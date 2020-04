Corona-Virus Update 22. April 2020

Der US-Senat hat ein weiteres Hilfspaket in Höhe von knapp 500 Mrd Dollar bewilligt. Die EZB könnte heute diskutieren, Schulden mit Junk-Rating als Sicherheiten bei ihren Refinanzierungsoperationen zu akzeptieren. In Deutschland gilt bald in jedem zweiten Bundesland die Maskenpflicht. Die Autoverkäufe in China erholen sich langsam.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Die von vielen Experten befürchtete zweite Welle von Infektionen nach einer Lockerung der Beschränkungen ist in Asien bislang ausgeblieben. In China wurden in den letzten fünf Wochen im Durchschnitt weniger als 100 Neuinfektionen pro Tag gemeldet, in Südkorea waren es in den letzten 14 Tagen nur 37 (Grafik 1). Davon ist auch noch der größte Teil bei Einreisenden festgestellt worden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In Europa sind wir zwar noch nicht soweit bei der Eindämmung der Epidemie. Aber auch hier geht die Zahl der Neuinfektionen stetig zurück (Grafik 2). Die Daten für Spanien zeigen wir nicht mehr, da dort inzwischen auch die positiven Fälle von Antikörpertests zu den Neuinfektionen hinzuaddiert werden.

Dass sich die Lage in Deutschland entspannt, zeigt auch der Rückgang der Behandlungen von Corona-Patienten in deutschen Krankenhäusern. Seit einigen Tagen müssen alle deutschen Krankenhäuser ihre Bettenbelegung an das DIVIIntensivRegister melden. Derzeit gibt es mehr als 12.000 freie Intensivbetten in Deutschland.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutschlands Maskenpflicht

Nachdem mit Bayern das dritte Bundesland (nach Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern) eine Maskenpflicht eingeführt hat, folgen weitere. Nun führen auch Baden-Württemberg, Thüringen, Schleswig-Holstein,Hessen,Hamburg und Berlin das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit ein.

Kann der Ölpreisrutsch ein willkommenes Konjunkturpaket für Deutschland sein? Mitnichten. Der Verfall des Ölpreises zeigt vielmehr, wie stark die allerorten getroffenen Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus die Weltwirtschaft und damit auch die Nachfrage nach Rohöl geschwächt haben. Dabei dürfte das billigere Öl der deutschen Wirtschaft in der aktuellen Situation kaum helfen. Zwar entlastet er Verbraucher und viele Unternehmen. Allerdings dürften diese ihre Ersparnis vorerst kaum in zusätzliche Ausgaben stecken. Zudem schwächt der gefallene Ölpreis die Nachfrage aus den der Ölförderländern, die insbesondere für die deutsche Wirtschaft ein wichtiger Absatzmarkt sind. Details lesen Sie in diesem Economic Insight.

EZB könnte Junk-Schulden als Sicherheiten akzeptieren

Nachrichtenagenturen berichten, dass der EZB-Rat heute Abend eine Telefonkonferenz abhalten wird, bei der er darüber diskutieren könnte, ob die Notenbank mit einem Junk-Rating bewertete Schulden als Sicherheiten bei ihren Refinanzierungsoperationen akzeptiert. Vor einigen Wochen hatte die EZB bereits beschlossen, Junk-Schulden zu akzeptieren, indem sie griechische Anleihen als Teil ihres Notfall-Anleihenkaufprogramms PEPP zugelassen hat, und etwas später hatte die Bank auch beschlossen, griechische Staatsschulden als Sicherheit zu akzeptieren. Moody’s Investors Service, die das Rating von Italien im Mai überprüfen werden, stufen das Land aktuell mit seinem niedrigsten Investment-Grade-Rating ein. Die derzeitigen Regeln der EZB besagen allerdings, dass Italien von jeder der vier Rating-Agenturen (S&P, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings und DBRS) mit „Junk“ bewertet werden müsste, um von den Geschäften der EZB ausgeschlossen zu werden. Dennoch verunsichert die Aussicht auf Herabstufungen die Anleger natürlich.

USA – Weitere Milliarden

Der Senat hat gestern einem weiteren Hilfspaket zugestimmt. Von den insgesamt bewilligten 484 Mrd Dollar sollen 320 Mrd Dollar das Unterstützungsprogramm für kleinere Unternehmen wieder auffüllen, dem kürzlich das Geld ausgegangen war. Dieses Programm wandelt Notkredite in Zuschüsse um, sofern die Unternehmen für einen gewissen Zeitraum auf Entlassungen verzichten. Weitere Mittel sind für das Gesundheitswesen und Coronatests vorgesehen.

Die ersten beiden Hilfspakete hatten einen begrenzten Umfang von zusammen gut 120 Mrd Dollar, die Kosten für das dritte werden auf 2,2 Billionen Dollar geschätzt und das gerade verabschiedete vierte umfasst, wie oben erwähnt, knapp 500 Mrd Dollar. Die zusammen 2,8 Billionen Dollar entsprechen etwa 12,5% des Bruttoinlandsprodukts. Die Defizitwirkung wird wohl vor allem 2020 anfallen.

Trotz der schon beschlossenen umfangreichen Ausgaben mehren sich im Kongress die Stimmen aus beiden Parteien, die ein fünftes Hilfspaket fordern. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, gibt sich vorerst mit Verweis auf die enormen Defizite zwar noch zögerlich. Weitere Pakete sind aber wohl nur eine Frage der Zeit.

Präsident Trump will zwar, wie zuvor angekündigt, die Ausstellung von Green Cards (dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer) für 60 Tage aussetzen. Nach heftigen Protesten der Wirtschaft sollen aber Gastarbeiter weiter ins Land gelassen werden; dies betrifft vor allem landwirtschaftliche Hilfskräfte und IT-Spezialisten.

Der Absturz der Ölpreise setzt die US-Ölindustrie unter starken Druck; direkt und indirekt beschäftigt diese Branche mehrere Millionen Amerikaner. Die Regierung erwägt Hilfen, und der Präsident will Rohöl für die strategische Reserve des Landes kaufen. Dies ist angesichts der Lage aber wohl nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

China: Außenhandel bleibt schwach