Corona-Virus Update 15. Juli 2020

In den USA nimmt das Infektionsgeschehen weiter zu. Immer mehr Bundesstaaten verhängen neue Kontaktbeschränkungen. Die US-Banken fürchten größere Kreditausfälle und haben ihr Rückstellungen massiv erhöht. In der EU ist die Lage weitgehend unter Kontrolle, auch wenn Spanien wieder mehr Neuinfektionen gemeldet. In Deutschland wird über schärfere Regeln bei regionalen Infektionsausbrüchen diskutiert.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA spitzt sich die Lage weiter zu. Betroffen ist vor allem der Süden und Westen des Landes. Im Durchschnitt der letzten 7 Tagen wurden 18,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet (Grafik 1). Die Infektionsrate ist damit höher als in Brasilien, wo das Infektionsgeschehen seit Anfang Juli nicht weiter zugenommen hat.

In der EU ist das Virus weitgehend unter Kontrolle, auch wenn die Neuinfektionen in Spanien zuletzt wieder gestiegen ist. In Deutschland und Italien liegt die Infektionsrate weiter deutlich unter 0,5 (Grafik 2). In Spanien ist sie auf 1,3 gestiegen.

Deutschland – Diskussion über lokale Ausreiseverbote

In Deutschland plant die Regierung nach Pressemeldungen eine Verschärfung der Corona-Regeln, um regionale Infektionsausbrüche in Zukunft schneller unter Kontrolle zu bringen. Diskutiert wird ein Turbo-Lockdown und Ausreiseverbote. Bundeskanzlerin Merkel warb am Dienstag bei ihrem Besuch in Bayern für das Vorhaben, das auch von Bayerns Ministerpräsident Söder unterstützt wird. Der Präsident des Deutschen Städtetages sieht Ausreisesperren dagegen skeptisch.

USA – Banken fürchten Pleitewelle bei Kreditnehmern

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen verhängen immer mehr Bundesstaaten neue Kontaktbeschränkungen, darunter die drei bevölkerungsreichsten Kalifornien, Florida und Texas. Die Seuchenschutzbehörde CDC fordert jetzt offiziell alle Amerikaner zum Tragen von Gesichtsmasken auf.

Amerikanische Großbanken haben zweistellige Milliardebeträge zurückgestellt, um sich auf größere Kreditausfälle im Zuge der Coronakrise vorzubereiten. Sie befürchten mittelfristig eine Pleitewelle bei Unternehmen.

Die neue Coronawelle schlägt sich in den harten Daten, die mit einer gewissen Zeitverzögerung veröffentlicht werden, noch nicht nieder. Die heute anstehenden Zahlen zur Industrieproduktion dürften für den Juni einen deutlichen Anstieg zeigen.

