Corona-Virus Update 20. August 2020

In den USA und Brasilien sind die Infektionszahlen rückläufig. Im Euroraum steigen die täglichen Neuinfektionen dagegen weiter an. In Deutschland ist der Umsatz im Gastgewerbe im Juni deutlich gestiegen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA ist die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – weiter rückläufig (Grafik 1). Auch in Brasilien gingen die täglichen Neuinfektionen zuletzt leicht zurück. Insgesamt befindet sich die Anzahl der Neuinfektionen in Brasilien und den USA aber weiter auf einem hohen Niveau.

Im Vereinigten Königreich hat sich der Anstieg der letzten Wochen nicht weiter fortgesetzt. In Russland sind die Fallzahlen weiter rückläufig. In Indien verharren die Neuinfektionen auf einem hohen Niveau – steigen aber aktuell zumindest nicht weiter an. In Südkorea haben die Fallzahlen dagegen zuletzt wieder zugenommen, weswegen die Regierung nun erste Beschränkungen wieder eingeführt hat.

Im Euroraum tobt die zweite Welle. Vor allem in Spanien steigen die Fallzahlen weiter rasant an. Die Infektionsrate – die durchschnittlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – liegt mittlerweile bei 11,5. Damit kommt Spanien dem Höchststand der Infektionen aus dem April immer näher – damals lag die Infektionsrate bei 17. Aber auch in Frankreich nehmen die täglichen Neuinfektionen weiter zu. Hier liegt die Infektionsrate nun bei 3,9, nachdem sie vor einem Monat noch unter 1 lag. In den Niederlanden scheint der Anstieg der Fallzahlen, der in den letzten Wochen zu beobachten war, dagegen vorerst gestoppt zu sein.

In Deutschland setzt sich dagegen der Trend der letzten Wochen fort: Die Neuinfektionen steigen weiter an und die Infektionsrate liegt mittlerweile bei 1,49, dem höchsten Stand seit Anfang Mai. In Italien sind die Neuinfektionen gestern ebenfalls wieder deutlich gestiegen, nachdem sie zuvor einige Tage konstant waren.

Deutschland – Umsatz im Gastgewerbe steigt

Das Statistische Bundesamt veröffentlichte gestern die Umsatzzahlen im Gastgewerbe für den Juni: Demnach sind die Umsätze im Gastgewerbe im Vergleich zum Mai um 63,6% nach oben geschnellt. Die Umsätze lagen aber immer noch deutliche 42,5% unter dem Vorjahresniveau. Vor allem Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen haben im Juni besonders gelitten: ihr Umsatz lag 52% unter dem Vorjahresniveau.

USA – Fed sieht Notwendigkeit weiterer Hilfe

Die Infektionszahlen in den USA sind zwar gefallen, befinden sich aber weiterhin auf hohem Niveau. Kurz vor Beginn des Schuljahres haben sich mehrere Lehrergewerkschaften dafür ausgesprochen, den Präsenzunterricht zu verschieben und üben entsprechend Druck auf die Politik aus.

Die Fed geht laut Protokoll ihrer letzten Sitzung davon aus, dass die Wirtschaft weitere staatliche Unterstützung braucht. Einige FOMC-Mitglieder halten zudem weitere Maßnahmen der Fed für nötig. Allerdings gibt das Protokoll keine Hinweise auf das Timing solcher Maßnahmen.

