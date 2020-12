Corona-Virus Update 14. Dezember 2020

In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen am Wochenende weiter gestiegen. Ab Mittwoch gilt erneut ein harter Lockdown, die meisten Geschäfte müssen schließen, Silvester fällt dieses Jahr aus. Die deutsche Wirtschaft läuft in eine zweite Rezession.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen über das Wochenende deutlich langsamer gestiegen als an den Wochentagen zuvor (Grafik 1). Von einer Trendwende kann aber noch nicht gesprochen werden. Im Durchschnitt der letzten sieben Tagen wurden knapp 65 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet, so viele wie noch nie (Grafik 1).

In den USA beginnen heute die Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer, der am Freitag die Zulassung erhielt.

In Brasilien pendelt die Infektionsrate weiterhin um 20. In Indien scheint die Lage nach wie vor unter Kontrolle zu sein.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der EU steigt die Zahl der Neuinfektionen trotz der verschärften Corona-Beschränkungen wieder an. In den Niederlanden wurden in den vergangenen sieben Tagen im Durchschnitt 44 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet, 16 mehr als Anfang Dezember (Grafik 2). Nur in Italien ist die Zahl der Neuinfektionen bis zuletzt gesunken.

In Deutschland meldete das RKI für gestern 16362 Neuinfektionen, 4040 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Der Sieben-Tage-Durchschnitt stieg auf 26,4.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Mit der weiter steigenden Zahl an Neuinfektionen spitzt sich auch die Lage in den deutschen Krankenhäusern weiter zu. Gestern wurden 4552 Corona-Patienten intensiv-medizinisch behandelt, ein Plus von 10,8% gegenüber der Vorwoche (Grafik 3).

Wirtschaft

Deutschland zieht die Notbremse und geht ein zweites Mal in den harten Lockdown. Das haben Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag beschlossen. Von Mittwoch, dem 16. Dezember, bis 10. Januar muss der Einzelhandel schließen. Ausgenommen sind die Geschäfte des täglichen Bedarfs. Dienstleistungsbetriebe für Körperpflege wie Friseursalons werden geschlossen. Während dieser Zeit sollen auch Schulen grundsätzlich schließen oder auf digitalen Fernunterricht umstellen. Die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin: maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen, wobei Kinder unter 14 Jahren von dieser Einschränkung ausgenommen sind. Für die Zeit vom 24. bis 26. Dezember gelten Erleichterungen: Während der Weihnachtstage darf sich ein Hausstand grundsätzlich mit vier Menschen aus anderen Hausständen aus dem engsten Familienkreis treffen (Kinder unter 14 Jahren sind erneut ausgenommen). An Silvester ist der Verkauf von Pyrotechnik verboten und am Silvestertag sowie an Neujahr gilt ein bundesweites Versammlungsverbot.

zieht die Notbremse und geht ein zweites Mal in den harten Lockdown. Das haben Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag beschlossen. Von Mittwoch, dem 16. Dezember, bis 10. Januar muss der Einzelhandel schließen. Ausgenommen sind die Geschäfte des täglichen Bedarfs. Dienstleistungsbetriebe für Körperpflege wie Friseursalons werden geschlossen. Während dieser Zeit sollen auch Schulen grundsätzlich schließen oder auf digitalen Fernunterricht umstellen. Die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin: maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen, wobei Kinder unter 14 Jahren von dieser Einschränkung ausgenommen sind. Für die Zeit vom 24. bis 26. Dezember gelten Erleichterungen: Während der Weihnachtstage darf sich ein Hausstand grundsätzlich mit vier Menschen aus anderen Hausständen aus dem engsten Familienkreis treffen (Kinder unter 14 Jahren sind erneut ausgenommen). An Silvester ist der Verkauf von Pyrotechnik verboten und am Silvestertag sowie an Neujahr gilt ein bundesweites Versammlungsverbot. Das Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas beendete am vergangenen Freitag eine Sitzung zur wirtschaftlichen Arbeit und skizzierte den wirtschaftspolitischen Rahmen für das kommende Jahr. Im Allgemeinen gelobt Peking, eine stabile Wirtschaftsleistung inmitten einer politischen Normalisierung beizubehalten, die einen stärkeren Fokus auf die Eindämmung der Verschuldungsquote und der Vermögenspreise legt. In diesem Jahr wurde das Thema “Kartellrecht” hervorgehoben und Peking sagt, man wolle die ungeordnete Expansion des Kapitals verhindern, was darauf hindeutet, dass China die schnellen Expansionen der IT-Giganten strenger regulieren will. Da das Politbüro die Arbeitskonferenz abgeschlossen hat, wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich die Zentrale Wirtschaftsarbeitskonferenz (CEWC) stattfinden, an der eine viel breitere Parteibasis teilnimmt. Von der CEWC wird man einen besseren Eindruck von Chinas Wirtschaftspolitik für das kommende Jahr erhalten.