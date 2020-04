Corona-Virus Update 23. April 2020

Deutschland lässt einen potenziellen Impfstoff zu klinischen Tests zu und schnürt ein weiteres Hilfspaket in der Größenordnung von 10 Mrd Euro, um Arbeitnehmer, Schüler und Teile der Wirtschaft zu unterstützen. Auch die EU-Länder wollen heute Nachmittag über weitere Hilfen beraten. In den USA drängen die Südstaaten auf eine baldige Lockerung der Maßnahmen. Die Autoverkäufe in China haben das Vorjahresniveau erreicht.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Die Pandemie scheint eingedämmt zu sein. Sowohl in Europa als auch in den USA neigt sich die logarithmische Kurve der gemeldeten Neuinfektionen nach unten (Grafik 1). Dies bedeutet, dass die Zahl der Neuinfektionen sinkt. In Asien gibt es weiterhin keine Anzeichen für eine zweite Welle von Neuinfektionen.

In Europa hat sich zuletzt der Rückgang der Neuinfektionen erkennbar verlangsamt. In Italien und Spanien ist der 7-Tagedurchschnitt sogar zuletzt wieder leicht gestiegen (Grafik 2), obwohl die Beschränkungen in beiden Ländern noch nicht gelockert wurden.

In Österreich, wo die Maßnahmen schon vor mehr als einer Woche gelockert wurden, werden dagegen nur noch wenige Neuansteckungen gemeldet. Gestern waren es noch 50 Fälle. Und auch in der Schweiz wurden nur noch 119 Neuansteckungen gemeldet.

Deutschland – ein weiteres 10 Mrd Euro Hilfspaket

Union und SPD haben ein weiteres 10 Mrd Euro schweres Hilfspaket geschnürt, um die wirtschaftlichen Folgen für Arbeitnehmer und Teile der Wirtschaft zu lindern. Davon seien knapp 5 Mrd Euro für einen abgesenkten Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie. Rund 1 Mrd Euro wird für die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes veranschlagt. 0,5 Mrd Euro fließen in die Unterstützung eines digitalen Unterrichts für Schüler. Mit gut 4 Mrd Euro sollen kleine und mittlere Unternehmen steurlich entlastet werden. Geplant ist eine Neuregelung des sogenannten Verlustrücktrags. Demnach sollen Unternehmen absehbare Verluste mit Steuervorauszahlungen aus dem vergangenen Jahr verrechnen dürfen. Die Obergrenze liege bei 15 Prozent; je Person könnten so bis zu 1 Mio Euro ausgeglichen werden.

Das Paul-Ehrlich-Institut hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines potenziellen Impfstoffs gegen Covid-19 erteilt. Das 2008 gegründete Mainzer Unternehmen BioNTech hat einen Impfstoff entwickelt, das nun für die ersten Tests am Menschen grünes Licht bekommen hat. Von über 80 Projekten weltweit haben diese Phase bisher nur fünf Medikamente erreicht. Bis auf BioNTech stammen alle Firmen aus den USA oder China.

Die Bundesregierung rechnet wegen der Rezession und Corona-Hilfen für dieses Jahr mit einem gesamtstaatlichen Defizit von 7,3% des Bruttoinlandsprodukts. Das ghet aus dem vom Kabinett beschlossenen Deutschen Stabilitätsprogramm 2020 hervor. Mit dem jährlichen Bericht meldet die Bundesregierung ihre Einschätzung zur Entwicklung der Staatsfinanzen an die EU-Kommission. Die Schuldenquote – als Anteil der Schulden am Bruttoinlandsprodukt – wird dem Bericht zufolge mit 75,3% veranschlagt; derzeit liegt diese knapp unterhalb des Maastricht-Kriteriums von 60%.

EU-Gipfel berät über Wiederaufbauhilfen

Bei einem Video-Gipfel wollen die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder vor allem über den Plan zur wirtschaftlichen Erholung nach der akuten Krise beraten. Der Gipfel beginnt heute Nachmittag um 15 Uhr. Eine Lösung wird allerdings noch nicht erwartet, da die Ansichten der einzelnen Länder zu weit auseinander liegen. EU-Ratschef Michel dürfte vielmehr vorschlagen, die EU-Kommission mit der Ausarbeitung eines detaillierten Plans zu beauftragen. Außerdem dürften die Staats- und Regierungschefs ein bereits von den Finanzministern ausgehandeltes Hilfspaket im Umfang von 540 Mrd Euro zur Unterstützung von Arbeitsplätzen, Firmen und verschuldeten Staaten billigen.

USA – Südstaaten wollen als erste lockern

Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise stehen die Haushalte der 50 US-Bundesstaaten unter starkem Druck. Die in besseren Zeiten aufgebauten Finanzpolster dürften in wenigen Monaten aufgebraucht sein. Die Staaten müssen dann ihre Ausgaben zusammenstreichen, da 49 von ihnen verfassungsmäßige Vorgaben zum Budgetausgleich haben. Um die in der aktuellen Lage kontraproduktiven Kürzungen zu vermeiden, fordern die Staaten immer lauter neue Hilfe seitens der Bundesregierung, diskutiert werden Summen zwischen 300 Mrd Dollar und einer Billion.

Finanzminister Mnuchin erwartet, dass die US-Wirtschaft im Spätsommer wieder nahezu vollständig geöffnet ist. Er hofft, dass nach der für heute angesetzten Verabschiedung des 484 Mrd Dollar schweren jüngsten Hilfspakets genügend Mittel mobilisiert wurden, damit die Wirtschaft den Shutdown übersteht. Die USA würden soviel Geld ausgeben, wie nötig wäre, um den Krieg gegen das Virus zu gewinnen. Aber man habe auch ein Auge auf die wirtschaftlichen Folgen der hohen Verschuldung.

Vor allem die republikanisch regierten südlichen Bundesstaaten gehen mit einer allmählichen Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens voran. Allerdings ist das Vorgehen in Georgia sogar bei Präsident Trump auf Kritik gestoßen, da dort sogar Massagesalons und Kinos wieder aufmachen sollen.

Im Verlauf des April konnten sich die US-Autoverkäufe Branchenabgaben zufolge etwas erholen, wobei umfangreiche Rabatte und günstige Finanzierungen beigetragen hatten. Die Verkäufe im Gesamtmonat dürften zwar immer noch um 50% unter dem Vorjahresmonat liegen, sind damit aber etwas besser als befürchtet. Ende April wollen erste Autohersteller ihre Produktion wieder anfahren.

China: Autoverkäufe erholen sich

Die Verkäufe von Personenkraftwagen haben in der Woche vom 13. bis 19. April das Vorjahresniveau erreicht (Grafik 3). In den ersten drei April-Wochen zusammen genommen lagen die Pkw-Verkäufe 7% darunter. Die Autohersteller in der Provinz Hubei erholen sich recht schnell.

Die Medien berichteten, dass der mit Spannung erwartete Nationale Volkskongress voraussichtlich Ende Mai zusammenkommen wird. Es ist zwar noch unklar, ob China für 2020 noch ein Wachstumsziel festlegen wird, aber das Gesetzgebungsorgan wird voraussichtlich ein umfangreiches Steuerpaket verabschieden.

Der Kohleverbrauch in China bleibt weitgehend stabil und liegt weiterhin leicht über dem Niveau des letzten Jahres (Grafik 4).

