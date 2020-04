Corona-Virus Update 14. April 2020

Die Pandemie scheint den Hochpunkt überschritten zu haben. Auch in den USA steigt die Zahl der Neuinfektionen nicht weiter. Die US-Bundesregierung will in den nächsten Tagen Richtlinien zur Rücknahme der Beschränkungen veröffentlichen. In Deutschland wollen Bund und Länder diesen Mittwoch über das weitere Vorgehen im Umgang mit der Corona-Krise beraten. In Spanien gab es gestern die erste Lockerung der Maßnahmen. Italien und Frankreich hingegen haben die Ausgangssperren bis Anfang Mai verlängert.

Weltweite Neuinfektionen

Die Pandemie scheint gemessen an den Neuinfektionen den Hochpunkt überschritten zu haben. Auch in den USA steigt die Kurve seit einer Woche nicht weiter an (Grafik 1).

In Asien ist die Lage weitgehend unter Kontrolle. Die von einigen Experten prognostizierte zweite Welle in China ist weiterhin nicht in Sicht. In Südkorea wurden in den vergangenen Tagen nur noch rund 30 neue Fälle gemeldet. In Japan hat sich dagegen die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen mit durchschnittlich 514 im Vergleich zu den sieben Tagen zuvor verdoppelt.

In Europa hat sich die Lage über Ostern weiter entspannt. Dies gilt insbesondere für Spanien, das besonders heftig von der Epidemie getroffen wurde (Grafik 2). Auch in Italien ist die Zahl der Neuinfektionen weiter leicht gesunken.

In Deutschland wurden über die Osterfeiertage deutlich weniger Neuinfizierte gemeldet. Der Rückgang ist allerdings insofern überzeichnet, als über die Feiertage wie an normalen Sonntagen auch wohl weniger Tests durchgeführt wurden. Bemerkenswert ist zudem, dass die Zahl der aktuell an Corona erkrankten Personen in Deutschland nicht mehr steigt. Die Belastung für das deutsche Gesundheitssystem nimmt also nicht weiter zu. Von den knapp 130.000 Infizierten dürfte inzwischen die Hälfte wieder gesund sein.

Deutschland – Mögliche Lockerungen

Bund und Länder wollen am Mittwoch, den 15. April, über das weitere Vorgehen im Umgang mit der Corona-Krise beraten. Die Fortsetzng der Kontaktbeschränkugnen und die mögliche Öffnung von derzeit geschlossenen Einrichtungen werden dabei zur Diskussion stehen. Allerdings haben bereits am Wochenende einzelne Spitzenpolitiker Hoffnung auf eine baldige, schrittweise Lockerung gemacht. Laut NRW-Ministerpräsident Laschet sei es mit “vielen kleinen, vorsichtigen Schritten” möglich, “in eine neue Phase unseres Miteinanders” einzutreten. So schlägt es auch eine Expertengruppe vor, die zuvor von der NRW-Landesregierung beauftragt worden war, einen Ausstiegsfahrplan zu erstellen. Auch Gesundheitsminister Spahn äußerte sich zuversichtlich: “Wenn uns bestimmte Branchen zeigen, sie können Hygiene- und Abstandsregeln durchsetzen, dann können die Bereiche, wo das geht, auch weider anfangen, in den Alltag zurückzukehren.” Auch die Minsiterpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, spricht sich bei der Aufhebung der Corona-Beschränkungen für eine Politik der kleinen Schritte aus.

Die Metall- und Elektroindustrie erwartet bis Ende April einen Anstieg der Kurzarbeit auf mehr als 2 Millionen Beschäftigte. Derzeit seien bereits etwa 1,2 Millionen der insgesamt 4 Millionen Branchenbeschäftigten in Kurzarbeit. Im Schnitt haben Betriebe die Arbeitszeit um zwei Drittel verringert. Die Kapazitätsauslastung der Produktionsanlagen liege derzeit bei 65 Prozent. Am Tiefpunkt der Finanzkrise 2009 seien es 66,6 Prozent gewesen.

EU – Italien und Frankreich verlängern Ausgangssperren

In Spanien, wo Ostermontag kein Feiertag ist, gab es gestern die erste Lockerung der strikten Ausgehbeschränkungen für die fast 47 Millionen Einwohner an. Seit zwei Wochen durfte nur noch zur Arbeit, wer in unverzichtbaren Branchen tätig ist. Ab Montag dürfen die meisten Spanier nun an ihre Arbeitsplätze zurückkehren – die strenge Ausgehsperre, die noch bis mindestens Mitternacht am 25. April gilt, bleibt aber ansonsten bestehen. Privat dürfen die Menschen seit Mitte März nur noch zum Einkaufen und in Sonderfällen vor die Tür.

Italien hat die Ausgangssperre bis 3. Mai verlängert. Gleichzeitig stellte Ministerpräsident Conte klar, dass er mit dem EU-Maßnahmenpaket, das einen neuen Europäischen Kurzarbeiterfonds, einen Garantiefonds der Europäischen Investitionsbank und einem erleichterten Zugang zu Geldern des Rettungsfonds ESM umfasst, nicht zufrieden ist. Seiner Meinung nach reichen diese Instrumente nicht aus. Deshalb will Conte die angebotenen Mittel des ESM nicht antasten und kein gemeinsames Dokument unterschreiben, wenn dort nicht von der Einführung gemeinsamer Eurobonds die Rede ist.

Frankreich hat gestern Abend die Ausgangssperre bis zum 11. Mai verlängert. Das verkündete Präsident Emmanuel Macron am Ostermontag in einer Fernsehansprache zur Corona-Krise. Für die Franzosen besteht seit Mitte März eine strikte Ausgangssperre.

USA – Diskussion um Wiederanfahren der Wirtschaft

Gouverneure haben sich in zwei Gruppen zusammengeschlossen, um eine etwaige Lockerung der Ausgangssperren und ein Wiederanfahren der Wirtschaft zu planen und zu koordinieren. Präsident Trump vertritt allerdings den Standpunkt, dass es alleine ihm obliegt, derartige Lockerungen zu genehmigen. Dies ist zumindest strittig, sind doch die Ausgangsbeschränkungen von den jeweiligen Gouverneuren der Bundesstaaten verhängt worden.

Die US-Bundesregierung will in den nächsten Tagen Richtlinien zur Rücknahme der Beschränkungen veröffentlichen. Laut Präsident Trump liege man bei der Bekämpfung des Virus vor dem Zeitplan. Gesundheitsexperten zeigen sich skeptisch, ob man die Lage bereits Anfang Mai wieder normalisieren könne. Die Regierung hatte dies als möglichen Termin genannt, Trump bestätigte hatte sich bei seiner jüngsten Presskonferenz aber nicht konkret zu einem Zeitpunkt äußern wollen.

Nach Angaben des Finanzministers sind bereits 230 Mrd Dollar der für die Unterstützung kleinerer Unternehmen vorgesehenen insgesamt 350 Mrd Dollar angewiesen worden. Damit droht diesem Programm bald das Geld auszugehen. Eine rasche Aufstockung der Hilfen stößt allerdings auf politische Schwierigkeiten. Die Demokraten fordern für ihre Zustimmung weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Bundesstaaten, des Gesundheitswesens und der Hilfe für Bedürftige. Republikaner zögern bei der Zusage von Hilfen, die über eine kurzfristige Aufstockung der Mittel für die Kleinunternehmen hinausgehen.

Der US-Notenbank ist es mit ihren Maßnahmen offenbar gelungen, die Märkt zu stabilisieren. Sie hat daher angekündigt, Umfang und Frequenz ihrer Repogeschäfte (eine Art kurzfristiger Kredit für Banken) zurückzunehmen.

China – Handel verbessert, aber Gegenwind voraus

Chinas Handelsdaten für März waren besser als erwartet. Die Exporte fielen im März im Jahresvergleich um 6,6% (Konsens: -13,9%), die Importe gingen um 0,9% (Konsens: -9,8%) zurück (Grafik 3). China kündigte an, das Handelsabkommen mit den USA abzuschließen. Obwohl der Handel – in nominalen Werten – mit den USA im ersten Quartal um mehr als 18% einbrach, verdoppelten sich Chinas Agrargüterimporte aus den USA, wobei die Sojabohnen- und Schweinefleischimporte um das 2,1- bzw. 6,4-fache stiegen.

Südkoreas Exporte gingen in den ersten 10 Tagen des Monats April gegenüber dem Vorjahr um 18,6% stark zurück. Nach Ländern betrachtet, gingen die Lieferungen nach China im Jahresvergleich um 10,2% zurück, während die Lieferungen in die Vereinigten Staaten im Jahresvergleich um 3,4% sanken.

