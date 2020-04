Corona-Virus Update 17. April 2020

Weltweit scheint die Pandemie derzeit unter Kontrolle zu sein. Auch in den USA zeigt die Zahl der Neuinfizierten in der Tendenz nach unten. Deshalb will Präsident Trump die Wirtschaft langsam hochfahren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen arbeitet an einem “Marshallplan für den Aufschwung Europas” und will weitere Gelder mobilisieren. In China ist das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2020 erwartungsgemäß um 9,5% gegenüber Vorquartal eingebrochen, hingegen ist die Industrieproduktion im März nur noch um 1,1% im Vorjahresvergleich gefallen, nach 13,5% im Januar/Februar.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Aktuell scheint die Pandemie unter Kontrolle zu sein. Auch in den USA zeigen die Zahl der Neuinfizierten in der Tendenz leicht nach unten (Grafik 1).

In Europa verzeichnen Spanien und Deutschland die größten Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus (Grafik 2). Der gestern gemeldete starke Anstieg der Neuinfektionen in Spanien auf über 5.000 ist ein statistisches Artefakt. Diese Zahl beinhaltet auch die positiven Ergebnisse der Antiköpertests (1.300). Hier wurden also aktuell Neuinfizierte mit Infektionen weit in der Vergangenheit zusammengezählt.

In Deutschland ist nach Schätzungen des Robert-Koch-Institutes die Reproduktionszahl (die Zahl der Personen, die ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt) auf 0,7 gesunken. Tatsächlich dürfte die Zahl sogar eher bei 0,5 liegen, denn die Schätzungen beruhen auf nach oben verzerrten Zahlen zu den Neuinfektionen. In diesem Fall wird sich die Zahl der aktuell an dem Coronavirus erkrankten Personen in Deutschand in den nächsten zwei Wochen von knapp 50.000 auf 25.000 halbieren. Entsprechend wird auch die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten merklich zurückgehen. Damit steigt der Druck auf die Politik, den Regelbetrieb in den Krankenhäusern wieder zu erlauben.

Deutschland: Reichensteuer nicht ausgeschlossen

Reichensteuer: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) schließt eine höhere Besteuerung von Besserverdienenden zur Finanzierung der Corona Krise nicht aus. Laut Scholz hat sich die Bundesregierung vorgenommen, die zusätzlichen Schulden ab 2023 wieder zurückzuführen. Bereits Anfang April hatte SPD-Chefin Saskia Esken eine Sonderabgabe auf Vermögen vorgeschlagen. Auch der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, hatte eine solche Vermögensabgabe einige Tage zuvor gefordert.

Bund und Länder haben sich am Mittwoch auf den 4. Mai für die schrittweisen Schulöffnungen verständigt. Doch jetzt handhabt jedes Bundesland die Öffnung der Schulen anders. Sie begründen dies mit den unterschiedlichen Zeiten der Abiturprüfungen, die in einigen Bundesländern bereits am 20. April beginnen. Deshalb bekommen die Abiturienten in Sachsen ab Montag wieder richtigen Unterricht, ab Donnerstag auch die Abiturienten in Nordrhein-Westfalen. Für die meisten Prüflinge anderer Abschlussklassen geht es am 27. April wieder los. In Baden-Württemberg und im Saarland beginnt der Unterricht – wie von Bund und Ländern vereinbart – nicht vor dem 4. Mai. Bayern bleibt vorsichtig und plant, den Unterrichtsbeginn am 11. Mai wieder aufzunehmen. Details zu den Plänen der einzelnen Bundesländer nennt beispielsweise ZDFheute.

EU-Marshallplan

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen fordert einmal mehr “einen Marshallplan für den Aufschwung Europas”. Für das akute Krisenmanagement hat die EU bereits ein 500 Mrd Euro schweres Rettungspaket geschnürt. Von der Leyen hat nun die Finanzierung des Wiederaufbaus im Blick. Nach ihren Plänen wird “der Haushalt das Flaggschiff unseres Aufschwungs werden”. Zentral dafür wird der Mehrjahreshaushalt sein, der Ende April vorgestellt werden soll. Klar dürfte sein, dass das Volumen des Siebenjahreshaushalts von 2021 bis 2027 mit rund 1.000 Mrd Euro nicht aufgepumpt wird. Hingegen sollen zwei spezielle Maßnahmen den Haushalt in der Krise schlagkräftiger machen:

Das siebenjährige Budget soll in zwei Phasen aufgeteilt werden. Investitionen und Ausgaben sollen soweit möglich auf die Jahre 2021 bis 2024 vorgezogen werden, um den Wiederaufbau zu stärken. Von 2025 bis 2027 soll sich das Budget dann wieder verschlanken.

Zudem will die Kommission den sogenannten Headroom nutzen, um an den Finanzmärkten Kredite aufzunehmen, um so mehr Investitionen zu ermöglichen. Der “Headroom” bezeichnet die Differenz zwischen den Ausgaben der EU und dem Betrag, den die Mitgliedstaaten maximal zur Verfügung stellen müssen. Diese Obergrenze liegt derzeit bei 1,2% des Bruttoinlandsprodukts und könnte nach von der Leyens Plänen auf 2% angehoben werden. Damit würde die Differenz zu den tatsächlichen Ausgaben wachsen. Dieser Betrag könnte dann von der EU als Sicherheit genutzt werden, um Kredite von bis zu 1.000 Mrd Euro aufzunehmen und diese in Investitionen fließen zu lassen.

USA – Regierung plant Hochfahren der Wirtschaft

Präsident Trump hat Richtlinien zur Aufhebung der Absperrmaßnahmen vorgelegt. Danach sollen die Maßnahmen phasenweise gelockert werden, abhängig von den jeweiligen regionalen Entwicklungen und dem Vorhandensein ausreichender Test- und Hospitalkapazitäten. Die Entscheidung bleibt dabei den Gouverneuren der Bundesstaaten überlassen, die gegebenenfalls schon vor dem 1. Mai mit einer Aufhebung von Maßnahmen beginnen können.

Damit rudert Trump zurück, der zuvor für sich das Recht der letzten Entscheidung reklamiert hatte. Aufgrund der Dezentralisierung der Entscheidungen dürfte die US-Wirtschaft ungleichmäßig hochgefahren werden.

Dem Hilfsprogramm für kleinere Unternehmen ist das Geld ausgegangen. Die vom Kongress bewilligten 349 Mrd Dollar wurden bis gestern verausgabt. Man plant zwar eine Aufstockung der Mittel um 250 Mrd Dollar, konnte sich über die Einzelheiten aber nicht einigen. Der Senat hat sich bis nächste Woche vertagt, eine etwaige Abstimmung wird sich daher verzögern.

Bei den Bundesstaaten und Kommunen verschärfen sich die Finanzprobleme, da durch den “Lockdown” die Steuereinnahmen – etwa die für die Bundesstaaten wichtigen Verkaufssteuern – wegbrechen. Die Gouverneure fordern ein Hilfspaket von 500 Mrd Dollar, andernfalls könnten die Staaten wichtige Dienstleistungen nicht mehr zur Verfügung stellen. Fast alle Bundesstaaten haben verfassungsrechtliche Vorgaben zum Ausgleich ihrer Haushalte und haben daher viel weniger Spielraum für Verschuldung als die Bundesregierung.

Gestern wurden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Diese gingen zwar weiter auf 5,2 Millionen zurück. Das stellt aber weiterhin alles in den Schatten, was in der schweren Rezession von 2007/09 verzeichnet wurde (siehe Grafik 3).

China – BIP bricht ein, Industrieproduktion fängt sich

Im ersten Quartal 2020 schrumpfte die Wirtschaft im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 9,5%, im Jahresvergleich ging das Bruttoinlandsprodukt um 6,8% zurück (Grafik 4).

Die Daten für März waren gemischt. Während der Konsum immer noch hinterherhinkt (Einzelhandelsumsatz -15,8% im Vorjahresvergleich), sahen die Daten zur Industrieproduktion im März viel besser aus als erwartet. Die Produktion fiel nur um 1,1% (Konsens: -6,2%), nachdem die Industrie im Januar/Februar um 13,5% eingebrochen war. Das gibt Hoffnung, zumal der Kohleverbrauch weiterhin annähernd normal ist (Grafik 5).

Die Arbeitslosenquote fiel im März von 6,2% auf 5,9%, liegt damit aber immer noch deutlich über dem normalen Niveau.

