Corona-Virus Update 15. April 2020

Weltweit ist die Zahl der Neuinfektionen in den letzten beiden Tagen deutlich gesunken. Deutschland berät heute über mögliche Lockerungen der Maßnahmen. Eurogruppen-Chef Centeno will mehr Gelder locker machen als das bereits beschlossene 500 Mrd Euro schwere Hilfspaket. In den USA werden heute Daten zur Industrieproduktion und zu Einzelhandelsumsätzen im März veröffentlicht, die einen ersten validen Eindruck über den Einbruch der Wirtschaft geben. China lässt Impfstoffe für Humantests zu.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in den letzten zwei Tagen deutlich gesunken. Auch der 7-Tage-Durchschnitt steigt nicht mehr. Damit scheint sich zu bestätigen, dass die Pandemie den Hochpunkt überschritten hat.

In den USA gibt es zwar einige Regionen, wo sich das Virus stärker ausbreitet. Landesweit ist der Anstieg der Neuinfektionen aber zum Stillstand gekommen (Grafik 1).

In Europa hat sich die Lage inzwischen deutlich entspannt. In Spanien und Deutschland wurden in den letzten Tage deutlich weniger Neuansteckungen gemeldet. Der 7-Tage-Durchschnitt ist in beiden Ländern auf den Stand von vor 20 Tagen gesunken (Grafik 2).

In Asien ist die befürchtete 2. Welle bislang ausgeblieben. Auch in Japan wurden gestern wieder deutlich weniger neue Fälle (390) gemeldet als in den fünf Tagen zuvor.

Deutschland berät über mögliche Lockerungen

Die nächste Beratung des Corona-Kabinetts beginnt heute um 09.30 Uhr. Für heute Nachmittag ist eine Videokonferenz der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer geplant, um über Lockerungen der Kontaktbeschränkungen zu beraten.

EU – Eine halbe Billion Euro ist nicht genug

Eurogruppen-Chef Mario Centeno hält die in der vergangenen Woche von den Euro-Finanzministern genehmigten Finanzhilfen von 500 Mrd Euro für einen guten Anfang. “Dieses Rettungspaket ist nicht die Endstation. Wir müssen mehr für Europa tun, und wir werden mehr für Europa tun”, sagte Centeno in einem Interview des Fernsehsenders TVI.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel wollen sich um 11 Uhr gemeinsam zur Corona-Krise äußern. Im Mittelpunkt soll die EU-Strategie für eine langsame und kontrollierte Lockerung der Corona-Beschränkungen stehen. Grundsätzlich sollen sich die EU-Staaten eng abstimmen, aber der Zeitplan bleibt in der Hand der einzelnen Regierungen.

Impfstoffe für Humantests zugelassen

China lässt einem Medienbericht zufolge zwei experimentelle Impfstoffe zur Bekämpfung des neuen Coronavirus für Humantests zu. Die Impfstoffe würden von einer in Peking ansässigen Einheit der Sinovac Biotech und dem Institute of Biological Products, einer Tochtergesellschaft der staatlichen China National Pharmaceutical Group in Wuhan entwickelt, berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua. Im März hatte China bereits grünes Licht für eine klinische Studie eines Impfstoffs gegeben, der von der chinesischen Akademie für Militärmedizin und dem Biotechunternehmen CanSino Bio entwickelt wurde. Auch der US-Arzneimittelentwickler Moderna hatte im März erklärt, er habe mit den Humantests für einen Impfstoff begonnen.

USA – Wie schnell ging’s nach unten?

Die US-Bundesregierung arbeitet an einem Plan, der eine phasenweise Aufhebung der Beschränkungen vorsieht. Dies setze aber die Verfügbarkeit ausreichender Testkapazitäten voraus, damit neu auftretende Infektionen rasch isoliert werden könnten. Das allmähliche Anfahren der Wirtschaft und des sozialen Lebens sollen nicht vor dem 1. Mai beginnen. Die letzte Entscheidung darüber liege jeweils bei den Behörden der Bundesstaaten und Kommunen. Damit rudert die Administration zurück; vor kurzem hatte Präsident Trump diese Entscheidung noch ausschließlich für sich reklamiert.

Präsident Trump hat angekündigt, die US-Beiträge für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückzuhalten, bis ein Bericht über das Mismanagement der Krise durch die WHO vorliege. Die US-Regierung – und nicht nur sie – stößt sich an der unkritischen Nähe der WHO zu China.

Das Finanzministerium und Fluglinien haben sich auf die Details eines Hilfspakets geeinigt. Die Airlines werden 25 Mrd Dollar an Beihilfen erhalten, von denen sie 30% zurückzahlen müssen. Die Luftlinien mussten 80% ihrer Kapazitäten stilllegen und “verbrennen” dadurch Branchenangaben zufolge 10 bis 12 Mrd Dollar pro Monat.

Heute werden Daten zur Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen im März veröffentlicht. Damit liegen erstmals harte Daten vor, die einen Eindruck davon geben können, wie schnell die Wirtschaft im letzten Monat abgesackt ist. Konsensschätzungen gehen von einem monatlichen Einbruch zwischen 4% und 8% aus, wobei zu beachten ist, dass der Einbruch erst in der zweiten Märzhälfte gekommen ist.

