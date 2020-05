Corona-Virus Update 18. Mai 2020

Der Pandemie-Herd hat sich nach Südamerika verlagert. In den USA haben zwei Drittel der Bundesstaaten ihre Kontaktbeschränkungen gelockert, die meisten Regionen verzeichnen einen Rückgang der Neuinfektionen. In Deutschland dürfen seit heute Restaurants wieder öffnen. Chinesische Behörden fürchten in der Provinz Jilin eine zweite Ansteckungswelle.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Der Pandemie-Herd hat sich nach Südamerika verlagert. Gestern meldete die WHO weltweit 100.000 Neuinfektionen, so viel wie noch nie an einem Tag. In der Folge stieg der 7-Tage-Durchschnitt auf knapp 87.000 (Grafik 1).

In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt nur noch leicht gesunken. Der 7-Tagedurchschnitt liegt aktuell bei 23.400.

Unverändert positive Nachrichten kommen aus Europa, wo nur noch vergleichsweise wenige Neuinfektionen gemeldet werden (Grafik 2). In Österreich und der Schweiz wurden in den letzten 7 Tage im Durchschnitt weniger als 50 neue Fälle gemeldet.

In Deutschland wurden am Wochenende nur über das Wochenende weniger als 1.000 Neuinfektionen gemeldet. Der 7-Tage-Durchschnitt sank auf 706. Aktuell sind in nur noch knapp 12.000 Personen an dem Virus erkrankt. Die Zahl der stationär behandelten Personen beläuft sich nur noch auf knapp 1.200.

Deutschland – Restaurants bewirten wieder

In fast allen Bundesländern – ausgenommen in Bayern und Sachsen-Anhalt – dürfen von heute an Restaurants wieder öffnen. In der Regel dürfen diese von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr am Abend Gäste bewirten. In den Restaurants gilt – außer am Tisch – Maskenpflicht. Die Gäste müssen sich registrieren und selbstverständlich gelten auch in den Gaststätten die bundesweiten Abstandsregeln. Kneipen und Bars bleiben vielerorts noch geschlossen, weil deise die Abstandsregeln nicht umsetzten können.

Die deutsche Corona-App geht in Kürze in Liechtenstein an den Start. In Deutschland soll die App Mitte Juni vorgestellt werden. Wer sich die App auf sein Mobiltelefon lädt, bekommt eine Nachricht, wenn er sich in der Nähe von infizierten Personen aufgehalten hat. Er kann dann einen Arzt aufsuchen oder sich in Quarantäne begeben. Die Nutzung der App soll freiwillig sein, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Außerdem werden der Standort und Name der Nutzer nicht zentral erfasst.

USA – Wirtschaft wird sich nur langsam erholen

Etwa zwei Drittel der US-Bundesstaaten haben ihre Kontaktbeschränkung gelockert. Die meisten Regionen verzeichnen einen Rückgang der Neuinfektionen; das Weiße Haus hat Lockerungen empfohlen, wenn die Infektionen 14 Tage lang zurückgehen. Es ist allerdings mit Rückschlägen zu rechnen, wie der starke Anstieg der Infektionszahlen in Texas am Wochenende zeigt.

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, geht davon aus, dass sich die US-Wirtschaft nur langsam von dem durch die Pandemie ausgelösten Schock erholen wird. Es könnte bis Ende 2021 dauern, ehe sich die Wirtschaft vollständig erholt hätte. Für die nächsten Monate sieht der Fed-Chef weitere Stellenverlusten, die Arbeitslosenquote könnte bis auf 25% steigen. Gleichwohl betonte Powell, dass er nicht mit einer Depression wie in den 1930er Jahren rechne. Weitere Hilfen der Fed oder der Fiskalpolitik könnten erforderlich sein.

Am Freitag hat das Repräsentantenhaus ein von den Demokraten vorgelegtes neues Hilfspaket im Umfang von 3 Billionen Dollar verabschiedet. Dies wird allerdings im Senat aufgrund des Widerstandes der Republikaner scheitern.

China: Das Risiko einer zweiten Welle