Corona-Virus Update 17. August 2020

In den USA waren die Infektionszahlen zuletzt leicht rückläufig. Im Euroraum stiegen die Neuinfektionen dagegen weiter an – vor allem in Spanien und Frankreich. Das Auswärtige Amt verhängte am Wochenende eine Reisewarnung für Spanien. In den USA haben die Zuwächse beim Einzelhandelsumsatz und der Industrieproduktion im Juli gezeigt, dass die Erholung anhält.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA ist die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – in den letzten Tagen weiter leicht rückläufig (Grafik 1). Trotzdem befinden sich die Neuinfektionen weiter auf einem sehr hohen Niveau – in der letzten Woche infizierten sich hier durchschnittlich 51.000 Personen pro Tag. In Brasilien verharrt die Anzahl der Neuinfektionen aktuell auf einem sehr hohen Niveau. Im Vereinigten Königreich steigen die Fallzahlen ebenfalls weiter an.

Im Euroraum schnellt insbesondere in Frankreich und Spanien die Infektionsrate weiter nach oben (Grafik 2). In Frankreich liegt die Infektionsrate – durchschnittliche Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – aktuell bei 3,7 und damit auf dem höchsten Stand seit Mitte April. Aus Spanien wurden seit dem Wochenende noch keine neuen Daten übermittelt.

In Deutschland und Italien steigen die täglichen Neuinfektionen ebenfalls – insgesamt befinden sich diese aber auf einem niedrigeren Niveau. In Deutschland liegt die Infektionsrate aktuell bei etwa 1,3 – in Italien liegt sie bei 0,8.

Deutschland: Reisewarnung für Spanien

Seit dem Wochenende gilt eine offizielle Reisewarnung für ganz Spanien. Ausgenommen sind lediglich die Kanarischen Inseln. Dies folgt aus den konstant hohen Infektionszahlen in ganz Spanien. Als Folge der Reisewarnung wird bei einer Rückkehr aus Spanien ein Corona-Test verpflichtend und gegebenenfalls kann eine Quarantäne angeordnet werden. Aufgrund der hohen Infektionszahlen wächst nun auch die Angst vor einer Reisewarnung für Frankreich.

USA – Einzelhandel und Industrie legten im Juli weiter zu

Im Juli hat der Einzelhandel 1,2% mehr umgesetzt und die Industrie 3% mehr produziert als im Juni. Die Zuwächse fielen zwar geringer aus als im Vormonat, belegen aber, dass die Erholung anhält trotz gestiegener Neuinfektionszahlen. Zudem haben die Einzelhandelsumsätze inzwischen sogar das Vorkrisenniveau überschritten, sodass ein langsameres Tempo nicht überrascht.

Während Covid-19 weiterhin die Wirtschaft belastet, herrscht wenigstens Ruhe im Handelskonflikt mit China. Die für das letzte Wochenende vorgesehene gemeinsame Überprüfung des “Phase 1”-Abkommens vom Frühjahr wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies ist ein gutes Zeichen, denn wegen der Pandemie ist China weit davon entfernt, die zugesagten Importziele zu erfüllen. Dies hätte die US-Regierung als Anlass für eine Eskalation des Streits nehmen können.

