Corona-Virus Update 15. Mai 2020 – Fokus Euroraum

In Frankreichs scheint das soziale Leben zu erwachen, während die Wirtschaft noch am Boden liegt. Italien ist einen Schritt weiter: Sämtliche Echtzeit-Indikatoren deuten auf eine beginnende Erholung des Landes. In Deutschland müssen Einreisende aus EU- und Schengen-Staaten nicht länger in Quarantäne. Bei den heute für die USA veröffentlichten Zahlen zur Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen für April rechnen wir jeweils mit einem monatlichen Rückgang von 12%.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Frankreichs Wirtschaft noch am Boden, soziales Leben erwacht

Seit dem 11. Mai dürfen in alle Geschäfte wieder öffnen. Cafes, Restaurants, Bars, Kinos, Theater und größere Museen sind aber weiter geschlossen. schrittweise lockern. Längere Reisen über 100 Kilometer sind nur aus zwingenden beruflichen und familiären Gründen erlaubt. Der Zugverkehr bleibt stark eingeschränkt.

Die Wirtschaft dürfte inzwischen die Talsohle erreicht haben. In den letzten Tagen gab es nur noch wenige neue Anträge auf Kurzarbeit (Grafik 1). Seit Beginn der Krise haben 1,015 Mio Unternehmen für 12,2 Mio Beschäftigte Kurzarbeit beantragt. Damit arbeitet fast die Hälfte der abhängig Beschäftigten aktuell weniger.

Nach dem Willen der Regierung sollen die Betriebe wieder ihre Produktion hochfahren. Doch noch ist davon nichts zu spüren. Der Stromverbrauch ist unverändert niedrig (Grafik 2).

Seit dem 11. März können die Franzosen wieder ohne Auflagen und Passierschein die Wohnung verlassen und sich mit bis zu zehn Menschen treffen. Das öffentliche Leben scheint bereits zu erwachen. In Paris nutzen seither wieder mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr (Grafik 3).

In Italien geht es aufwärts

Seit vergangenem Montag, 4. Mai, sind die Kontaktsperren gegen das Coronavirus weniger strikt. Die Menschen dürfen sich wieder in kleinen Gruppen treffen und innerhalb ihrer Region reisen. Bars und Restaurants haben mit Abholservice geöffnet. Bereits am 14. April durften kleine Geschäfte wie Wäschereien wieder öffnen und “essenzielle” Industrien den Betrieb aufnehmen, beispielsweise Hersteller von Maschinenbauteilen oder Elektronikhersteller. Unsere Echtzeit-Indikatoren zeigen klar, dass sich die soziale und wirtschaftliche Situation des Landes verbessert:

Einzelhandel kommt allmählich in die Gänge (letzter Wert: 7. Mai)

Der Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel verzeichnete im Lauf der vergangenen Woche (4. bis 7. Mai) – soweit sind aktuelle Zahlen verfügbar – immer mehr Zulauf. Die Kundenbesuche im Einzelhandel lagen zuletzt 71% unter üblichen Niveaus (Grafik 4). Ende April waren dies -80%, am Tiefpunkt Anfang April waren knapp 90% weniger Kunden in den Geschäften.

Öffentlicher Nahverkehr zuletzt etwas belebter (letzter Wert: 12. Mai)

Auch im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat sich die Situation in den letzten Tagen spürbar verbessert. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die in unserer Auswertung die Nutzung der App für den ÖPNV in Rom und Mailand zeigt, wurden in der Woche vom 6. bis 12. Mai 77% weniger Personen befördert als gewöhnlich (Grafik 5). Dies ist eine spürbare Verbesserung gegenüber Ende April, als noch 87% weniger Fahrgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzten. Das gestiegene Passagieraufkommen passt zu den Zahlen, dass mittlerweile wieder mehr Menschen an ihrem Arbeitsplatz sind (zuletzt -52% im Vergleich zu normalen Zeiten, nach -60% in der vorangegangenen Woche und -70% am Tiefpunkt Anfang April). Auch der Stromverbrauch hat sich nach Angaben des staatlichen Energieversorgers Terna von seinem Tief von 70% der Normallast auf 83% erholt.

Weltweite Neuinfektionen

Noch immer ist weltweit betrachtet kein Rückgang der Neuinfektionen festzustellen. Grund hierfür ist die starke Ausbreitung des Virus in Russland und Südamerika.

In den USA sank die Zahl der Neuinfektionen in den letzten Tagen langsamer. Der 7-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 24.000.

In Europa scheint das Virus unter Kontrolle zu sein. Trotz der zahlreichen Lockerungen sinkt die Zahl der Neuinfektionen in der Tendenz weiter. In Deutschland wurden in den letzten sieben Tagen im Durchschnitt nur noch rund 800 neue Infektionen gemeldet. In Italien und Spanien waren es noch etwas mehr als 1.000.

Deutschland lockert Quarantäne-Bestimmungen

Die Quarantäne-Vorschriften für Einreisende aus EU- und Schengen-Staaten nach Deutschland sollen in den nächsten Tagen aufgehoben werden. Bund und Länder haben sich gestern darauf verständigt, dass sich Einreisende aus diesen Ländern nicht länger für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben müssen. In Nordrhein-Westfalen gilt diese Lockerung bereits ab heute. Damit werden Reisen ind ei Nachbarländer wesentlich erleichtert.

Bundesaußenminister Maas will in der kommenden Woche mit seinen Amtskollegen aus typischen Urlaubsländern der Deutschen über mögliche Lockerungen der Reisebeschränkungen sprechen. Ziel ist ein koordiniertes Vorgehen bei der Öffnung der Grenzen für Touristen. An der Videokonferenz am Montag nehmen unter anderem Spanien, Österreich, Griechenland und Portugal teil.

USA – Weiter schlechte Zahlen

Das Repräsentantenhause wird heute über ein von den Demokraten vorgelegtes neues Rettungspaket im Umfang von 3 Billionen Dollar abstimmen. Dieses hat zwar kaum Chancen im Senat. Allerdings geht auch der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, davon aus, dass der Kongress wohl ein weiteres Maßnahmenpaket beschließen müsse. Er selbst, Fed-Chef Powell – der kürzlich für neue fiskalische Hilfen geworben hatte – und die Regierung seien da nicht unbedingt unterschiedlicher Ansicht. Gespräche seien im Gange, McConnell ließ sich aber keine Angaben dazu entlocken, ob ein neues Paket bald in Frage käme.

Die Beziehungen zwischen China und den USA verschlechtern sich weiter. Präsident Trump schiebt die Schuld hinsichtlich des weltweiten Ausbruchs der Pandemie auf China. Der Senat hat einem Gesetz einstimmig seine Zustimmung gegeben, das chinesische Regierungsmitglieder, die im Umgang mit der Minderheit der Uiguren Menschrechtsverletzungen begangen haben, mit Sanktionen belegt. Zudem erwägt die US-Regierung, an US-Börsen gehandelte chinesische Firmen, die sich nicht an amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften halten, die Börsenzulassung zu entziehen.

Heute stehen mit der Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen für April weitere harte Daten an, die genaueren Aufschluss über das Ausmaß des wirtschaftlichen Einbruchs geben können. Bei beiden Datenreihen ist mit einem monatlichen Rückgang von etwa 12% zu rechnen.

China: Wirtschaft der zwei Geschwindigkeiten