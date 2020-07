Corona-Virus Update 17. Juli 2020 – Fokus Euroraum

Die Erholung im Euroraum setzt sich fort: Der Einzelhandel kann sich wieder über mehr Kunden in den Geschäften freuen. Auch die Industrie fährt die Produktion wieder hoch. Gleichzeitig aber wächst die Sorge vor einer zweiten Welle. In Spanien wurden in einigen Regionen die Corona-Berschränkungen wieder verschärft und für Luxemburg hat Deutschland eine Reisewarnung ausgesprochen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Euroraum: Erholung im Einzelhandel wird langsamer

Laut Google-Auswertungen ist die Zahl der Kunden in Einzelhandelsgeschäften (ohne Lebensmittel) in Deutschland und Spanien stagniert und nicht weiter gestiegen. Somit liegt die Zahl der Kunden in Deutschland weiterhin 5 % unter dem Vorkrisenniveau. In Spanien liegt die Kundenzahl mit -17 % dagegen weiter deutlich unter dem Vor-Corona-Level. In Frankreich geht die Erholung währenddessen munter weiter: Die Abweichung vom Vorkrisenniveau liegt nur noch bei -6,5% nachdem sie letzte Woche noch bei -10,5% lag. In Italien steigen die Kundenzahlen im Einzelhandel leicht und liegen nun 10% unter dem üblichen Niveau.

Industrie fährt Produktion wieder hoch

Die Industrieproduktion konnte im Mai wieder zulegen. Gemessen ab Absturz fiel der Anstieg aber moderat aus. Noch immer liegt die Produktion rund 20% unter dem Vorkrisenniveau. Offensichtlich braucht es seine Zeit, bis die Lieferketten wieder funktionieren. Aber auch die verhaltenen Absatzperspektiven dürften ein Grund für das zögerliche Hochfahren sein.

EU-Kommission: Italien am stärksten von der Krise betroffen

Die Staats- und Regierungschefs beraten auf dem heute beginnenden EU-Gipfel über den von der EU-Kommission vorgeschlagenen Wiederaufbaufonds. Nach dem Kompromissvorschlag von Ratspräsident Michel soll bei der Verteilung der Zuschüsse nun doch berücksichtigt werden, wie stark die Wirtschaft eines Landes unter der Pandemie gelitten hat. Hierzu sollen 30% der Gelder entsprechend dem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes in diesem und dem kommenden Jahr verteilt werden. Nach den Wachstumsprognosen der EU-Kommission sind Italien, Spanien und Portugal am stärksten von der Krise betroffen (Grafik 3).

Weltweite Neuinfektionen

Die Corona-Pandemie ist weiter auf dem Vormarsch. Aktuelle Brennpunkte sind Amerika und Afrika. Aber auch in Ländern, wie Japan, wo das Virus unter Kontrolle schien, melden wieder steigende Neuinfektionen.

In den USA hat sich die Lage weiter verschärft. Betroffen ist vor allem der Süden und Westen des Landes. Im Durchschnitt der letzten 7 Tagen wurden 19,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet (Grafik 1). Die Infektionsrate ist inzwischen deutlich höher als in Brasilien, wo das Infektionsgeschehen seit Anfang Juli nicht weiter zugenommen hat.

Auch in der EU melden einige Länder wieder mehr Neuinfektionen. In Spanien wurden in einigen Regionen die Corona-Beschränkungen wieder verschärft. Für Luxemburg hat Deutschland eine Reisewarnung ausgesprochen.

Auch in Deutschland ist der 7-Tage-Durchschnitt bei den Neuinfektionen wieder leicht auf knapp 400 gestiegen. Dies entspricht 0,5 Fälle je 100.000 Einwohner (Grafik 2).

USA – Infektionsrekorde und Debatten um neue Hilfen

Die Neuinfektionen in den USA steigen immer weiter an. Die Debatte um eine Maskenpflicht – ein politische sehr sensitives Thema – gewinnt daher an Fahrt und die Befürworter einer Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gewinnen an Zulauf.

Präsident Trump besteht darauf, dass eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge in das nächste Coronahilfspaket aufgenommen wird; dies ist für die Kongressabgeordneten beider Seiten bisher aber keine Priorität gewesen. Kurzfristig wichtiger ist eine Entscheidung über eine Verlängerung der ausgeweiteten Arbeitslosenhilfe, die sonst Ende Juli auslaufen würde.

Der kräftige Anstieg der Infektionszahlen hat sich noch nicht in den üblichen Konjunkturdaten niedergeschlagen. Im Gegenteil: Die Juni-Zahlen waren durch die Bank stark. Gestern veröffentlichte Daten zeigen, dass sich die Einzelhandelsumsätze wieder auf das Vorkrisenniveau erholt haben. Heute anstehende Zahlen zum Häusermarkt dürften ebenfalls recht positiv ausfallen. Für den Juli sieht es dann aber schlechter aus, die Verschärfung der Infektionslage dürfte sich dann in den Daten zeigen.

