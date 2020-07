Corona-Virus Update 20. Juli 2020

In der EU wächst die Angst vor einer zweiten Infektionswelle. In Spanien wurden in einigen Regionen wieder Ausgangssperren verhängt. Das Ringen um den EU-Wiederaufbaufonds war bisher ergebnislos und wird heute Nachmittag fortgesetzt. Im US-Kongress beginnen die Verhandlungen über ein weiteres – das fünfte – Hilfspaket. In Hongkong wurden am Sonntag 100 Neuinfektionen gemeldet, die Regierungschefin bezeichnet die Situation als “wirklich kritisch”.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Die Corona-Pandemie breitet sich noch immer aus. Schwerpunkte sind die USA, Brasilien und Indien. In den USA wurden in den letzten 7 Tage im Durchschnitt knapp 68.000 Neuinfektionen gemeldet. Dies entspricht 20,7 Fälle je 100.000 Einwohner (Grafik 1). In Brasilien ist die Infektionsrate über das Wochenende leicht auf 16,0 gesunken. Noch ist es allerdings zu früh, von einer Trendwende zu sprechen.

In der EU wächst die Angst vor einer zweiten Infektionswelle. In Spanien wurden in einigen Regionen wieder Ausgangsbeschränkungen verhängt. In Frankreich gilt jetzt die Maskenpflicht auch in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen. In Deutschland wurde über das Wochenende ein neuer Infektionsausbruch unter Arbeitern und deren Angehörigen in einem Schlachtbetrieb in Niedersachsen gemeldet.

Insgesamt ist das Infektionsgeschehen aber weiterhin moderat. Mit Ausnahme von Spanien liegen die Infektionsraten in allen großen EU-Ländern unter 1 (Grafik 2).

EU-Sondergipfel: Ringen um Corona-Hilfspaket geht weiter

Die EU-Staats- und Regierungschefs konnten sich am Wochenende nicht auf die Details des Corona-Aufbaufonds einigen. Ursprünglich war ein Volumen von 750 Mrd Euro geplant, von dem 500 Milliarden von den Ländern nicht zurückgezahlt werden sollten. Nun geht es offenbar in den Verhandlungen darum, diesen Anteil zu senken. Gestern Abend hatten sich in einer kleinen Runde die “sparsamen Vier” darauf verständigt, den Wiederaufbaufonds auf 700 Mrd Euro zu begrenzen und die nicht-rückzahlbaren Gelder auf 350 Mrd Euro zu senken. Die Verhandlungen in großer Runde werden heute Nachmittag fortgesetzt.

USA – Weitere Hilfen in Vorbereitung

In der republikanischen Partei kommt es immer mehr zu Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der richtigen Politik zur Virusbekämpfung. Mehrere Gouverneure haben jetzt das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit angeordnet und weitere Restriktionen verhängt. Dies widerspricht der Linie des Weißen Hauses, wo man das Augemerk vor allem auf die Ankurbelung der Wirtschaft richtet.

Im Kongress beginnen die Verhandlungen um ein weiteres Hilfspaket. Die Zeit zur Verlängerung der Ende des Monats auslaufenden erweiterten Arbeitlosenhilfe drängt.

Die Fed hat am Freitag Einzelheiten zu einer Erweiterung ihrer Notkreditprogramme auf Organisationen ohne Erwerbszweck vorgestellt. Danach können künftig auch Schulen, Krankehäuser und sonstige Wohltätigkeitsorganisationen Kredite des “Main Street Lending Program” in Anspruch nehmen.

China: “Wirklich kritische” Situation in Hongkong