Corona-Virus Update 2. Oktober 2020

Der US-Präsident Donald Trump ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Was das für den Wahlkampf bedeutet ist unklar. In Spanien und Frankreich sind die Neuinfektionen in den letzten Tage leicht gesunken. Damit steigt die Hoffnung, dass dort der Scheitelpunkt der zweiten Infektionswelle überschritten ist. In Deutschland fördert der Bund einen Forschungsverbund zur besseren Behandlung von Covid-19-Patienten mit 150 Mio Euro.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA ist die Infektionsrate – also die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Durchschnitt der letzten sieben Tage – in der Tendenz weiter steigend (Grafik 1). In Brasilien ist die Infektionsrate zwar ähnlich hoch wie in den USA, aber im Trend rückläufig. Auch Indien meldet seit Mitte September wieder weniger Neuinfektionen.

In Spanien und Frankreich, den beiden am stärksten von der zweiten Infektionswelle heimgesuchten EU-Länder, ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in den letzten Tagen gesunken (Grafik 2). Damit steigt die Hoffnung, dass der Scheitelpunkt der zweiten Infektionswelle dort überschritten ist.

In Deutschland und Italien scheint die Lage weiter unter Kontrolle zu sein. Aber auch hier weisen die Neuinfektionen einen leicht steigende Tendenz auf. Auf ein höheres Infektionsgeschehen in Deutschland weist auch die steigende Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch betreuten Corona-Patienten. Gestern waren es 362 und damit 130 mehr als noch Mitte September.

Trump positiv auf Covid-19 getestet

Heute morgen gab Donald Trump bekannt, dass er und seine Frau positiv auf Covid-19 getestet wurden. Damit ist mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs eine zusätzliche Unsicherheit entstanden. Die Auswirkungen auf die Wahl sind dabei offen. Wenn Trump nicht ernsthaft erkrankt, könnte ihm das sogar zum Vorteil gereichen, ähnlich wie der brasilianische Präsident Bolsonaro. Sollte er dagegen starke Symptome entwickeln, müsste er seinen Wahlkampf unterbrechen und seine Gegner würden ihm noch mehr vorwerfen, dass er das Virus verharmlost habe.

