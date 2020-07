Corona-Virus Update 21. Juli 2020 – Fokus Deutschland

In Deutschland setzt sich die Erholung des wirtschaftlichen und solzialen Lebens fort, auch wenn die Dynamik spürbar nachgelassen hat. Der EU-Wideraufbaufonds (750 Mrd Euro) und der mehrjährige Finanzrahmen 2021 bis 2027 (1.074 Mrd Euro) sind beschlossene Sache. In den USA diskutieren die Republikaner über dei Details des nächsten – fünften – Hilfspakets, das 1.000 Mrd Dollar umfassen soll.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutsche Wirtschaft: Erholung weit fortgeschriten

Die meisten unserer Echtzeit-Indikatoren für die deutsche Wirtschaft deuten darauf, dass die Erholung weit gediehen ist, und sich das Tempo entsprechend spürbar abschwächt:

1. Lkw-Verkehr mit leichtem Aufwärtstrend (letzter Wert: 12. Juli)

Der Lkw-Verkehr auf Deutschlands Straßen nimmt im Trend weiter zu, auch wenn dieser mittlerweile spürbar an Dynamik verloren hat. Zuletzt lag der 7-Tagesdurchschnitt noch gut 3% unter seinem Vorkrisenniveau.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

2. Einzelhandel hat fast Normalzustand erreicht (letzter Wert: 14. Juli)

Der Einzelhandel (ohne Lebensmittel) hat, zumindest was Kundenzahlen betrifft, nahezu seinen Normalzustand wiedererlangt. Laut der von Google protokollierten Handy-Bewegungsdaten lagen die Kundenzahlen in den Geschäften in der zweiten Juli-Woche nur noch 5% unter dem Normalniveau. Dies war eine leichte Verbesserung gegenüber der Vorwoche, als sich 6% weniger Kunden in den Läden aufhielten. Auf diesem hohen Niveau geht die Erholung spürbar langsamer vonstatten, zumal auch der Online-Handel floriert.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

3. Öffentlicher Personennahverkehr verlangsamt Aufwärtstrend (letzter Wert: 19. Juli)

Der Aufwärtstrend bei den Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat sich seit Ende Juni spürbar abgeschwächt. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die die Nutzung für den ÖPNV in sechs Städten Deutschlands zeigt, wurde zuletzt etwa ein Drittel weniger Personen befördert als vor Corona. Die Arbeitswelt scheint – zumindest während der Corona-Zeit – auf einen neuen Normalzustand zuzusteuern. Solange die Gefahr einer Ansteckung besteht und noch kein Impfstoff gefunden ist, werden viele in Berufen, in denen dies gut möglich ist, wohl im Homeoffice bleiben, um den Weg zur Arbeit zu vermeiden. Darauf deuten auch Daten zum Pkw-Verkehr: Die Menschen steigen nicht wesentlich auf das eigene Auto um.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

4. Mehr Restaurantbesuche als vor einem Jahr (letzter Wert: 18. Juli)

In der vergangenen Woche ist die Zahl der Restaurantbesuche deutlich gestiegen, so dass sich selbst der 7-Tage-Durchschnitt 7% über dem Vorjahresniveau befindet. Dieser Befund scheint kurios, da noch immer Einige wegen des Ansteckungsrisikos Menschenansammlungen meiden. Allerdings gilt es hinsichtlich der Datenreihe einige Dinge zu berücksichtigen: Einige Restaurants haben im Außenbereich ihre Stellflächen deutlich ausgeweitet – vielerorts gestatten Behörden dies kostenlos. Außerdem basieren die Daten auf der App Open Table. Es ist vorstellbar, dass Personen, die diese App nutzen, tendenziell eher wieder Restaurants besuchen; oder mehr Personen – auch wegen des knapperen Platzangebots – mittlerweile diese App nutzen. Schließlich dürften regionale Unterschiede eine Rolle spielen. Beispielsweise scheint es in der Frankfurter Innenstadt keinen Unterschied zu Vor-Corona-Zeiten zu geben. Trotz dieser Unschärfen zeigen diese Daten, dass sich das Gastgewerbe auf einem guten Weg befindet.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Die Corona-Pandemie dauert unvermindert an. In den USA nimmt das Infektionsgeschehen noch immer zu, auch wenn die Infektionrate zuletzt nicht mehr so stark gestiegen ist (Grafik 4). In Brasilien könnte die Epidemie den Hochpunkt überschritten haben. Die Neuinfektionen sind in der Tendenz leicht rückläufig.

In der EU sind Neuinfektionen in den letzten Tagen wieder leicht gestiegen. Dies gilt insbesondere für Spanien. Aber auch in Deutschland ist der 7-Tage-Durchschnitt bei den Neuinfektionen wieder über 400 gestiegen.

EU-Wiederaufbaufonds ist beschlossene Sache

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich nach viertägigen Verhandlungen auf die Details zum Wiederaufbaufonds geeinigt. Dieser wird wie ursprünglich geplant ein Volumen von 750 Mrd Euro umfassen. Als Zugeständnis an die “sparsamen Vier” wurden die nicht-rückzahlbaren Zuschüsse auf 390 Mrd Euro gekürzt (von ursprünglich 500 Mrd Euro). Die verbleibenden 360 Mrd Euro sollen als Kredite vergeben werden.

Zusätzlich zu dem Wiederaufbaufonds haben sich die Staatschefs auf den mehrjährigen Haushalt 2021 bis 2027 geeinigt, der 1.074 Mrd Euro umfasst. Hier konnten die “sparsamen Vier” offenbar den Erfolg verbuchen, höhere Rabatte als bisher auf ihre Beitragszahlungen zu bekommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP sollen die Niederlande künftig einen Nachlass von knapp 2 Mrd Euro jährlich erhalten, Schweden gut 1 Mrd Euro, Österreich rund 570 Mio Euro und Dänemark gut 320 Mio Euro. Auch Deutschland hat einen Rabatt von 3,7 Mrd Euro, der im Gegensatz zu den “sparsamen Vier” aber unverändert blieb.

Grundsätzlich soll die Auszahlung von EU-Geldern künftig an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gebunden werden – mit Blick auf Staaten wie Ungarn und Polen, gegen die Verfahren wegen Verletzung der Rechtsstaatlichkeit laufen. Allerdings ist hier eine qualifizierte Mehrheit nötig – also 55% der EU-Länder mit 65% der Gesamtbevölkerung müssten dafür stimmen -, was als schwer zu erreichen gilt.

USA – Aktien steigen über Vorkrisenniveau

Die Republikaner haben mit einer Diskussion um die genauen Inhalte des nächsten Hilfspakets begonnen. Die Kostenvorstellungen belaufen sich auf etwa 1 Billion Dollar. Das Preisschild des kürzlich vom Repräsentantenhauses verabschiedeten demokratischen Vorschlags liegt dagegen bei 3 Billionen Dollar. Man wird sich wohl irgendwo in der Mitte einigen.

Präsident Trump wird angesichts der verschärften Coronakrise wieder Corona-Briefings im Weißen Haus abhalten; dies war im April eingestellt worden.

Der S&P-500 hat gestern bei 3252 Punkten geschlossen. Dies liegt über dem Jahresendstand 2019 von 3230 Zählern. Damit hat der Aktienmarkt die coronabedingten Verluste der ersten Jahreshälfte wieder gutgemacht.

China: Handelsdaten verschlechtern sich