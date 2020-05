Corona-Virus Update 14. Mai 2020 – Fokus USA

Unsere Echtzeit-Indikatoren zeichnen ein uneinheitliches Bild der aktuellen Lage der US-Wirtschaft. Der größte Teil des Absturzes scheint hinter uns zu liegen. Eine durchgreifende Besserung zeichnet sich aber auch nicht ab. Deutschland wird bereits ab diesem Wochenende die Grenzkontrollen zu einigen Nachbarländern lockern. Die Lockerungen der Beschränkungen in europäischen Ländern haben sich bislang nicht negativ auf die Infektionszahlen ausgewirkt. In China deuten Daten auf eine stabile Binnenwirtschaft.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

USA: noch keine durchgreifende Besserung

Wir haben für die USA mehrere Indikatoren ausgesucht, die quasi in Echtzeit einen Eindruck davon geben, wo die US-Wirtschaft steht.

Stahlproduktion (letzter Wert 9. Mai)

Nach dem scharfen Einbruch der Stahlproduktion Ende März um ein Drittel hat sich der Rückgang zuletzt immerhin deutlich verlangsamt.

Frachtverkehr (letzter Wert 9. Mai)

Der Anstieg beim Transport von Chemikalien per Bahn in der vorletzten Woche hat sich nicht fortgesetzt. Insgesamt gibt es aber Hoffnung auf eine gewisse Stabilisierung.

Hypothekenanträge (letzter Wert 8. Mai)

Nach einem zwischenzeitlichen Einbruch haben die Anträge auf Hypothekenkredite für den Kauf einer Wohnimmobilie bereits vier Wochen hintereinander wieder zugenommen. Hier wirken sich wohl die deutlichen Zinsrückgänge positiv aus. Bei den von uns betrachteten Zahlen sind übrigens Anträge, bei denen es nur um eine Anpassung bestehender Kredite geht, nicht berücksichtigt.

Reisende an Flughäfen (letzter Wert 12. Mai)

Der Gesamtdurchsatz von Reisenden an den Kontrollpunkten der Transportation Security Administration (TSA) lag in den letzten Tagen bei ungefähr 190 Tausend pro Tag. Dem stehen Messwerte von 2-2,5 Millionen an einem typischen Tag im Jahr 2019 gegenüber. In den letzten Tagen hat der Flugreiseverkehr zwar leicht zugenommen, liegt aber lediglich bei rund 7-8% des Normalwerts.

Insgesamt zeichnen unsere Indikatoren ein uneinheitliches Bild der aktuellen Lage der US-Wirtschaft. Der größte Teil des Absturzes scheint hinter uns zu liegen. Eine durchgreifende Besserung zeichnet sich aber auch nicht ab. In weiten Teilen des Dienstleistungssektors verharren die Aktivitäten auf extrem niedrigen Niveau. Positive Ansätze aufgrund der ergriffenen Gegenmaßnahmen, in diesem Fall seitens der Geldpolitik, finden sich bei den Hypothekenanträgen.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit werden unverändert mehr als 80.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet (Grafik 5).

In den USA fällt die Zahl der Neuinfektionen in der Tendenz weiter. Der 7-Tage-Durchschnitt ist unter 24.000 gefallen.

In Europa ist das Virus eingedämmt. Die Lockerung der Beschränkungen in vielen Ländern hat sich bislang nicht negativ auf die Entwicklung der Neuinfektionen ausgewirkt. Die Zahlen gehen weiter leicht zurück (Grafik 6). In Deutschland wurden in den letzten sieben Tagen im Durchschnitt weniger als 900 neue Infektionen gemeldet. In Österreich und der Schweiz waren es sogar nur noch rund 50. Auch in den am stärksten vom Virus heimgesuchten Ländern Italien und Spanien wurden zuletzt noch gut 1.000 neue Fälle pro Tag gemeldet.

Deutschland lockert Grenzkontrollen

Die Bundesregierung will die Grenzkontrollen lockern. Bereits an diesem Wochenende sollen die Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, Österreich, der Schweiz und Luxemburg für Berufspendler wegfallen. Laut Statistik der Arbeitsagentur pendeln mehr als 200.000 Personen zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach Deutschland ein. Umgekehrt pendeln etwa 300.000 in Deutschland lebende Personen zu ihrer Arbeit ins Ausland.

Urlauber dürfen hingegen noch nicht reisen. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amts bis zum 14. Juni gilt weiterhin. Eine Woche später beginnen im ersten Bundesland die Sommerferien. Deshalb dürfen wohl auch Urlaubsreisende auf baldige Lockerungen hoffen. Laut Außenminister Maas würde es für Europa sicher früher möglich sein, die Reisewarnung aufzuheben als für andere Reiseziele.

China: Binnennachfrage solide, globale Nachfrage schwach