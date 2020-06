Corona-Virus Update 19. Juni 2020 – Fokus Euroraum

Besonders Südamerika leidet unter einer hohen Zahl von Neuinfektionen. Aber auch in den USA breitet sich das Virus wieder stärker aus, während in Europa die Lage aktuell unter Kontrolle scheint. Die Wirtschaft in der Eurozone erholt sich von dem im Frühjahr erlittenen tiefen Einbruch. Der Verkehr nimmt wieder zu, und die Kunden strömen zurück in die Läden. In den USA diskutiert man weiterhin über mehr staatliche Hilfen.

Frankreich: Es geht wieder aufwärts

Mit dem Rückgang des Infektionsgeschehens und der damit einhergehenden Lockerung der Beschränkungen nimmt auch die wirtschaftliche Aktivität in Frankreich wieder zu. Nach Schätzungen von INSEE lag diese im April 29%, im Mai 22% und im Juni nur noch 12% unter dem “normalen” Niveau. Die Wachstumsschätzung für das zweite Quartal wurde von -20% auf -17% gegenüber Vorquartal nach oben revidiert.

Die “Hochfrequenz”-Daten zeichnen ein gemischtes Erholungsmuster. Der Stromverbrauch liegt nur noch rund 4% unter dem Niveau des Vorjahres (Grafik 1). Darin spiegelt sich vor allem die Erholung des Transportsektors wider.

Mit der Öffnung der Geschäfte kehren langsam auch die Kunden wieder zurück (Grafik 2). Die über Bankkarten abgewickelten Transaktionen haben im Durchschnitt der letzten drei Wochen schon wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Gefragt sind vor allem Einrichtungsgegenstände, die deutlich über dem Vorjahresniveau liegen.

Der öffentliche Nahverkehr wird dagegen noch immer von vielen Menschen gemieden, wie ein Blick auf Paris zeigt (Grafik 3). Einige dürften aus Angst vor einer Ansteckung auf private Verkehrsmittel umgestiegen sein. Andere befinden sich noch im Home Office oder in Kurzarbeit.

Italien: Ein Gutteil des Weges ist geschafft

Seit Anfang Mai lockert die Regierung schrittweise die Anti-Corona-Maßnahmen. Das wirtschaftliche und soziale Leben sind auf bestem Wege zur Normalisierung, wie unsere Echtzeit-Indikatoren belegen:

Einzelhandel hat fast drei Viertel des Einbruchs wettgemacht (letzter Wert: 12. Juni)

Der Einzelhandel (ohne Lebensmittel) verzeichnete im Lauf der vergangenen Woche (6. bis 12. Juni) – soweit sind aktuelle Zahlen verfügbar – mehr Zulauf. Die Kundenbesuche im Einzelhandel lagen zuletzt 24% unter üblichen Niveaus (Grafik 4). Vor einer Woche waren dies -30%, am Tiefpunkt Anfang April waren knapp 90% weniger Kunden in den Geschäften.

Immer mehr Menschen nutzen wieder den öffentlichen Nahverkehr (letzter Wert: 17. Juni)

In der vergangenen Woche, also vom 11. bis 17. Juni, ist die Zahl der Beförderten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nur leicht gestiegen. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die in unserer Auswertung die Nutzung der App für den ÖPNV in Rom und Mailand zeigt, lag das Passagieraufkommen zuletzt 52% unter üblichen Niveaus (Grafik 5). Dies war eine leichte Verbesserung im Vergleich zur Vorwoche (-54%).

In den kommenden Wochen dürfte die Erholung insbesondere der Produktionsseite der Wirtschaft etwas langsamer laufen, da am 7. Juni in den ersten Regionen die Sommerferien begonnen haben, die erst Mitte September enden werden. Darauf deutet der Stromverbrauch, der im Vergleich zur Vorwoche mit einer Auslastung von 88% im Vergleich zu Normalzeiten unverändert geblieben ist.

Weltweite Neuinfektionen

In Süd- und Mittelamerika ist das Infektionsgeschehen weiterhin hoch. Brasilien meldete im Durchschnitt der letzten 7 Tage mehr als 26.000 Neuinfektionen. Dies entspricht 12,5 Fälle je 100.000 Einwohner.

In den USA breitet sich das Virus wieder stärker aus. Die Infektionsrate ist auf 7,1 gestiegen und liegt damit wieder auf dem Stand von Mitte Mai.

Leicht rückläufig sind dagegen die gemeldeten Neuinfektionen aus Russland. Hier ist die Infektionsrate auf 5,9 gesunken.

In der EU ist das Virus unter Kontrolle. Die aktuellen Neuinfektionen werden maßgeblich von Ausbrüchen in verschiedenen Einrichtungen beeinflusst. So hat der Infektionsausbruch in einer Fleischfabrik in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich in die Höhe getrieben. Die Infektionsrate ist von 0,4 auf 0,5 gestiegen.

USA – Forderungen nach mehr Geld

Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus ein Gesetz zur Verbesserung der Infrastruktur im Umfang von 1,5 Billionen Dollar vorgelegt. Dies ist der neueste Anlauf, ein seit Jahren von Kongress und Regierung angestrebtes derartiges Programm voranzubringen. Bisher sind diese Versuche alle steckengeblieben.

Der politische Druck steigt, die Unterstützungen für kleine und mittlere Unternehmen aufzustocken. Bislang wurden dafür etwa 500 Mrd Dollar aufgewendet. Nach bisheriger Planung wird die Small Business Administration, die für die Verteilung der Mittel zuständig ist, ab Ende Juni keine neuen Kreditanträge mehr entgegennehmen. Vertreter der Wirtschaft beklagen, dass die Verteilung der Mittel von zu vielen Regeln erschwert wurde, was die Wirkung des Programms untergraben hätte.

China: Virus trifft Belt-and-Road-Projekte