Corona-Virus Update 20. August 2021

In Israel steigen die Neuinfektionen weiterhin rasant an. Dort versucht die Regierung mit verstärkten Auffrischungsimpfungen die Infektionswelle zu stoppen. Auch in Deutschland wird der Ruf nach einer dritten Impfung immer lauter. Die sich aufbauende vierte Infektionswelle wird sich damit aber kaum stoppen lassen. Weitere Corona-Beschränkungen sind nur eine Frage der Zeit.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In Deutschland werden immer mehr Neuinfektionen gemeldet. Allein gestern waren es 9.280, 3.636 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz – also die Summer der in den vergangenen sieben Tagen Neuinfizierten – stieg auf 48,8 (Chart 1). Die Zahl hat sich damit innerhalb von nur 12 Tage verdoppelt.

Insbesondere unter 10- bis unter 30-jährigen breitet sich derzeit das Virus stark aus (Chart 2). In der Altersgruppe 20 bis unter 24 Jahren wurden in der vergangenen Woche 94 neue Fälle je 100.000 Personen in diesem Alter gezählt. Noch mehr Anlass zur Sorge gibt jedoch der Umstand, dass jetzt auch bei den über 80-jährigen, die weitgehend den vollen Impfschutz haben, die Infektionszahlen steigen. In diesem Alter ist das Risiko schwerer Krankheitsverläufe besonders hoch.

In anderen Euro-Ländern konnte der Anstieg der Infektionszahl zuletzt gestoppt werden. In Spanien ist die Zahl der Neuinfektionen seit Ende Juli sogar deutlich gefallen (Grafik 3).

In Israel, wo ein Großteil der Bevölkerung den vollen Impfschutz besitzt, steigen die Infektionszahlen weiterhin rasant an. Die 7-Tage-Inzidenz hat die Marke von 500 überschritten und hat damit den Hochpunkt der Infektionswelle vom Herbst letzten Jahres schon übertroffen (Chart 4). Zur Eindämmung der Delta-Variante wurde der Personenkreis, der eine Auffrischungsimpfung erhalten kann, erweitert. Nun können sich auch Personen ab 50 Jahren und Lehrer ein drittes Mal impfen lassen.

In den USAsteigt die Inzidenz weiter. In den letzten 7 Tagen wurden 280 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet. Einen Monat zuvor lag die Inzidenz bei lediglich 78. Nach wie vor sind erhebliche regionale Unterschiede zu beobachten. Die drei am stärksten betroffenen Bundesstaaten – Florida, Louisiana und Mississippi – haben Inzidenzen zwischen 660 und 840 (Chart 5).