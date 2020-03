Corona-Virus Update 20. März 2020

Das Coronavirus breitet sich weltweit immer schneller aus. Die EU lockert die Regeln für staatliche Beihilfen an Unternehmen und Deutschland schnürt ein 40-Mrd-Euro-Paket. In den USA schnellt die Arbeitslosigkeit in die Höhe und Kalifornien verhängt Ausgangssperren. Die chinesische Regierung dürfte ihr offizielles Wachstumsziel 2020 auf 5,0% senken.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Das Corona Virus breitet sich weltweit immer schneller aus. In den letzten 12 Tagen verdoppelte sich die Zahl der Neuinfektionen auf über 200.000.

Die meisten Neuinfektionen werden derzeit aus Europa gemeldet (Grafik 1). Alleine gestern erhöhte sich die Zahl der Infizierten um 10.221 auf 87.108. Die Hälfte der Neuinfektionen kam aus Italien (5.322), gefolgt von Spanien (4.361) und Deutschland (2.801).

Aber auch in den USA beginnt sich das Virus ungebremst auszubreiten. Die WHO meldet 7.087 laborbestätigte Fälle. Das Hopkins Institut, das auch diagnostische Fälle mitzählt, weist sogar eine Zahl von 14.250 Infizierten aus.

Schlechte Nachrichten kommen auch aus Südkorea, wo sich ein neuer Infektionsherd gebildet hat. Dort wurden gestern 239 neue Fälle registriert, und damit etwa so viel wie in den letzten drei Tagen zusammen.

In China dagegen gibt es nach offiziellen Meldungen kaum noch neue Infektionsfälle.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutschland schnürt 40 Mrd Euro-Paket

Deutschland: Die Bundesregierung will 40 Mrd Euro für Kleinstunternehmen bereitstellen. Die Bundesregierung plant nach Informationen des Spiegel ein üppig ausgestattetes Rettungspaket für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer mit bis zu zehn Beschäftigten, die von den Folgen der Coronakrise betroffen sind. Dafür will sie insgesamt 40 Mrd. Euro zur Verfügung stellen. 10 Mrd Euro davon sollen als direkte Zuschüsse an notleidende Ein-Personen-Betriebe und Kleinstunternehmen vergeben werden, der Rest von 30 Mrd Euro als Darlehen. Den Fonds will Bundesfinanzminister Scholz in Form eines Sondervermögens des Bundes organisieren, das selbstständig Kredite aufnehmen darf. Es trägt den programmatischen Namen “Solidaritätsfonds”. Ausgearbeitet wurden die Pläne von Experten des Bundesfinanzministeriums und Bundeswirtschaftsministeriums. Indes droht Bayerns Ministerpräsident Söder mit Ausgangssperren, sollten sich die Menschen – wie etliche Berichte zeigen – nicht an die Empfehlungen der Regierung halten, ihre sozialen Kontakte zu verringern und insbesondere größere Versammlungen zu vermeiden.

Italien: Wegen der weiter steigenden Zahl an Infizierten und Todesfällen hat Ministerpräsident Conte angekündigt, dass die rigiden Maßnahmen wohl über das derzeitige Enddatum am 3. April hinaus verlängert werden müssten. In einem Gespräch mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera sagte Conte, die Maßnahmen zur Schließung von Schulen und Universitäten und zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit in ganz Italien müssten verlängert werden. Die Menschen dürfen zurzeit ihre Wohnung nur verlassen, um Lebensmittel oder Medikamente zu besorgen (nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken bleiben geöffnet) oder um andere lebenswichtige Dienstleistungen zu erbringen oder zur Arbeit zu gehen. Die meisten Geschäfte sind bis zum 25. März geschlossen, aber auch diese Frist wird voraussichtlich verlängert werden.

Die Europäische Union hat sich am Donnerstag darauf geeinigt, die Regeln für staatliche Beihilfen an Unternehmen bis Dezember zu lockern, damit die Regierungen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft mildern können. Die europäischen Regierungen dürfen jedem von der Krise betroffenen Unternehmen Zuschüsse, Steuererleichterungen und Vorauszahlungen von bis zu 800.000 Euro gewähren. Weitere, neu beschlossene zulässige Maßnahmen sind staatliche Garantien für Bankkredite für Unternehmen, subventionierte öffentliche Kredite an Unternehmen und die Möglichkeit für Regierungen, die bestehenden Kreditkapazitäten der Banken zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen zu nutzen.

USA – Politik im Krisenmodus

Die Politik reagiert auf die rasch steigenden Fallzahlen mit immer drastischeren Maßnahmen. So hat der Governeur von Kalifornien für die 40 Millionen Einwohner des Bundesstaates eine weitgehende Ausgangssperre verhängt.

Der Kongress berät gerade über ein weiteres Hilfspaket. Dieses so genannte “Phase-3-Paket” soll über 1 Billion Dollar umfassen und beinhaltet Direktzahlungen an die US-Bürger von bis zu 1200 Dollar pro Person. Die bereits verabschiedeten Pakete von Phase 1 und Phase 2 sind zusammen rund 120 Mrd Dollar schwer.

Die Regierung sorgt sich um die negativen Marktwirkungen von vorab veröffentlichten regionalen Arbeitslosendaten und hat die Bundesstaaten aufgefordert, nur noch allgemeine Informationen zu den Erstantragsdaten auf Arbeitslosenhilfe herauszugeben. Pressemeldungen zufolge registrierte alleine Pennsylvania 180 Tsd Anträge binnen weniger Tage. Die nächsten Donnerstag anstehenden nationalen Daten werden einen massiven Anstieg der Erstantragszahlen zeigen (Grafik 2).

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Lage in China normalisiert sich zusehends