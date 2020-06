Corona-Virus Update 18. Juni 2020 – Fokus USA

In den USA nehmen bei vielen konsumorientierten Dienstleistungen die Aktivitäten wieder zu, während die Industrie noch hinterherhinkt. In Deutschland sollen Schulen und Kindertagesstätten nach den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehren, die Corona-Warn-App wurde bereits acht Millionen Mal heruntergeladen. In China ist in der Stadt Tianjin ein neuer Covid-19-Fall aufgetreten, der nicht in Zusammenhang mit den Neuinfektionen in Peking steht.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

USA: Dienstleistungen erholen sich, Industrie hinkt noch hinterher

Wir haben für die USA mehrere Indikatoren ausgesucht, die quasi in Echtzeit einen Eindruck davon geben, wo die US-Wirtschaft steht.

Stahlproduktion (letzter Wert 6. Juni)

Nach dem scharfen Einbruch der Stahlproduktion Ende März um ein Drittel tendiert sie seit zwei Monaten seitwärts.

Frachtverkehr (letzter Wert 13. Juni)

Die chemische Industrie ist für uns von Interesse, weil sie mit vielen anderen Branchen über Lieferbeziehungen verbunden ist. Beim Transport von Chemikalien per Bahn zeichnete sich eine gewisse Stabilisierung auf niedrigem Niveau ab. Eine Aufwärtstendenz ist noch nicht zu erkennen.

Hypothekenanträge (letzter Wert 12. Juni)

Nach einem zwischenzeitlichen Einbruch im März/April haben die Anträge auf Hypothekenkredite für den Kauf einer Wohnimmobilie mit Ausnahme der durch den Feiertag Memorial Day verkürzten Woche kontinuierlich zugenommen. Inzwischen gehen sogar mehr Anträge ein als in den letzten Jahren in der entsprechenden Woche üblich. Für den starken Anstieg dürften die rückläufigen Hypothekenzinsen verantwortlich sein.

Reisende an Flughäfen (letzter Wert 16. Juni)

Der Gesamtdurchsatz von Reisenden an den Kontrollpunkten der Transportation Security Administration (TSA) lag in den letzten sieben Tagen bei durchschnittlich rund 470 Tausend pro Tag, ein Anstieg gegenüber den 380 Tsd in dem vorherigen 7-Tageszeitraum. Dem stehen Messwerte von 2-2,5 Millionen an einem typischen Tag im Jahr 2019 gegenüber. Der Flugreiseverkehr nimmt damit langsam wieder zu, liegt aber nur bei 18%-19% des Normalwerts.

Kundenzahl im Einzelhandel und Freizeiteinrichtungen (letzter Wert 12. Juni)

Der Einzelhandel (ohne Lebensmittel) und die Freizeiteinrichtungen haben sich gemessen an der von Google ermittelten Kundenzahl spürbar erholt. Verzeichneten die Geschäfte im April zeitweise 40% – 50% weniger Kunden als in normalen Zeiten, so wurde inzwischen mehr als die Hälfte des Einbruchs wettgemacht.

In den USA nehmen bei vielen konsumorientierten Dienstleistungen die Aktivitäten wieder zu, während die Industrie noch hinterherhinkt. Diese Unterschiede liegen womöglich darin begründet, dass die Bundesregierung den Verbrauchern über zusätzliche Sozialleistungen ihre Einkommensausfälle ausgeglichen, in vielen Fällen sogar überkompensiert hat. Diese Politik wird sie aus Kostengründen aber nicht dauerhaft fortsetzen können.

Weltweite Neuinfektionen

In Süd- und Mittelamerika ist das Infektionsgeschehen weiterhin sehr hoch. In Brasilien haben sich in den letzten 7 Tagen im Durchschnitt mehr als 26.000 Personen mit dem Virus angesteckt. Das sind 12,5 Neuinfektionen je 100.000.

Auch in den USA breitet sich das Virus wieder stärker aus. Die Infektionsrate ist auf 6,9 gestiegen. Leicht rückläufig ist das Infektionsgeschehen in Russland. Hier ist die Infektionsrate unter 6 gesunken.

In der EU ist das Virus weitgehend unter Kontrolle. Die Infektionsrate liegt in allen großen EU-Ländern deutlich unter 1. Allerdings kommt es weiterhin zu Infektionsausbrüchen in verschiedenen Einrichtungen. So haben sich in Deutschland in einer Fleischfabrik fast 700 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Diese Fälle sind aber noch nicht in den vom Robert-Koch Institut für gestern veröffentlichten 580 Neuinfektionen enthalten.

Deutschlands Schulen und Kitas sollen zurück zum Regelbetrieb

Schulen und Kindertagesstätten sollen nach den Sommerferien wieder im Regelbetrieb arbeiten. Darauf haben sich Bund und Länder verständigt. Auch die Abstandsregel soll dann in den Einrichtungen fallen, so die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig. In Grundschulen wird bereits in einzelnen Bundesländern im Klassenverband und ohne Abstandsregel unterrichtet. Wie der volle Schulbetrieb nach den Sommerferien konkret organisiert werden soll, darüber beraten heute die Kultusminister der Länder in einer Videokonferenz. Die Kinderbetreuung ist ein Nadelöhr und die Rückkehr zum Regelbetrieb deshalb wichtig, damit Eltern entlastet werden und ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen können.

Laut Bundeskanzlerin Merkel ist die Corona-Warn-App “ein Meilenstein”. Der Start der Applikation sei gut gelungen. Nun müsse der Erfolg “noch verstetigt werden”. Nach Informationen des ZDF wurde die App seit ihrem Start am Dienstagmorgen bis zum gestrigen Abend von über acht Millionen Nutzern heruntergeladen und installiert.

China – Autoverkäufe zuletzt etwas schwächer