Corona-Virus Update 22. September 2020

In den USA, Brasilien und Indien, auf die rund die Hälfte der weltweit gemeldeten Neuinfektionen entfallen, bewegen sich die Infektionsrate seit Anfang September in der Tendenz seitwärts. Anders sieht es in einigen EU-Ländern aus, wo derzeit eine zweite Infektionswelle rollt.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA schwankt die Infektionsrate – also die durchschnittlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – seit Anfang September um 12 (Grafik 1). Ähnlich sieht es in Brasilien aus, wo die Infektionsrate bei 15 liegt. Auch in Indien haben sich die durchschnittlich gemeldeten Neuinfektionen in den vergangenen Tagen bei rund 95.000 stabilisiert.

In der EU rollt in vielen Ländern eine zweite Infektionswelle. Am stärksten betroffen ist erneut Spanien, wo die Infektionsrate – also die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner – auf über 23 gestiegen ist (Grafik 2). Aber auch in Frankreich ist die Infektionsrate rasant nach oben geschnellt. In Deutschland und Italien werden dagegen weiterhin nur vergleichweise wenige Neuinfektionen gemeldet.

Die aktuelle Situation ist jedoch nicht mit der im April vergleichbar. So sind die höheren Fallzahlen zu einem guten Teil die höheren Testumfängen zurückzuführen. Die Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind bislang kaum gestiegen und die Gesundheitssysteme sind deutlich geringer ausgelastet als im Hochpunkt der ersten Infektionswelle.

Wirtschaft