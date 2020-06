Corona-Virus Update 16. Juni 2020 – Fokus Deutschland

Unsere Echtzeit-Indikatoren für Deutschland zeigen, dass die Erholung der Wirtschaft und des sozialen Lebens in voller Fahrt ist. In den USA ist der Empire-State-Index für Mai unerwartet stark gestiegen, auch die heute veröffentlichten Zahlen zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel sollten kräftig zugelegt haben. In Peking ist die Zahl der Neufektionen gestern etwas zurückgegangen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutsche Wirtschaft erholt sich weiter

Die Erholung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in Deutschland setzt sich fort. Der für Handel und Produktion wichtige Lkw-Frachtverkehr zieht deutlich an, mehr Menschen gehen wieder in Restaurants. Auch wenn die Feiertage in den letzten beiden Wochen einzelne Indikatoren etwas abschwächen, machen unsere Echtzeit-Indikatoren einen positive Eindruck:

Lkw-Verkehr wieder nahe am Vorkrisenniveau (letzter Wert: 5. Juni)

Deutlich zugenommen hat bis zuletzt der LKW-Verkehr, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass es wegen Datenproblemen beim zuständigen Amt nur zwei neue Datenpunkte gab. Diese reichten aber aus, um den Abstand des 7-Tagesdurchschnitts zu seinem Durchschnitt im Februar auf weniger als 3% zu verringern (Grafik 1). Auch wenn die letzten Werte dadurch etwas nach oben verzerrt sein dürften, dass mit Pfingstmontag ein Feiertag im 7-Tagesdurchschnitt enthalten ist, zeigt dieser Indikator eindeutig eine merkliche Belebung der deutschen Wirtschaft.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Einzelhandel: Verschnaufpause wegen Pfingsten (letzter Wert: 7. Juni)

Der Einzelhandel (ohne Lebensmittel) legte in der ersten Juni-Woche erneut eine Verschnaufpause ein. Laut dem am 7. Juni gemessenen 7-Tage-Durchschnitt waren 22% weniger Kunden in den Geschäften als zu Zeiten vor Corona. Im Vergleich zur vorangegangenen Woche hat sich die Erholung des Einzelhandels nicht fortgesetzt, was allerdings auf den Feiertag am 1. Juni, Pfingstmontag, zurückzuführen ist. Würde in den 7-Tage-Durchschnitt der Wert für einen üblichen Montag einfließen, hätten sich die Kundenzahlen auf -19% verbessert.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Restaurants füllen sich weiter (letzter Wert: 14. Juni)

Weiter positiv entwickeln sich auch die Besuche in den Restaurants. Sie lagen nach Angaben des Portals Open Table zwischen dem 8. und 14. Juni weniger als 15% unter dem Durchschnitt der gleichen Zeit im vergangenen Jahr (Grafik 3). Damit zeigt der zugrundeliegende Trend weiter nach oben. Denn der zwischenzeitliche Rückschlag beim 7-Tagesdurchschnitt ist alleine darauf zurückzuführen, dass er zwischenzeitlich durch den sehr starken Pfingstmontag nach oben verzerrt war.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aufwärtstrend beim öffentlichen Personennahverkehr (letzter Wert: 14. Juni)

Der Aufwärtstrend des Indikators für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) setzt sich fort. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die die Nutzung für den ÖPNV in sechs Städten Deutschlands zeigt, wurden in der Woche vom 8. bis 14. Juni 40% weniger Personen befördert als gewöhnlich. Der Feiertag am 11. Juni, Fronleichnahm, scheint die Nutzung des ÖPNV nicht maßgeblich beeinflusst zu haben. In der vorangegangenen Woche nutzten den ÖPNV 45% weniger Passagiere.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Stromverbrauch bleibt schwach (letzter Wert: 14. Juni)

Wie in den vergangenen Wochen gilt: Der schwächste Indikator ist der Stromverbrauch. Zwar ist der jüngste Rückgang des 7-Tagesdurchschnitts darauf zurückzuführen, dass in ihm mit Fronleichnam wieder ein Feiertag enthalten ist. Allerdings berücksichtigt dies unser Vergleichsmaßstab für die vergangenen drei Jahre, und der Abstand zu diesem hat sich in der vergangenen sogar wieder geringfügig vergrößert.

Weltweite Neuinfektionen

Noch immer werden täglich weltweit rund 130.000 Neuinfektionen gemeldet. Schwerpunkt der Pandemie ist weiterhin Süd- und Mittelamerika. In Brasilien hat das Infektionsgeschehen etwas nachgelassen. Die durchschnittliche Zahl der Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner war gestern den dritten Tag in Folge rückläufig. Mit 12,0 ist die Infektionsrate aber weiterhin sehr hoch.

In den USA und Russland verharrt die Infektionsrate seit mehr als 3 Wochen bei 6,6 bzw. 6,1. Dagegen hat das Infektionsgeschehen in Großbritannien merklich nachgelassen. Die Infektionsrate ist auf 2,1 gesunken.

In der EU hat sich die Lockerung der Beschränkungen bislang nicht negativ auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt. Es werden weiterhin nur noch wenige Neuinfektionen gemeldet. Aufgrund der niedrigen Fallzahlen wird die Infektionsrate stark durch einzelne Cluster bewegt. So ist die Rate in Italien und Spanien in den letzten Tagen wieder leicht auf 0,48 bzw. 0,73 gestiegen.

In Deutschland hat sich der 7-Tage-Durchschnitt bei den Neuinfektionen zuletzt bei rund 330 eingependelt. Das entspricht einer Infektionsrate von 0,40.

USA – Wirtschaft hat Tiefpunkt hinter sich

Die Bundesregierung macht die verstärkten Tests für den Anstieg der Infektionszahlen der letzten Zeit verantwortlich. So sagte Präsident Trump, die USA hätten keine neuen Fälle mehr, wenn man aufhören würde zu testen. Dies ist allerdings nur ein Teil der Wahrheit, da Fallzahlen auch in Bundesstaaten steigen, die zuletzt weniger gestestet haben. Bei anderen steigen die Fallzahlen schneller als die Zahlen der Tests auf das Virus.

Nach langer Vorbereitung hat die Fed gestern ihr “Main Street Lending Program” – eine Kreditfazilität für die Wirtschaft – gestartet. Damit sollen bis zu 600 Mrd Dollar an Krediten mobilisiert werden. Die Fed-Fazilität refinanziert davon bis zu 95%, wobei etwaige Verluste durch den Finanzminister abgedeckt werden.

Die Wirtschaft hat ihr Tief offenbar durchschritten. Gestern wurde der Empire-State-Index, ein Stimmungsbarometer für das verarbeitende Gewerbe im Raum New York, veröffentlicht. Dieser Index stieg unerwartet kräftig an und lag im Juni mit -0,2 Punkten auf dem höchsten Wert seit Februar. Heute dürften die Zahlen zu Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen im Mai ebenfalls einen starken Anstieg aufweisen.

China: Kritische drei Tage für Peking