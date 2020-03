Corona-Virus Update 19. März 2020

Die EZB packt eine neue Bazooka aus und wird in großem Stil Anleihen kaufen. Italiens Ministerpräsident regt gemeinsame “Corona-Bonds” auf EU-Ebene an. In den USA sind die Restaurants wie leer gefegt. Die Zahl der Neuinfektionen weltweit steigt weiter, nur in China gibt es weiterhin nur noch wenig neue Fälle.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In Europa breitet sich das Coronavirus weiter ungebremst aus (Grafik 1). Dies gilt auch für Italien, wo gestern mit 4.200 neuen Fällen deutlich höhere Zahlen gemeldet wurden als in den Vortagen.

Auch in den USA steigt die Zahl der Infizierten. Nach Angaben des Johns-Hopkins-Instituts sind dort inzwischen 9.415 Personen erkrankt. Die Zahl ist deutlich höher als jene von der WHO (3.536), die nur die laborbestätigte Fälle ausweist.

Nur noch wenig Neuinfektionen gibt es dagegen weiterhin in China und Südkorea. Die Ängste vor einer zweiten Infektionswelle haben sich bislang nicht bestätigt. Wuhan meldete am 18. März zum ersten Mal keinen neuen Infektions-Fall. Alle 34 Fälle, die gestern von China gemeldet wurden, waren infizierte Personen, die aus dem Ausland zurückkamen. Aktuell sind nach offiziellen Angaben nur noch gut 7.000 Personen erkrankt.

Italien möchte “Corona-Anleihen”, EZB packt neue Bazooka aus

Deutschland: Deutsche Telefonanbieter liefern Bewegungsprofile an das Robert-Koch-Institut, um im Kampf gegen das Coronavirus zu helfen. Andere europäsiche Länder nutzen Telefondaten, um zu kontrollieren, ob die staatlich verhängten Anordnungen wie Ausgangssperren befolgt werden. Hierzulande gilt bisher nur die Aufforderung, seine sozialen Kontakte einzuschränken. Bundeskanzlerin Merkel appellierte in einer Fernsehansprache erneut an die Bevölkerung, die Krise und Maßnahmen ernst zu nehmen. Außerdem versicherte die Kanzlerin, die Bundesregierung tue alles, was sie könne, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und Arbeitsplätze zu bewahren.

Italien: Miniserpräsident Conte regte in einer Videokonferenz mit anderen Staats- und Regierungschefs der EU-Länder die Aufnahme gemeinsamer Schulden auf EU-Ebene an. Seiner Ansicht nach sollte Europa auf eine außergewöhnliche Krise mit entsprechend außergewöhnlichen Maßnahmen reagieren und “tun, was immer nötig sei” (“do whatever it takes”), um die Wirtschaft zu stützen. Conte referenziert damit auf die Worte des früheren EZB-Chefs Draghi, die damals inmitten der Finanzkrise die Märkte beruhigten.

Euroraum: Auch für EZB-Präsidentin Lagarde steht fest: “Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln”. Die EZB hat am späten Abend ein 750 Mrd. € schweres Kaufprogramm (“Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP”) angekündigt (für Details siehe Economic Briefing). Das wird den Anleihen der hoch verschuldeten Staaten helfen. Allerdings würde man die EZB überfordern, wenn man erwartete, sie könnte den Kursrutsch an den Aktienmärkten nachhaltig beenden. Dafür müsste sich wohl erst ein Abebben der Corona-Epidemie abzeichnen..

USA – Details des Hilfspakets veröffentlicht

Die US-Regierung hat erste Details des geplanten Hilfsprogramms veröffentlicht. Danach ist eine Direktzahlung von 500 Mrd Dollar an die Steuerzahler geplant und weitere 500 Mrd Dollar für Kredite an Unternehmen, um diesen über Liquiditätsengpässe hinwegzuhelfen.

Präsident Trump hat unter Rückgriff auf ein Gesetz für Kriegszeiten die Industrie zur verstärkten Lieferung von medizinischen Versorgungsgütern verpflichtet. Außerdem setzt das Militär Hospitalschiffe zur Unterstützung des Gesundheitswesens in Kalifornien und New York ein. Zudem erwägt er den landesweiten Einsatz der Nationalgarde und die Einberufung von Reserven.

Die Staaten und Kommunen berichten von einem Sprung bei den Arbeitslosenzahlen in den Regionen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe – die jeden Donnerstag veröffentlicht werden – dürften sehr bald deutlich ansteigen.

Daten zum Restaurantbesuch zeigen teilweise Rückgänge von 100% gegenüber Vorjahr.

Lage in China normalisiert sich zusehends