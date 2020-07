Corona-Virus Update 14. Juli 2020 – Fokus Deutschland

Die meisten unserer Echtzeit-Indikatoren für Deutschland zeigen weiter nach oben. Die Erholung der Wirtschaft setzt sich also fort, auch wenn die Dynamik wohl etwas nachgelassen hat. In den USA hat der Gouverneur von Kalifornien die Schließung von Restaurants, Museen und Kinos verfügt. In China legte der Stromverbrauch im Juni gegenüber dem Vorjahr zu, auch der Außenhandel lag im Plus.

Deutsche Wirtschaft erholt sich weiter

Die meisten unserer Echtzeit-Indikatoren für die deutsche Wirtschaft zeigen weiter nach oben bzw. befinden sich bereits wieder nahe an ihrem Vorkrisenniveau. Die Erholung der deutschen Wirtschaft macht also weiter Fortschritte, auch wenn einige Indikatoren auf eine geringere Dynamik deuten.

Stromverbrauch zuletzt wieder etwas schwächer (letzter Wert: 13. Juli)

Nachdem der Stromverbrauch im Verlauf der vergangenen Woche weiter zugenommen hatte, gab es am vergangenen Wochenende einen erneuten Rücksetzer. Damit hat sich zuletzt auch der Abstand des 7-Tagesdurchschnitts zu unserer Vergleichsgröße für die Jahre 2017 bis 2019 wieder etwas vergrößert. Zwar ist er mit knapp 8%immer noch niedriger als Ende Jun, als er etwa 10% betragen hatte. Allerdings könnte sich bei dieser positiven Tendenz – insbesondere angesichts der Erfahrungen in den vergangenen Monaten – durchaus auch als Fehlsignal erweisen.

Lkw-Verkehr mit leichtem Aufwärtstrend (letzter Wert: 8. Juli)

Wieder etwas nach oben ging es zuletzt beim LKW-Verkehr, nachdem dieser in den beiden Vorwochen weitgehend stagniert hatte. Zuletzt lag der 7-Tagesdurchschnitt noch knapp 4% unter seinem Vorkrisenniveau.

Einzelhandel hat fast Normalzustand erreicht (letzter Wert: 7. Juli)

Der Einzelhandel (ohne Lebensmittel) hat, zumindest was Kundenzahlen betrifft, nahezu seinen Normalzustand wiedererlangt. Laut der von Google protokollierten Handy-Bewegungsdaten lagen die Kundenzahlen in den Geschäften in der ersten Juli-Woche nur noch 6% unter dem Normalniveau. In der letzten Juni-Woche waren noch 11% weniger Kunden in den Läden.

Öffentlichen Personennahverkehr verlangsamt Aufwärtstrend (letzter Wert: 12. Juli)

Der Aufwärtstrend bei den Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat sich seit Ende Juni spürbar abgeschwächt. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die die Nutzung für den ÖPNV in sechs Städten Deutschlands zeigt, wurde zuletzt etwa ein Drittel weniger Personen befördert als vor Corona. Die Arbeitswelt scheint – zumindest während der Corona-Zeit – auf einen neuen Normalzustand zuzusteuern. Solange die Gefahr einer Ansteckung besteht und noch kein Impfstoff gefunden ist, werden viele in Berufen, in denen dies gut möglich ist, wohl im Homeoffice bleiben, um den Weg zur Arbeit zu vermeiden. Darauf deuten auch Daten zum Pkw-Verkehr: Die Menschen steigen nicht wesentlich auf das eigene Auto um.

Fast so viele Restaurantbesuche wie vor einem Jahr (letzter Wert: 12. Juli)

Kaum noch Bewegung gibt es bei der Zahl der Restaurantbesuche. Allerdings befindet sich diese seit Ende Juni nur noch geringfügig unter dem Vorjahresniveau. Dabei liegt die Zahl der Restaurantbesuche über die Woche leicht unter Vorjahr und am Wochenende leicht darüber.

Weltweite Neuinfektionen

Die Corona-Pandemie ist noch immer nicht eingedämmt. Betroffen sind derzeit vor allem Nord- und Mittelamerika und Afrika.

In den USA gerät die Situation zunehmend außer Kontrolle. Betroffen ist vor allem der Süden und Westen des Landes. In den letzten 7 Tagen wurden im Durchschnitt mehr als 60.000 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 18,7 Fälle je 100.000 Einwohner. Damit ist die Infektionsrate in den USA inzwischen höher als in Brasilien.

In der EU wächst die Sorge, dass mit der Reisewelle das Infektionsgeschehen wieder zunimmt. In einigen Urlaubsgebieten wurden inzwischen die Beschränkungen wieder verschärft. Noch aber gibt es keine Anzeichen für einen Anstieg der Neuinfektionen. In Deutschland wurden im Durchschnitt der letzten 7 Tage nur gut 300 Neuinfektionen registriert. In allen großen EU-Ländern liegt die Infektionsrate weiterhin unter 1.

USA – Kalifornien verhängt neue Beschränkungen

Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen hat der Gouverneur von Kalifornien weitere Lockerungsmaßnahmen gestoppt und die Schließung von Restaurants, Museen und Kinos verfügt. Einige große Schulbezirke mit zusammen 800 Tsd Schülern wollen das neue Schuljahr im August nur mit Online-Unterricht starten.

Die US-Bundesregierung verzeichnete im Juni ein Defizit von 984 Mrd Dollar. Dies übertraf den im April aufgestellten Rekord von 738 Mrd Dollar und ist beinahe so viel wie das Defizit im gesamten Haushaltsjahr 2019. In den bisher neun Monaten des Haushaltsjahres 2020 beläuft sich das Defizit auf über 3.000 Mrd Dollar. Die hohen Fehlbeträge sind das Ergebnis der massiven fiskalpolitischen Reaktion auf die Coronakrise.

China: Gute Handelszahlen