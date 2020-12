Corona-Virus Update 15. Dezember 2020

In Deutschland werden dreieinhalb Wochen harter Lockdown nicht reichen, die Zahl der Neuinfektionen unter den Zielwert der Bundesregierung zu drücken. Die Lage in den deutschen Krankenhäusern dürfte sich bis zum Jahresende weiter zuspitzen. Die Niederlande gehen heute bis zum 19. Januar in einen harten Lockdown.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt nicht weiter gestiegen. Im Durchschnitt der letzten sieben Tage wurden 64,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet (Grafik 1). Gestern lag der Wert noch bei 65,5. Noch ist es aber zu früh von einer Trendwende zu sprechen.

In Brasilien pendelt die Infektionsrate weiterhin um 20. In Indien scheint die Lage nach wie vor unter Kontrolle zu sein.

Um die neue Infektionswelle zu brechen, hat die Regierung in den Niederlanden einen harten Lockdown bis zum 19. Januar verkündet. Dort wurden in den vergangenen sieben Tagen im Durchschnitt mehr als 46 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet, 18 mehr als Anfang Dezember (Grafik 2).

Auch in den anderen großen EU-Ländern sind die Infektionswerte weiterhin hoch. Inzwischen sinkt selbst in Italien die Infektionskurve kaum noch.

In Deutschland meldete das RKI für gestern 14.432 Neuinfektionen, 378 mehr als am Montag vor einer Woche. Der Anstieg gegenüber Vorwoche hat sich damit deutlich verlangsamt. Der Sieben-Tage-Durchschnitt stieg nur noch leicht auf 26,5 je 100.000 Einwohner.

Der Lockdown in Deutschland dürfte über den 10. Januar hinaus verlängert werden, denn der Zielwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ist bis dahin kaum zu erreichen (Grafik 3). Selbst wenn der harte Lockdown das Infektionsgeschehen ab Mittwoch bremst, wird sich das bei den gemeldeten Neuinfektionen erst um die Weihnachtsfeiertage positiv bemerkbar machen. Bis zum vorläufigen Ende der einschneidenden Corona-Beschränkungen sind es dann nur noch gut zwei Wochen. Dass sich in dieser Zeit die Zahl der Neuinfektionen um 3/4 verringert, erscheint angesichts der Erfahrungen in anderen Ländern unrealistisch.

Da die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Corona-Patienten den gemeldeten Neuinfektionen erst mit einer Verzögerung von etwa einer Woche folgt, muss damit gerechnet werden, dass sich die Lage in den deutschen Krankenhäusern bis zum Jahresende weiter zuspitzen wird. Gestern wurden 4.670 Corona-Patienten intensiv-medizinisch behandelt, 118 mehr als am Sonntag (Grafik 4). Gegenüber Vorwoche steht ein Plus von 11,7% zu Buche.

Wirtschaft

In Deutschland geht die Corona-Krise scheinbar bedeutungslos am Wohnungsbau vorbei. Die Baugenehmigungen lagen von Januar bis Oktober 2020 sogar 3,5% über dem entsprechenden Zeitraum 2019 (Grafik 5). Die Nachfrage ist also weiterhin hoch. Dementsprechend sind auch die Preise für Wohnimmobilien das Jahr über stark gestiegen. Alleine im dritten Quartal legten diese im Bundesdurchschnitt um knapp 8% gegenüber dem Vorjahr zu. Offenbar gibt es doch etliche Menschen, die optimistisch durch die Corona-Krise hindurchblicken und sogar bereit sind, sich in dieser schwierigen Zeit hoch und langfristig zu verschulden.

Chinas Wirtschaftsdaten für November entsprachen den Markterwartungen und deuten auf eine anhaltend gute Konjunktur. Die Inlandsnachfrage ist stabil. Die Einzelhandelsumsätze legten um 5% gegenüber dem Vorjahr (Oktober 4,3%) zu, die Anlageinvestitionen verzeichneten ein Plus von 2,6%. Darüber hinaus profitiert die Wirtschaft weiter von einer starken Auslandsnachfrage, da viele Länder mit Unterbrechungen in der Lieferkette konfrontiert sind und daher Aufträge vorübergehend nach China vergeben. Entsprechend wuchs die Industrieproduktion kräftig um 7,0% gegenüber dem Vorjahr. Nach Andeutungen offizieller Stellen könnte sich das Wirtschafswachstum im vierten Quartal auf 4,9% gegenüber dem dritten Quartal beschleunigen.

Im US-Bundesstaat New York droht laut Gouverneur Cuomo ein zweiter harter Lockdown, bei dem alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte geschlossen würden. Die Zahl der Covid-Krankenhauspatienten ist binnen einer Woche um mehr als 1000 auf 5712 gestiegen. Seit gestern dürfen Restaurants in der Stadt New York bereits keine Gäste mehr in geschlossenen Räumen bewirten.