Corona-Virus Update 2. April 2020

Das Schwedische Experiment: Obwohl in dem skandinavischen Land das öffentliche Leben kaum eingeschränkt ist, verläuft die Kurve der Neuinfektionen sogar flacher als in Deutschland. Hierzulande bleiben die Kontaktbeschränkungen bis mindestens 19. April aufrecht. Die EU-Kommission will das deutsche Konzept der Kurzarbeit auf EU-Ebene einführen. In den USA dürften in der vergangenen Woche 5 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben, wie heute Nachmittag veröffentlichte Daten zeigen sollten. Deutsche Unternehmen in China rechnen mit einer vollständigen Normalisierung im dritten Quartal.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit meldete die WHO 72.736 neue Infektionen. Davon kamen allein 22.559 Fälle aus den USA, wo die Neuinfektionen weiter deutlich steigen.

In Spanien wurden gestern mit 9.222 wieder deutlich mehr neue Infektionen gemeldet als in den Tagen zuvor, was zu einem großen Teil auf das Wochenprofil zurückzuführen ist. So ist die Zahl der Neuinfektionen zur Wochenmitte deutlich höher als am Wochenende. Der 7-Tage-Durchschnitt bewegt sich weiter seitwärts (Grafik 1). In Italien ist er klar rückläufig.

In China, Südkorea und Japan ist das Virus weiterhin unter Kontrolle.

Das schwedische Experiment

Schweden geht im Kampf gegen das Coronavirus einen anderen Weg als die meisten betroffenen Ländern. Das öffentliche Leben ist bei weitem nicht so eingeschränkt wie etwa in Deutschland oder Norwegen. Schulen und Restaurants sind weiterhin geöffnet. Verboten sind allein Hochzeiten, Beerdigungen, Theatervorstellungen und ähnliches mit mehr als 50 Gästen. Bis letzte Woche waren sogar noch Treffen mit bis zu 500 Personen erlaubt.

Norwegen hat dagegen schon früh drastische Maßnahmen ergriffen: Kitas, Schulen und Universitäten sind geschlossen. Kulturelle und sportliche Veranstaltungen verboten. Alle Norweger sind aufgerufen, wenn möglich im Home Office zu arbeiten und keine öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.

Bislang geht die schwedische Rechnung auf. Die Kurve der Neuinfektionen verläuft wie in Norwegen und sogar flacher als in Deutschland (Grafik 2).

Kurzarbeit – das deutsche Modell auf EU-Ebene

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will das deutsche Konzept der Kurzarbeit auf europäischer Ebene einführen. Die Initiative namens “Sure” solle Italien, Spanien und allen anderen von der Coronakrise besonders betroffenen EU-Staaten zugutekommen. Laut von der Leyen wird die Kommission diese Woche dieses neue Instrument vorlegen, das mit einer Garantie aller Mitgliedstaaten abgesichert sein soll. In der Krise bräuchten Unternehmen Unterstützung, die vorübergehend keine Aufträge hätten, aber dennoch ihre Fachkräfte halten wollten.

Bund und Länder verlängern die Kontaktbeschränkungen mindestens bis zum 19. April. Kanzlerin Merkel sagte: Die Bürger “bleiben angehalten, auch während der Osterfeiertage Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.” Bayerns Ministerpräsident Söder machte aber auch deutlich, dass nach Ostern keine Entwarnung zu erwarten sei. Am Dienstag nach Ostern werde die Situation auf Basis der Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts neu bewertet. Die Bundesregierung will Start-ups unterstützen, da gerade Unternehmen in der Anfangsphase in der Regel kaum über Rücklagen verfügen. Dazu will die Bundesregierung einen Teil des geplanten Zukunftsfonds vorziehen. Mit 2 Milliarden Euro solle die Wagniskapitalfinanzierung erweitert werden, teilten das Finanz- sowie das Wirtschaftsministerium in Berlin mit.

USA – Immer mehr Arbeitslose

Immer mehr Regionen verhängen Ausgangsbeschränkungen, um die Krise einzudämmen. Gleichzeitig sind die Vorräte an Schutzkleidung und -masken nahezu erschöpft.

Heute werden die Erstantragsdaten für Arbeitslosenhilfe für die letzte Woche veröffentlicht. Wir rechnen mit bis zu 5 Millionen solcher Anträge, was die 3,3 Millionen der Vorwoche noch einmal deutlich übertreffen würde (Grafik 3). Die wöchentlichen Daten zu den “Claims” sind gegenwärtig der wichtigste Indikator der Lage auf dem Arbeitsmarkt, da sie ein sehr zeitnahes Bild liefern.

Bisher waren von der Krise vor allem Branchen wie Tourismus oder Restaurants betroffen. Personaldienstleister berichten jetzt sogar von einer rückläufigen Nachfrage nach Arbeitskräften in normalerweise wenig konjunktursensiblen Bereichen wie dem Gesundheitswesen und Erziehung.

Auch das Militär ist zunehmend von der Coronakrise betroffen. So wurden nahezu 100 der 4.700 Seeleute der “Theodore Roosevelt”, einem Flugzeugträger, positiv getestet. Die Marine will jetzt 2.700 Seeleute von Bord bringen und nur noch eine Rumpfbesatzung dortlassen. Damit ist das Schiff nicht mehr einsatzfähig.

China – Deutsche Unternehmen spüren die Schmerzen