Corona-Virus Update 16. April 2020

Inzwischen zeigt auch in den USA die Tendenz bei den Neuinfektionen nach unten und Präsident Trump will heute Richtlinien für das Wiederanfahren der Wirtschaft und des sozialen Lebens bekannt geben. In Deutschland haben Bund und Länder gestern behutsame Lockerungen beschlossen, die ab Montag gelten. Volkswagen hat 100 Maßnahmen zum Gesundheitsschutz erarbeitet und beginnt am Montag mit der Produktion in Zwickau. In China sind in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit Februar die Autoverkäufe gestiegen – und zwar um 14% im Jahresvergleich.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zeigen Wirkung. Nach Angaben der WHO wurden in den letzten drei Tagen weltweit im Durchschnitt 70.082 Neuinfektionen gemeldet. Das sind rund 14.000 weniger als in den drei Tagen zuvor.

Inzwischen zeigt auch in den USA die Tendenz bei den Neuinfektionen nach unten (Grafik 1).

In Europa hat sich die Lage merklich entspannt. In Spanien hat sich die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen gemessen am 7-Tage-Durchschnitt in den letzten zwei Wochen halbiert (Grafik 2). Und auch in Deutschland zeigt die Tendenz klar nach unten. In Italien und Frankreich gehen die Neuinfektionen deutlich langsamer zurück. Auffällig ist, dass der Hochpunkt der Epidemie in allen vier Ländern nach etwa vier Wochen erreicht wurde.

Deutschland: Behutsame Lockerung

Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich gestern auf erste Lockerungen verständigt. Demnach dürften kleine Geschäfte (mit einer Verkaufsflächer bis zu 800 Quadratmetern) wieder öffnen, sofern die Hygienevorschriften eingehalten werden und sich nicht zu viele Kunden im Laden aufhalten. Buchhandlungen, Fahrrad- und Autohändler dürfen unabhängig von der Verkaufsfläche weider die Türen öffnen. Unter den Dienstleistungsbetrieben, “bei denen körperliche Nähe unabdingbar ist”, dürfen zuerst Friseure am 4. Mai ihre Läden wieder öffnen. Die Beschlüsse im Detail findet sich auf der Website der Bundesregierung.

Großveranstaltungen werden dem Beschluss zufolge bis Ende August verboten. Auch Schulen und Kitas bleiben weiter geschlossen. Es soll aber Vorbereitungen geben, um den Schulbetrieb ab 4. Mai zunächst für Abschlussklassen, Prüfungen und Schüler vor einem Schulwechsel wieder aufzunehmen.

Die bestehenden Beschränkungen sollen bis zum 3. Mai fortgesetzt werden. Dementsprechend gilt weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Menschen in der Öffentlichtkeit. Auch bleibt es dabei, dass man sich in der Öffentlichkeit nur allein, mit den Angehörigen des eigenen Haushalts oder höchstens einer nicht dazugehörenden Person aufhalten darf. Zudem empfehlen Bund und Länder das Tragen einfacher Schutzmasken insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen.

Volkswagen fährt nach fünf Wochen Produktionspause seine Werke von nächster Woche an wieder hoch. In Deutschland macht den Anfang am kommenden Montag das Werk in Zwickau. In der Woche vom 27. April beginnt dann auch der Wiederanlauf der Produktion in den anderen deutschen VW-Werken. Laut Ralf Brandstätter, der für das operative Geschäft zuständige Manager, habe VW einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zum Gesundheitsschutz der Belegschaft erarbeitet und zudem den Wiederaufbau der Lieferketten vorangetrieben. Mit rund 100 Maßnahmen zum Gesundheitsschutz will VW das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten.

USA – Ungebremster Absturz der Wirtschaft

Präsident Trump will heute Richtlinien für das Wiederanfahren der Wirtschaft und des sozialen Lebens bekanntgeben. Hoffnungen auf ein rasches Hochfahren dürften aber daran scheitern, dass die dann notwendigen ausreichenden Kapazitäten für Virustests noch nicht aufgebaut sind.

Dem Hilfsprogramm für kleinere Unternehmen (solche mit weniger als 500 Mitarbeitern) geht nach wenigen Wochen bereits das Geld aus. Von den bewilligten 350 Mrd Dollar wurden bereits 315 Mrd Dollar für 1,4 Millionen Kredite zugesagt. Kongress und Präsident konnten sich bisher nicht auf die Modalitäten einer Aufstockung des Programms einigen, obwohl weitgehend Einigkeit über den Bedarf besteht.

Einer Umfrage des NBER zufolge sind gegenwärtig rund 43% aller kleineren Unternehmen geschlossen. Im Durchschnitt haben kleinere Unternehmen ihre Beschäftigung seit Januar um 40% reduziert. Die Umfrage hat bestätigt, dass kleinere Unternehmen im Durchschnitt in einer angespannten finanziellen Lage sind. Das Medianunternehmen kann danach seine Kosten weniger als einen Monat aus Liquiditätsreserven begleichen.

Immer mehr Daten zeigen einen beispiellosen Absturz der US-Wirtschaft an. Gestern wurde mit dem Empire-State-Index (einem von der New Yorker Fed in ihrem Geschäftsgebiet erhobener Stimmungsindex in der Industrie) eine erste Zahl für den April veröffentlicht. Dieser Index stürzte um fast 57 Punkte auf -78,2 ab, ein viel schlechterer Wert als der Tiefpunkt in der Rezession 2007/09 (Grafik 3).

Heute stehen erneut die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Mittelpunkt. Letzte Woche könnten weitere 5,6 Millionen Anträge gestellt worden sein (nach 6,6 Mio und 6,9 Mio in den beiden Vorwochen). Dann hätten in vier Wochen deutlich über 20 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Im Februar, vor der Krise, waren insgesamt 5,8 Millionen Personen arbeitslos.

China – Autoverkäufe steigen wieder

Die Verkäufe von Pkw stiegen in der Woche vom 7. bis 12. April im Jahresvergleich um 14% und markierten damit den ersten Zuwachs seit Februar. Vom 1. bis 6. April gingen die Verkäufe von Personenkraftwagen noch um 12% zurück.

Die Provinz Jiangsu (etwa 10% des chinesischen BIP) meldete im ersten Quartal 2020 einen Rückgang des Stromverbrauchs um 6,3% im Jahresvergleich, verglichen mit -16,8% im Zeitraum Januar/Februar.

Chinas Immobilienpreise stiegen im März im Jahresvergleich um 5,1%, wobei der Abwärtstrend weiterhin anhält. In der Zwischenzeit ziehen die Wohnungsverkäufe in den Großstädten in den letzten Wochen weiter an.

Der Kohleverbrauch ist heute (16. April) erneut gestiegen (Grafik 4 ).

