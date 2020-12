Corona-Virus Update 16. Dezember 2020

Der Corona-Impfstoff von Biontech könnte noch vor Weihnachten in der EU zugelassen werden. In Deutschland steigt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen weiter. In den USA zeigt die Infektionskurve dagegen seit dem Wochenende leicht nach unten.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt nicht weiter gestiegen. Im Durchschnitt der letzten sieben Tagen wurden 64,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet (Grafik 1). Vor zwei Tagen lag der Wert noch bei 65,5. Es ist aber weiterhin zu früh, von einer Trendwende zu sprechen.

In Brasilien pendelt die Infektionsrate weiterhin um 20. In Indien scheint die Lage nach wie vor unter Kontrolle zu sein.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In Deutschland steigt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen unverändert. Für gestern meldete das RKI für gestern 27.728 Neuinfektionen, 6.913 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Der Sieben-Tage-Durchschnitt stieg auf 27,7 je 100.000 Einwohner (Grafik 2).

In Frankreich ist die Zahl der Neuinfektionen wieder leicht rückläufig. Die Infektionsrate ist gestern auf 17,5 gesunken. Vor zwei Tagen lag sie noch bei 18,0.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Mit der weiter steigenden Zahl an Neuinfektionen nimmt auch die Belastung in den deutschen Krankenhäusern zu. Gestern wurden 4.735 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt, 65 mehr als am Montag (Grafik 3). Gegenüber Vorwoche steht ein Plus von 11,2% zu Buche.

Wirtschaft

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer könnte noch vor Weihnachten in der EU zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA plant, am 21. Dezember die Zulassung für das Medikament abzuschließen. Das wäre acht Tage früher als ursprünglich geplant. Laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen können die ersten Europäer voraussichtlich vor Ende 2020 geimpft werden. Nach dem deutschen Gesundheitsminister Spahn sollen die Impfungen in Deutschland “24 bis 72 Stunden” nach der EU-Zulassung beginnen.

Der deutsche Einzelhandelsverband HDE rechnet für das Weihnachtsgeschäft im November und Dezember mit einem Umsatzminus von rund 7% im Vergleich zu den entsprechenden beiden Monaten 2019. Während der Online-Handel seine Umsätze um fast ein Drittel steigern könnte, dürfte der stationäre Handel ein Minus von 14% verbuchen. Unter anderem deshalb rechnet die Deutsche Post mit bis zu 20% mehr Paketen bis Weihnachten.

In den USA ist die Industrie von der neuen Infektionswelle nur wenig betroffen. Die Produktion stieg im November um 0,4% gegenüber Oktober. Dies war zwar weniger als zuvor, lag aber in erster Linie an den milden Temperaturen, die zu einer geringeren Energienachfrage und damit einer geringeren Energieproduktion führten. Im verarbeitenden Gewerbe, dem Kernbereich der Industrie, legte die Produktion kräftig um 0,8% zu. Vor allem die Autoindustrie steigerte den Output deutlich.