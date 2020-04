Corona-Virus Update 21. April 2020

Während Präsident Trump das Land für Einwanderung schließen will, haben südliche US-Bundesstaaten angekündigt, einige der Einschränkungen zurückzunehmen und Geschäfte wieder zu öffnen. In Deutschland hat der Stuttgarter Autobauer Daimler gestern seine Produktion wieder angefahren, die Lieferketten funktionieren. In Bayern sind ab nächster Woche Masken Pflicht.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit ist die Zahl der Neuinfizierten weiter rückläufig. Der 7-Tage-Durchschnitt ist mit 77.307 auf den niedrigsten Stand seit 10 Tagen gesunken.

In den USA ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen seit einer Woche leicht rückläufig (Grafik 1). Auch hier scheint der Hochpunkt der Epidemie überschritten.

In Europa ist die Zahl der Neuinfektionen inzwischen auf ein Niveau gesunken, das die Gesundheitssysteme in den Ländern nicht mehr überfordert. In Italien wurden gestern nur noch 2.256 neue Fälle gemeldet. So wenige Fälle waren es zuletzt am 13. März. In Deutschland ist der 7-Tage-Durchschnitt auf deutlich unter 3.000 gefallen (Grafik 2). Damit hat sich die Zahl seit dem Hochpunkt am 4. April halbiert.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutschlands Maskenpflicht

Bayern führt die Maskenpflicht ein. Ab nächsten Montag müssen Kunden in Länden und Personen im Nahverkehr Masken tragen. Die Maskenpflicht git auch für alle Geschäfte, die bislang schon geöffnet hatten, also etwa Lebensmittelgeschäfte. Zugelassen sind Mund-Nasen-Schutz, Alltagsmasken oder auch Schals. Damit ist Bayern das dritte Bundesland nach Sachsen udn Mecklenburg-Vorpommern mit einer Maskenpflicht. Noch gilt die Maskenpflicht nicht bundesweit. Die Bundesregierung empfiehlt bisher nur “dringend”, Masken zu tragen.

Daimler hat gestern seine Produktion nach vier Wochen Stillstand wieder hochgefahren. Der Stuttgarter Autobauer sieht sich gut vorbereitet. Das gilt für den Schutz der Mitarbeiter ebenso wie für die Lieferketten. Diese hätten im Großen und Ganzen gut gehalten. Der Anlauf in China, der bereits einige Wochen zurückliegt, habe gut funktioniert.

USA – Schotten dicht!

Präsident Trump hat gestern via Twitter angekündigt, das Land für Einwanderung vorerst zu schließen. Eine Anordnung, die die Ausstellung von Green Cards oder von Arbeitsvisa untersagt, dürfte in den nächsten Tagen erlassen werden. Dies geschehe unter dem Eindruck des “Angriffs des unsichtbaren Feindes” und solle zudem amerikansiche Jobs schützen, so Trump.

Tennessee, Georgia und South Carolina haben gestern angekündigt, einige der Einschränkungen zurückzunehmen und Geschäfte wieder zu öffnen. Die südlichen Bundesstaaten waren von der Pandemie bislang weniger getroffen, der Schwerpunkt der Krise liegt im Nordosten des Landes. Auch dort nehmen Forderungen einer Lockerung zu, um die schwer getroffene Wirtschaft zu entlasten.

Verhandlungen um ein Hilfspaket von rund 500 Mrd Dollar, das vor allem das trockegelaufene Unterstützungsprogramm für kleinere Unternehmen wieder auffüllen soll, sind gestern ins Stocken geraten. Die Demokraten bestehen darauf, dass die Regierung als Teil des Pakets eine nationale Strategie zum Testen auf das Virus umsetzt. Der Präsident und die Republikaner wollen dies den Bundesstaaten überlassen. Zudem wollen die Republikaner im Senat entgegen den Wünschen der Demokarten keine neuen Mittel für die Bundesstaaten und Kommunen in das Paket aufnehmen.

Der Ölmarkt ist völlig zusammengebrochen. Der heute fällige Future-Kontrakt auf Öl der Sorte WTI schloss gestern den Handel bei minus 38 Dollar je Barrel. Mangels Öllagerkapazitäten wollte niemand kurzfristig Öl haben; die Kontrakte für den Juni-Future waren noch bei rund plus 22 Dollar. Der Preisverfall dürfte Staaten wie Texas, die umfangreiche Ölförderung haben, zusätzlich belasten. Investitionen in den Ölsektor werden wohl massiv reduziert werden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Chinas Handel: Der Teufel liegt im Detail