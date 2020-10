Corona-Virus Update 19. Oktober 2020

In den USA steigen die Neuinfektionen weiter. Gleiches gilt vor die meisten EU-Länder. In Israel konnte dagegen die zweite Infektionswelle inzwischen gebrochen werden. Die Verhandlungen über ein weiteres US-Hilfspaket befinden sich in der entscheidenden Phase, ein Durchbruch ist aber nicht abzusehen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA steigt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen weiter merklich an. In den letzten 7 Tagen gab es im Durchschnitt 17 neue Fälle je 100,000 Einwohner (Grafik 1). In Brasilien hat sich dagegen das Virus zuletzt deutlich langsamer verbreitet. Hier ist die Infektionsrate unter 10 gefallen. In Indien liegt sie inzwischen sogar wieder unter 5.

In der EU breitet sich das Virus immer schneller aus. In den Niederlanden und in Frankreich schnellt die Zahl der Neuinfektionen weiter in die Höhe (Grafik 2).

Auch in Deutschland und Italien dürfte eine zweite Infektionswelle nicht mehr zu verhindern sein. In Italien hat sich die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf verdoppelt. Die Infektionsrate kletterte auf über 12. In Deutschland hat sie inzwischen knapp 7 erreicht. Die Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten erhöhte sich gestern auf gestern 769. Damit hat sich die Zahl innerhalb von drei Wochen verdoppelt.

Aber es gibt auch Hoffnungsschimmer. In Spanien konnte der Anstieg der Neuinfektionen gestoppt werden. Seit Mitte September pendelt die Infektionsrate um 23. Und auch in Dänemarkt scheint die zweite Infektionswelle gebrochen zu sein.

In Israel zeigt der Lockdown Wirkung

In Israel haben die harten Corona-Beschränkungen das Infektionsgeschehen drastisch gebremst. Die Infektionsrate ist von knapp 73 Anfang Oktober auf zuletzt unter 22 gesunken. Sie liegt damit wieder auf dem Niveau von Spanien.

Wirtschaft