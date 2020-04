Corona-Virus Update 20. April 2020

In Asien konnte bislang die befürchtete zweite Welle an Infektionen verhindert werden. In den USA scheint es gelungen zu sein, die Epidemie einzudämmen. Dort haben sich Regierung und die Demokraten im Repräsentantenhaus auf die Grundzüge weiterer Hilfen geeinigt. In Deutschland gelten ab heute die ersten Lockerungen. Kleine Geschäfte und Schulen dürfen wieder öffnen, auch wenn die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln weiter gelten. Außerdem melden Kliniken, dass rund 13.000 Intensivbetten frei sind. In China liegt der Kohleverbrauch zurzeit über dem Vorjahresniveau.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit ist die Zahl der Neuinfektionen in den letzten drei Tagen wieder stärker gestiegen. Doch dies ist wohl vor allem den Osterfeiertagen geschuldet, wo weniger Personen getestet wurden. Der 7-Tage-Durchschnitt ist bis zuletzt weiter gefallen.

Auch in den USA scheint es gelungen zu sein, die Epidemie einzudämmen. Seit mehr als zwei Wochen steigt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen nicht mehr (Grafik 1).

In Asien konnte bislang die befürchtete 2. Welle an Infektionen verhindert werden. China meldete in den letzten zwei Tagen im Durchschnitt nur noch 26 Neuinfektionen, wovon der überwiegende Teil sich im Ausland angesteckt hat. In Südkorea wurden gestern sogar nur noch acht neue Fälle gemeldet.

In Europa entspannt sich die Lage weiter. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich im Vergleich zu vor zwei Wochen in etwa halbiert (Grafik 2). Die Zahlen für Spanien sind am aktuellen Rand nicht mehr aussagefähig, da seit Ende letzter Woche auch die positiven Tests auf Antikörper zu den Neuinfektionen hinzuaddiert werden.

In Deutschland wurden am Sonntag nur noch 1.775 neue Infektionen gemeldet. Dies sind 762 weniger als am Sonntag zuvor. Der 7-Tage-Durchschnitt ist auf 2.665 gefallen. Er liegt damit deutlich unter dem Hochpunkt vom 5. April (5.595). Auch die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Personen ist inzwischen unter 50.000 gesunken. Dies macht sich auch in den Krankenhäusern positiv bemerkbar, die knapp 13.000 freie Intensivbetten melden.

Deutschlands erste Lockerungen

Ab heute gelten die ersten Lockerungen, die Bund und Länder gemeinsam vergangenen Mittwoch beschlossen:

Alle Geschäfte mit einer Ladenfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen seit heute wieder öffnen. Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler dürfen unabhängig von ihrer Größe öffnen. Die Bundesländer können aber von dieser allgemeinen Regel abweichen. Beispielsweise dürfen in Hessen und Rheinland-Pfalz auch größere Läden aufmachen, wenn sie die Verkaufsfläche wirksam auf 800 Quadratmeter beschränken. Außerdem obliegt es den Ländern, wann sie diese Regelungen umsetzen. In Berlin und Brandenburg beispielsweise öffnen die Geschäfte am Mittwoch wieder, in Thüringen erst am 24. April.

Friseursalons dürfen unter Auflagen zur Hygiene, zur Vermeidung von Warteschlangen und Nutzung von Schutzausrüstung durch Angestellte ab dem 4. Mai öffnen.

Auch erster Schulunterricht beginnt heute wieder: In Sachsen, Berlin und Brandenburg dürfen ab heute Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen für Abschlussklassen stattfinden. In Sachsen bekommen diese beispielsweise Hygiene-Starterpakete mit Desinfektionsmittel und Schutzmasken.

Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen gelten vorerst weiter bis zum 3. Mai. In der Öffentlichkeit marf man sich nur im Kreis der Angehörigen oder mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person aufhalten. Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern.

Auch Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Darunter fällt auch das Versammlungsverbot bei religiösen Feierlichkeiten.

Wie geht es weiter? Ab heute soll eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Experten Leitlinien erarbeiten, wie eine schrittweise Wiedereröffnung der Kindertagesstätten aussehen könnte.

Bund und Länder wollen sich im zwei-Wochen-Turnus treffen, um über die weiteren Schritte zu beraten. Der nächste Abstimmungstermin ist für den 30. April angesetzt.

Deutschland hat 13.000 freie Intensivbetten

Seit wenigen Tagen sind alle deutschen Kliniken verpflichtet, die Belegung ihrer Intensivbetten an die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zu melden. Wie die Vereinigung gestern mitteilte verfügen die deutschen Kliniken über mindestens 30.000 Intensivbetten, von denen derzeit 13.000 unbelegt sind. Derzeit melden mehr als 95% der Krankenhäuser ihre Kapazitäten täglich.

USA – Washington bereitet neue Hilfen vor

Regierung und die Demokraten im Repräsentantenhaus haben sich offenbar auf die Grundzüge weiterer Hilfen geeinigt. Von den insgesamt vorgesehenen 450 Mrd Dollar sind 300 Mrd Dollar zur Aufstockung des Unterstützungsprogramms für kleinere Unternehmen vorgesehen, dem letzte Woche das Geld ausgegangen war. Weitere Mittel sollen an Krankenhäuser fließen, und 25 Mrd Dollar sind für Coronatests eingeplant. Eine rasche Abstimmung im Kongress könnte allerdings schwierig werden, da sich viele Abgeordnete zurzeit nicht in Washington befinden.

Aufgrund der zunehmenden Finanznöte der Bundesstaaten gibt es im Senat einen parteiübergreifenden Vorstoß, in das nächste Hilfspaket 500 Mrd Dollar für diese staatlichen Ebenen vorzusehen.

Ein Wiederanfahren der Wirtschaft setzt ausreichende Kapazitäten zum Test auf den Virus voraus. Nur dann ließen sich etwaige neue Ausbrüche rasch erkennen und isolieren. Bisher ist es den USA allerdings nicht gelungen, die Zahl der Test entsprechend auszuweiten. Nach wie vor fehlt es auch an einfachen Mitteln wie Tupfern, um Abstriche vorzunehmen; deren Produktion soll jetzt unter Rückgriff auf verteidigungswirtschaftliche Vollmachten des Präsidenten angekurbelt werden.

