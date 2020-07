Corona-Virus Update 22. Juli 2020

In der EU haben einige Länder wegen der erneut leicht steigenden Fallzahlen die Corona-Beschränkungen wieder verschärft. Laut Präsident Trump wird sich die Corona-Situation in den USA vorerst weiter verschlechtern. In Deutschland sind nach nun offiziellen Zahlen die Einnahmen des Staates im ersten Halbjahr um 12% gefallen, die Ausgaben um 16% gestiegen. Der chinesische Automobilverband rechnet in der zweiten Jahreshälfte nur mit einem schwachen Absatzplus.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit werden weiterhin täglich über 200.000 Neuinfektionen gemeldet. Knapp ein Drittel davon entfällt auf die USA. Es gibt aber Hoffnung, dass dort der Hochpunkt bei den Neuinfektionen inzwischen erreicht ist. In den letzten Tagen ist die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner – nicht weiter gestiegen (Grafik 1). Auch in Brasilien hat das Infektionsgeschehen zuletzt etwas nachgelassen. Hier ist die Infektionsrate von 18 auf 16 gesunken.

In der EU nimmt das Infektionsgeschehen wieder zu. Im Fokus steht dabei Spanien, wo in den letzten 7 Tagen im Durchschnitt 2,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet wurden (Grafik 2).

Als Reaktion darauf haben einige Ländern die Corona-Beschränkungen wieder verschärft. Gestern hat Österreich wieder eine Maskenpflicht in Geschäften eingeführt.

Deutschland: Steuereinnahmen stark gesunken

Laut Bundesfinanzministerium, das gestern seinen Monatsbericht veröffentlichte, lagen die gesamten Einnahmen des Bundeshaushalts in den ersten sechs Monaten bei rund 149 Mrd Euro – und damit 12,1% unter dem ersten Halbjahr 2019. Gleichzeitig beliefen sich die Ausgaben auf 200 Mrd Euro, was einem Plus von 16% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der überwiegende Teil der höheren Ausgaben sei für Corona-Soforthilfen für kleine Unternehmen und Soloselbstständige aufgewendet worden.

USA – Trump’sche Kommunikationswende

Laut Präsident Trump wird sich die Corona-Lage wahrscheinlich noch verschlechtern, bevor Besserung eintritt. Außerdem drängte Trump die Amerikaner dazu, Gesichtsmasken zu tragen. Damit hat das Weiße Haus seine Kommunikationslinie drastisch geändert, was wohl auf die wachsende Kritik an Trumps Krisenmanagement zurückzuführen ist.

Einer Analyse des CDC zufolge dürften die wahren Infektionszahlen etwa zehnmal höher liegen als die bekannten (bisher wurden insgesamt 3,8 Millionen Personen positiv auf as Coronavirus getestet, aus einer Gesamtbevölkerung von 320 Millionen). Die Dunkelziffer dürfte zumeist leichte oder asymptomatische Fälle umfassen, die gleichwohl zur Verbreitung des Virus beitragen könnten.

Die Bemühungen im Kongress um eine Verlängerung der zusätzlichen Arbeitslosenhilfe, die Ende des Monats ausläuft, verstärken sich. Allerdings gibt es bei republikanischen Senatoren offenbar wachsenden Widerstand gegen ein weiteres umfassendes Hilfspaket. Die Parteiführung bemüht sich, eine Revolte ihrer Abgeordneten zu verhindern.

China: Kinos werden nach 170 Tagen wiedereröffnet