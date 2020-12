Corona-Virus Update 21. Dezember 2020

In Großbritannien ist die Zahl der Neuinfektionen über das Wochenende rasant in die Höhe geschnellt. Grund ist eine Mutation des Corona-Virus, die sehr viel ansteckender ist. Zahlreiche Staaten haben den Flugverkehr nach Großbritannien unterbrochen. Nach monatelangem Hin und Her hat sich der US-Kongress auf ein neues großes Corona-Hilfsprogramm im Volumen von etwa 900 Mrd Dollar geeinigt.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In Großbritannien verbreitet sich das Virus nach einer Mutation wieder rasend schnell aus (Grafik 1). Gestern wurden knapp 36.000 Neuinfektionen gemeldet, so viele wie noch nie. Einige EU-Länder haben reagiert und den Flugverkehr nach Großbritannien eingestellt, um die Ausbreitung der neuen Virus-Mutation zumindest zu verzögern. Inzwischen wurde die neue Mutation aber auch bereits in Italien und Australien nachgewiesen.

In den USA steigt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen noch immer. Das Tempo des Anstiegs hat sich aber zuletzt deutlich verlangsamt.

In Brasilien kletterte die Infektionsrate zuletzt wieder über 22.

In der EU breitet sich das Coronavirus trotz der verschärften Beschränkungen wieder stärker aus. Besonders stark betroffen sind aktuell die Niederlande, wo die Infektionskurve weiter steil nach oben zeigt (Grafik 2). Aber auch Frankreich und Spanien meldeten über das Wochenende weiter steigende Neuinfektionen.

In Deutschland wurden gestern nach Angaben des RKI 16.643 Neuinfektionen gemeldet, 281 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Der Sieben-Tage-Durchschnitt verharrte bei 29,9 je 100.000 Einwohner.

Die Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelten Corona-Patienten ist am Wochenende weiter gestiegen (Grafik 3). Am Sonntag waren es 5022. Gegenüber der Vorwoche bedeutet das ein Plus von 10,3%.

Wirtschaft

Nach langem Hin und Her hat sich der US-Kongress auf ein neues großes Corona-Hilfsprogramm im Volumen von 900 Mrd Dollar (dies entspricht 4% des BIP) geeinigt. Es soll heute vom Senat und dem Repräsentantenhaus verabschiedet werden. Es liegen zwar noch nicht sämtliche Details vor, doch das Paket wird wohl insbesondere eine zusätzliche Arbeitslosenhilfe von 300 Dollar je Woche (im Frühjahr betrug diese Zahlung allerdings noch 600 Dollar) für maximal 11 Wochen, eine Einmalzahlung von 600 Dollar je Person (ebenfalls halb so viel wie im Frühjahr) bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze sowie Hilfen für besonders von der Pandemie getroffene Sektoren der US-Wirtschaft enthalten, etwa Lohnzuschüsse für Kleinunternehmen im Rahmen des Paycheck Protection Programmes. Damit erhält die US-Wirtschaft im ersten Quartal noch einmal einen kräftigen Impuls. Anschließend sollten die Fortschritte bei der Impfung den Aufschwung weiter vorantreiben.