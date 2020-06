Corona-Virus Update 17. Juni 2020

In Deutschland ist die Corona-Warn-App mit guter Resonanz gestartet, das Bundeskabinett will heute einen zweiten Nachtragshaushalt von mehr als 60 Mrd Euro beschließen, und in den kommenden Jahren wird Deutschland wohl 42% mehr in den EU-Haushalt einzahlen als bisher. In den USA zeigen mehrere Bundesstaaten einen Anstieg der Neuinfektionen. Peking verstärkt die Maßnahmen, nachdem gestern weitere 31 Neuinfektionen auftraten.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In Süd- und Mittelamerika breitet sich das Corona-Virus weiter aus. In Brasilien hat das Infektionsgeschehen wieder zugenommen. Die durchschnittlichen Neuinfektionen der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohner sind wieder auf 12,3 gestiegen (Grafik 1).

In den USA und Russland verharrt die Infektionsrate weiter bei 6,7 bzw. 6,0.

In der EU wurden auch gestern nur wenige Neuinfektionen gemeldet. Die Infektionsrate in den großen Ländern liegen weiterhin deutlich unter 1 (Grafik 2).

Die Lage im deutschen Gesundheitssystem hat sich weitgehend normalisiert. In den Krankenhäusern werden aktuell nur noch etwa mehr als 400 Corona-Patienten behandelt. Die Zahl der aktuell am Virus erkrankten Personen ist auf unter 5.000 gesunken.

Deutschland startet erfolgreich Corona-App und braucht viel Geld

In Deutschland ist gestern die Corona-Warn-App der Bundesregierung mit guter Resonanz gestartet. Bis am Abend um 20 Uhr haben zwei Millionen Nutzer die Applikation auf ihren Mobiltelefonen installiert. Damit ist die deutsche App bereits nach einem Tag erfolgreicher als die vor vierzehn Tagen gestartete französische App. Eine Pflicht für die Nutzung der App gibt es nicht. Gesundheitsminister Spahn freut sich aber “über jeden, der freiwillig mitmacht.”

Wegen des EU-Wiederaufbaufonds wird Deutschland wohl mehr EU-Beiträge leisten müssen. Laut einer Antwort des Bundes auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Gerald Ullrich dürfte Deutschland nach den Haushaltsplänen der EU-Kommission jährlich 13 Mrd Euro mehr in den EU-Haushalt einzahlen – rund 42% mehr als bisher. In den vergangenen Jahren hat Deutschland durchschnittlich 31 Mrd Euro nach Brüssel überwiesen. Grundlage für die Berechnung der Bundesregierung ist der Vorschlag der EU-Kommission für den mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027, der mit dem 750 Mrd Euro schweren Konjunkturprogramm verzahnt werden soll.

Heute will das Bundeskabinett den zweiten Nachtragshaushalt beschließen, der eine zusätzliche Neuverschuldung in Höhe von 62,5 Mrd Euro vorsieht. Die Bundesregierung will damit Mehrausgaben für das nationale Konjunkturpaket abdecken, das die deutsche Wirtschaft wieder in Gang bringen soll. Bereits im März hatte die Regierung einen ersten Nachtragshaushalt von 156 Mrd Euro beschlossen, um die finanziellen Härten abzufedern, die Haushalten und Unternehmen wegen der Corona-Krise entstanden.

USA – Steigende Fallzahlen im Süden

Mehrere Bundesstaaten zeigen einen Anstieg der Neuinfektionszahlen. Arizona, Florida und Texas wiesen sogar die höchsten bisher gemeldeten Neuinfektionen auf, mit jeweils deutlich über 2.000 Neufällen. Teilweise ist dies auf verstärkte Tests zurückzuführen, Experten sehen aber auch Belege für eine beschleunigte Verbreitung des Virus. Dafür spricht auch, dass in Texas immer mehr Covid-Patienten in Krankenhäuser eingewiesen werden. Zuletzt waren dies über 2.500; die Daten zeigen seit 25. Mai einen stetigen Aufwärtstrend.

Vizepräsident Pence hält die Ängste vor einer etwaigen zweiten Welle von Coronainfektionen für übertrieben und von den Medien aufgebauscht. Unter der Führung von Präsident Trump sei man dabei, den Kampf gegen den “unsichtbaren Feind” zu gewinnen.

Fed-Chef Powell hat bei einem Auftritt vor dem Kongress gestern gewarnt, sich von den zuletzt überraschend positiven Daten in Sicherheit wiegen zu lassen. Schließlich kämpfe die Wirtschaft immer noch damit, den größten Schock seit langem zu überwinden. Es sei daher wahrscheinlich, dass sie weitere Hilfen von der Fiskalpolitik und von der Notenbank brauche.

China: Peking verstärkt die Maßnahmen