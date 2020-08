Corona-Virus Update 19. August 2020

In den USA sind Infektionszahlen weiter rückläufig. Im Euroraum stiegen die Neuinfektionen dagegen weiter an – vor allem in Spanien und Frankreich. Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen liegen weiter deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit infizieren sich pro Tag weiterhin deutlich über 200.000 Menschen mit dem Coronavirus. Laut Weltgesundheitsorganisation infizieren sich aktuell immer mehr Menschen zwischen 20 und 40 Jahren, die das Virus oft unbemerkt weitertragen.

In den USA ist die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – in den letzten Tagen weiter rückläufig (Grafik 1). Trotzdem befinden sich die Neuinfektionen weiter auf einem sehr hohen Niveau – in der letzten Woche infizierten sich hier durchschnittlich knapp 49.000 Personen pro Tag. In Brasilien verharrt die Anzahl der Neuinfektionen seit Wochen auf einem sehr hohen Niveau. Im Vereinigten Königreich konnte der Anstieg der täglichen Neuinfektionen zuletzt gestoppt werden, während die Fallzahlen in Indien weiter ansteigen. In Russland setzt sich dagegen der fallende Trend fort.

Die zweite Welle im Euroraum setzt sich weiter fort. Vor allem in Spanien steigen die Fallzahlen weiter rasant an – die Infektionsrate -die durchschnittlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – liegt mittlerweile bei 11. Vor einem Monat lag sie noch bei 1. Aber auch in Frankreich nehmen die täglichen Neuinfektionen weiter zu. In den Niederlanden scheint der Anstieg der Fallzahlen, der in den letzten Wochen zu beobachten war, dagegen vorerst gestoppt zu sein.

In Deutschland steigen die Neuinfektionen ebenfalls seit Wochen konstant an. Die Infektionsrate in Deutschland liegt mittlerweile bei 1,4 – dem höchsten Wert seit Anfang Mai. In Italien beträgt die Infektionsrate aktuell 0,8. Hier stiegen die Infektionszahlen in den letzten Tagen nicht weiter an.

Deutschland – Rückgang der Erwerbstätigkeit

Laut Statistischem Bundesamt ist die Erwerbstätigkeit in Deutschland im zweiten Quartal saisonbereinigt um 1,4% zurückgegangen. Dies stellt den größten Rückgang seit der deutschen Wiedervereinigung dar. Am stärksten fällt der Rückgang dabei im Dienstleistungssektor aus. Auch das Arbeitsvolumen ging im zweiten Quartal um 10% zurück, was vor allem auf die hohe Inanspruchnahme von Kurzarbeit zurückzuführen ist.

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind weiterhin deutlich weniger Passagiere unterwegs. Vom 10. bis zum 16. August wurden am Frankfurter Flughafen im Vergleich zum Vorjahr 77% weniger Passagiere verzeichnet. Beim Frachtverkehr liegt der Wert dagegen nur 13,7% unter dem Vorjahreswert.

USA – Aktienmarkt erreicht neues Hoch

Laut Finanzminister Mnuchin stecken die Gespräche zwischen Demokarten und Republikanern über ein weiteres Stimulierungspaket fest. Er hofft, dass Fortschritte erzielt werden können, wenn diese Woche das Repräsentantenhaus aus der Sommerpause zurückgerufen wird, um über Änderungen des Postgesetzes zu beraten. Allerdings ist die Bereitschaft zu parteiübergreifender Zusammenarbeit gegenwärtig nicht sonderlich ausgeprägt.

Aufgrund des Patts bei den Beratungen erwägen die Republikaner, ein abgespecktes Hilfspaket einzubringen. Dies könnte unter anderem eine Aufstockung des Arbeitslosengeldes in Höhe von 300 Dollar pro Woche beinhalten.

Der US-Aktienmarkt hat – gemessen am S&P-500 – gestern ein neues Rekordhoch erreicht. Alle auf die Coronakrise zurückzuführenden Verluste konnten damit ausgeglichen werden.

China: Transportkosten in die USA gestiegen

Die Kosten für den Warenversand von China in die USA sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Insbesondere die Versandkosten von China in die westamerikanischen Häfen sind seit März um fast 90 % gestiegen. Die amerikanischen Käufer drängten auf vorgezogene Sendungen, da sie befürchten, dass der Handelskrieg wieder eskalieren könnte. Inzwischen wurde die Containerversorgung aufgrund strenger Virenschutzmaßnahmen komprimiert.