Corona-Virus Update 2. September 2020

In den USA bleiben die Fallzahlen seit einigen Tagen konstant und fallen nicht weiter. Im Euroraum steigen die täglichen Neuinfektionen in Frankreich, Spanien und Italien weiter an. Spanien vermeldet mittlerweile mehr Neuinfektionen als im Frühjahr. In Deutschland gehen die Fallzahlen aktuell wieder zurück.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA fallen die täglichen Neuinfektionen aktuell nicht weiter (Grafik 1). Die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – verharrt seit mehr als einer Woche bei etwa 13. In der letzten Woche infizierten sich etwa 42.000 Personen pro Tag mit dem Coronavirus. In Brasilien sind die Fallzahlen zuletzt wieder leicht gestiegen: aktuell liegt die Infektionsrate bei etwa 19.

Indien vermeldet weiter hohe Infektionszahlen. In der letzten Woche infizierten sich hier durchschnittlich 75.000 Personen pro Tag. Die Infektionsrate liegt jetzt bei 5,5.

Im Euroraum wütet die zweite Infektionswelle (Grafik 2). In Spanien stiegen die Fallzahlen übers Wochenende weiter an: Die Infektionsrate liegt nun bei 17,6 und damit auf dem höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Auch in Frankreich steigen die täglichen Neuinfektionen weiter an. Mittlerweile liegt die Infektionsrate bei 8,1 – Anfang August lag sie noch unter 2.

Auch Italien vermeldet seit einigen Wochen wieder steigende Fallzahlen. Die Infektionsrate liegt nun bei 2,1 – zuletzt hatte sich der Anstieg der Fallzahlen aber verlangsamt. In Deutschland sind die Neuinfektionen dagegen seit einigen Tagen wieder rückläufig: Die Infektionsrate beträgt aktuell 1,45 und der Trend zeigt spürbar nach unten.

Deutschland – Hoffnungszeichen vom Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt in Deutschland scheint den Tiefpunkt zumindest vorerst überwunden zu haben. So ist die Zahl der Arbeitslosen im August den zweiten Monat in Folge gefallen, und die Zahl der Erwerbstätigen hat im Juli wieder zugelegt. Allerdings geht die Zahl der Kurzarbeiter nur langsam zurück, und im kommenden Jahr droht ein neuerlicher Anstieg der offiziellen Arbeitslosenzahl, wenn die zur Bekämpfung der Krise ergriffenen Maßnahmen auslaufen sollten (siehe auch unser Economic Briefing).

Die steigenden Fallzahlen haben zuletzt in einigen europäischen Staaten zu Reisebeschränkungen für Einreisende aus anderen Ländern geführt. Gestern hat zum Bespiel Ungarn seine Grenzen für Ausländer geschlossen. Aufgrunddessen will die EU-Kommission in den nächsten Tagen einen Vorschlag erarbeiten, der eine Koordination auf europäischer Ebene ermöglicht und die Freizügigkeit innerhalb der EU sicherstellt. Die Reisefreiheit soll nur eingeschränkt werden können, wenn die Corona-Pandemie dies unbedingt notwendig macht.

USA – Weiteres Drängen auf Fiskalmaßnahmen

Finanzminister Mnuchin hat bei einer Anhörung gestern erneut darauf gedrängt, sich auf ein weiteres Hilfspaket zu einigen. Er deutete an, dass sich Republikaner und Demokraten in den Gesprächen allmählich annähern würden und brachte eine neue Obergrenze von 1,5 Billionen Dollar für das Paket ins Spiel. Bisher beharrten die Republikaner darauf, nicht mehr als 1 Billion Dollar auszugeben.

Die Fed drängt weiter auf zusätzliche Fiskalmaßnahmen. Laut Lael Brainard, Gouverneurin im Federal Reserve Board, seien zusätzliche Staatsausgaben der Schlüsselfaktor, der über die Stärke der wirtschaftlichen Erholung nach dem durch die Corona-Krise ausgelösten Einbruch entscheiden würde.

Die US-Bundesregierung hat gestern einen umfassenden Stop von Zwangsräumungen von Wohnungen verkündet, deren Mieter aufgrund der Corona-Krise ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Diese können bis Jahresende in ihren Wohnungen bleiben.

China: Hafenumschlag bleibt stark