Corona-Virus Update 22. Juni 2020

Die Zahl der Neuinfektionen hat mit über 180.000 weltweit einen neuen Höchststand erreicht. Auch in den USA haben die Fallzahlen in den letzten beiden Wochen wieder zugenommen. Der neuerliche Covid-19-Ausbruch in Peking scheint eingedämmt zu sein, die Neuinfektionen gehen stetig zurück. In Deutschland erfreut sich die Corona-Warn-App mit mehr als zehn Millionen Downloads hoher Akzeptanz.

Weltweite Neuinfektionen

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen hat mit 183.000 weltweit einen neuen Höchststand erreicht. Davon entfallen alleine 116.000 auf Nord- und Südamerika.

In Brasilien haben sich in den letzten 7 Tagen im Durchschnitt 31.000 Personen mit dem Virus infiziert. Dies entspricht 14,8 Fälle je 100.000 Einwohner (Grafik 1). Auch in den USA ist die Infektionsrate landesweit wieder auf 7,9 gestiegen. In Russland hat das Infektionsgeschehen dagegen weiter nachgelassen.

In der EU wird das Bild aktuell durch Infektionsausbruche in verschiedenen Einrichtungen geprägt. So wurden in Deutschland mehr als 1.000 Neuinfektionen gemeldet, die mit einer Fleischfabrik in Zusammenhang stehen. Dies ändert jedoch nichts daran, dass das Infektionsgeschehen weiter niedrig ist. Die Infektionsraten liegen in den großen EU-Ländern weiterhin deutlich unter 1 (Grafik 2).

Deutschland – Corona-Warn-App kommt gut an

Die Corona-Warn-App erfreut sich hoher Akzeptanz. Seit Dienstag ist die Applikation verfügbar und wurde bis zum Wochenende bereits mehr als zehn Millionen Mal heruntergeladen. In Kürze soll sie auch in weiteren in Deutschland gebräuchlichen Sprachen wie Türkisch oder Rumänisch verfügbar sein. Am Samstag hatte Kanzlerin Merkel noch einmal für die freiwillige Nutzung der App geworben.

USA – Neuinfektionen steigen wieder

Die Zahl der Neuinfektionen ist landesweit in den letzten beiden Wochen um 15% gestiegen. Am Wochenende verzeichneten sieben der 50 Bundesstaaten Rekordwerte bei den Neuinfektionen. Allerdings nimmt die Zahl der Todesfälle weiter ab, alleine in den letzten 14 Tagen ist sie um über 40% gefallen.

Laut Peter Navarro, Direktor der Handels- und Industriepolitik im Weißen Haus, bereitet sich die Regierung auf eine zweite Infektionswelle im Herbst vor, auch wenn diese nicht notwendigerweiße auftreten müsse.

Die US-Notenbank setzt ihre Werbekampagne für mehr Hilfen fort. Laut Eric Rosengren, Präsident der Fed von Boston, müssten Fed und Fiskalpolitik mehr tun, um der Wirtschaft aus der Krise zu helfen. Der Vize-Vorsitzende der Fed, Clarida, sagte, dass die Fed mehr tun könne und werde.

China: Neuinfektionen in Peking fallen

Peking meldete am 21. Juni 9 lokale Covid-19-Fälle, die niedrigste Zahl an Neuinfektionen seit dem 13. Juni (Grafik 3). Das Verkehrs- und Passagieraufkommen ist in den letzten 10 Tagen aufgrund teilweiser Sperrmaßnahmen deutlich zurückgegangen (Grafik 4).

Der erste lokale Covid-19-Fall in Tianjin könnte mit dem Lebensmittelmarkt in Peking in Verbindung gebracht werden, da einer der Kollegen der infizierten Person positiv getestet wurde und kürzlich einige Male nach Peking gereist war.

Südkoreas Exporte sanken in den ersten 20 Tagen des Juni um 7,5% gegenüber dem Vorjahr: Die Lieferungen nach China stiegen im Jahresvergleich um 14,5%, während die Lieferungen in die Vereinigten Staaten um 10% zurückgingen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.