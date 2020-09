Corona-Virus Update 16. September 2020

In Indien steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an. In den USA und Brasilien stagniert das Infektionsgeschehen. In Spanien und Frankreich baut sich die zweite Welle weiter auf. Die Industrie hat sich diesseits und jenseits des Atlantik im Sommer merklich erholt.

Infektionsgeschehen

In den USA und Brasilien hat das Infektionsgeschehen in den letzten Tagen nicht weiter nachgelassen. In den USA pendelt die Infektionsrate – Neuinfektionen je 100.000 Einwohner – um 11 (Chart 1). In Brasilien liegt sie bei gut 13. In Indien sind die Neuinfektionen in der Tendenz weiter steigend.

In Spanien und Frankreich hat die zweite Infektionswelle noch immer nicht den Scheitelpunkt erreicht (Grafik 2). Auch in einigen kleineren EU-Ländern wie den Niederlanden, Österreich und Belgien werden wieder deutlich mehr neue Infektionen gemeldet. In Deutschland und Italien liegt die Infektionsrate dagegen weiterhin stabil auf niedrigem Niveau.

Wirtschaftliche Meldungen