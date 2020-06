Corona-Virus Update 15. Juni 2020

Der Schwerpunkt der Corona-Pandemie liegt weiter in Mittel- und Südamerika. Die deutsche Bundesregierung will Betriebe mit einer halben Milliarde Euro unterstützen, die weiterhin Asuzubildende aufnehmen. In den USA könnte das nächste Hilfspaket 2 Billionen US-Dollar umfassen. In Peking traten am Wochenende 80 neue Corona-Fälle auf.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Der Schwerpunkt der Corona-Pandemie liegt weiter in Mittel- und Südamerika. Vor allem in Mexiko und Peru breitet sich das Virus derzeit weiter aus. In Brasilien hat das Infektionsgeschehen seit Anfang Juni zwar nicht mehr zugenommen. Die Infektionsrate je 100.000 Einwohner ist mit 12 aber weiterhin sehr hoch (Grafik 1).

In den USA melden einige Bundesstaaten wieder steigende Neuinfektionen. Landesweit ist die Infektionsrate mit 6,7 aber weiterhin unverändert. Ähnliches gilt auch für Russland, wo die Infektionsrate bei 6,1 verharrt.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der EU haben sich die zahlreichen Lockerungen der Corona-Beschränkungen bislang nicht negativ auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt. In Deutschland wurden in den letzten 7 Tagen im Durchschnitt nur noch 324 Neuinfektionen gemeldet. Dies entspricht 0,39 Fälle je 100.000 Einwohner (Grafik 2). Auch in Italien, Spanien und Frankreich liegt die Infektionrate deutlich unter 1.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutschland startet Corona-App und unterstützt Ausbildungsbetriebe

Die offizielle Corona-App des Bundes soll am Montag in die App-Stores kommen und am Dienstag freigeschaltet werden. Mit der Applikation sollen die Corona-Infektionsketten besser nachvollzogen werden können. Die Software soll dafür sorgen, dass sich das Virus bei einer Lockerung der Schutzmaßnahmen icht wieder stark ausbreitet und es nicht zu einer landesweiten zweiten Welle kommt. Die Nutzung der App basiert auf Freiwilligkeit und kann nachträglich weider deaktiviert oder deinstalliert werden. Der Datenschutzbeauftragte des Bundes, Ulrich Kleber, attestiert der App, sie mache einen guten Eindruck.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters will die Bundesregierung mit bis zu einer halben Milliarde Euro Betriebe unterstützten, die weiterhin Auszubildende aufnehmen. Denn die Regierung befürchtet einen Corona bedingten Rückgang der Ausbildungsplätze. Kernstück des Bundesprogramms “Ausbildungsplätze sichern” ist eine Ausbildungsprämie von 2.000 oder 3.000 Euro für kleine und mittelständische Betriebe, die in erheblichem Umfang von der Krise betroffen sind und dennoch die Zahl ihrer Lehrstellen halten oder sogar erhöhen. Zudem soll es Hilfen geben, wenn Kurzarbeit für Lehrlinge vermieden wird oder Auszubildende aus insolventen Betrieben übernommen werden.

USA – Neues Hilfspaket kommt wohl bald

Der regionale Schwerpunkt der Corona-Pandemie verlagert sich weiter in die südlichen Bundesstaaten der USA. Dort steigen die Fallzahlen an, während sie im Nordosten – die Region, die anfangs besonders stark betroffen war – weiter zurückgehen.

Nach Ansicht des Wirtschaftsberaters des Weißen Hauses, Larry Kudlow, sind die zusätzlichen Unterstützungszahlungen für Arbeitslose ein Anreiz dafür, keine Arbeit aufzunehmen. Man würde dadurch teilweise mehr verdienen als mit regulärer Arbeit. Diese Zahlungen würden daher Ende Juli auslaufen.

Peter Navarro, der Handelsberater von Präsident Trump, hält es für möglich, dass das nächste Hilfspaket 2 Billionen Dollar umfassen könnte. Der Präsident sei an einem Paket “mindestens” dieser Größe sehr interessiert. Eine solche Summe läge in der Mitte der Vorschläge der Republikaner (deren Mehrheitsführer im Senat, McConnell, hatte sich für 1 Billion Dollar ausgesprochen) und dem demokratischen 3-Billionen-Paket.

China: Wiederaufflammen des Virus in Peking