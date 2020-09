Corona-Virus Update 21. September 2020

In der EU wächst die Angst vor einem zweiten Lockdown. In Spanien und Frankreich steigt die Zahl der Neuinfektionen ungebremst. In Deutschland und Italien liegen die Infektionsraten dagegen weiterhin auf niedrigem Niveau. Bundeskanzlerin Merkel diskutiert heute Abend mit den Kultusministern der Länder über die Situation über die Schulen.

Infektionsgeschehen

In den USA ist das Infektionsgeschehen seit Anfang September nahezu unverändert. Die Infektionsrate – also die Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern – pendelt um 12 (Grafik 1). Ähnliches gilt für Brasilien. Hier liegt die Infektionsrate bei 15. In Indien hat sich der Anstieg der Neuinfektionen in den letzten Tage etwas abgeschwächt.

In der EU rollt in vielen Ländern eine zweite Infektionswelle auf. Am stärksten betroffen ist erneut Spanien, wo die Infektionsrate – also die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner -am Wochenenden auf über 23 gestiegen ist. Aber auch in Frankreich steigt die Infektionsrate rasant an. In Deutschland und Italien liegt die Infektionsrate dagegen weiterhin auf niedrigem Niveau.

