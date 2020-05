Corona-Virus Update 13. Mai 2020

Die EU-Kommission will heute ein Konzept für die schrittweise Öffnung der Binnengrenzen vorstellen. Auch die deutsche Bundesregierung befasst sich heute mit diesem Thema. In Italien sollen die meisten Geschäfte und Unternehmen ab dem 18. Mai wieder öffnen dürfen. In den USA liegt das staatliche Haushaltsdefizit jetzt schon höher als zuzeiten der Lehman-Krise. In China führt die Stadt Jilin wieder Abschottungsmaßnahmen ein, nachdem zuletzt verstärkt Neuinfektionen auftraten.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit werden weiterhin durchschnittlich etwas mehr als 80.000 Neuinfektionen täglich gemeldet (Grafik 1). Davon kommen knapp 10% aus Russland.

In den USA zeigt der Trend bei den Neuinfektionen weiter nach unten. Der 7-Tage-Durchschnitt ist auf 24.000 gefallen. Dies sind 6.000 weniger als im Hochpunkt Mitte April.

In Europa ist der Virus weitgehend unter Kontrolle (Grafik 2). Die Schweiz meldete in den letzten 7 Tagen durchschnittlich nur noch 44 neue Infektionen. In Österreich waren es noch 63. In Deutschland und Spanien liegt der Wert inzwischen deutlich unter 1.000.

Deutschland – das RKI berechnet neuen R-Wert

In den letzten Wochen hatte der täglich vom Robert Koch Institut (RKI) veröffentlichte Reproduktionswert wiederholt für mediale Aufregung gesorgt. Wir hatten an dieser Stelle mehrfach betont, dass die täglichen Schwankungen des R-Wertes keinen Erkenntniswert besitzen. Nun hat das RKI die Konsequenzen gezogen und einen neuen geglätteten R-Wert berechnet. Außerdem wird der R-Wert zusätzlich um die Schwankungen durch einzelne Hotspots bereinigt. In der vergangenen Woche lag dieser neue R-Wert an keinem Tag über eins. Die ganze Aufregung war also einmal mehr umsonst, zumal auch der “alte” R-Wert, wie von uns am Montag prognostiziert, gestern wieder unter 1.0 gefallen ist.

EU denkt über Grenzöffnungen nach

Die EU-Kommission will die Binnengrenzen vorsichtig wieder öffnen und heute das Konzept dazu vorstellen. Demnach will die Kommission einen flexiblen Plan vorschlagen mit dem Ziel, die Grenzkontrollen schrittweise aufzuheben. Vor allen Dingen sollten gezielte Maßnahmen die derzeitigen pauschalen Einschränkungen ersetzen. Gleichzeitig warnt die EU-Kommission allerdings vor einem zu schnellen Vorgehen, das zu einem plötzlichen Wiederanstieg der Infektionszahlen führen könne. Auch die deutsche Bundesregierung wird sich heute mit diesem Thema befassen.

Italien – weitere regionale Lockerungen ab 18. Mai

Ab dem 18. Mai werden die Regionen weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus lockern. Dann werden viele wirtschaftliche Aktivitäten wieder anlaufen können, so der für regionale Anelegenheiten zuständige Minister Boccia. Die meisten Geschäfte werden wieder öffnen können. Außerdem dürfen Restaurants, Friseure und Beauty-Salons ihre Dienstleistungen wieder anbieten; zuvor war geplant, dass diese erst ab dem 1. Juni öffnen dürfen. Italien begann mit den Lockerungen am 4. Mai. Seitdem können 4,5 Millionen Beschäftigte wieder an ihre Arbeitsplätze und Personen dürfen innerhalb ihrer Region wieder reisen.

USA – Gigantische Löcher im Haushalt

Zwei Spitzenvertreter der US-Gesundheitsbehörden, Dr Fauci (führendes Mitglied der Corona-Task Force im Weißen Haus) und Dr. Redfield (Direkter der Seuchenschutzbehörde CDC), haben vor dem Senat davor gewarnt, die Schutzmaßnahmen vorzeitig aufzuheben. Ihrer Ansicht nach ist die Pandemie bei weitem noch nicht unter Kontrolle, was der wiederholt geäußerten Meinung von Präsident Trump widerspricht.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben ein neues Hilfspaket im Umfang von 3 Billionen Dollar (fast 15% des Bruttoinlandsprodukts) vorgelegt, das die Kammer am Freitag beschließen soll. Die Republikaner im Senat lehnen neue Hilfen zu diesem Zeitpunkt ab.

Dass Haushaltsdefizit der Bundesregierung belief sich aufgrund der umfangreichen Krisenmaßnahmen alleine im April auf fast 740 Mrd Dollar. In den ersten sieben Monaten des Haushaltsjahres 2021 (1. Oktober 2019 bis 30. September 2021) addiert sich der Fehlbetrag auf 1481 Mrd Dollar und liegt damit jetzt schon höher als im gesamten Krisenjahr 2009, dem Tiefpunkt der letzten Rezession.

Der politische Druck auf die Fed wächst, ihre Notkreditprogramme rascher ins Laufen zu bekommen. Parteiübergreifend forderten Senatoren in einer Anhörung von Fed-Gouverneur Quarles vor dem Bankenausschuss, die Fazilitäten zur Kreditversorgung von Kommunen und kleinerer Unternehmen schnell in Betrieb zu nehmen und den Empfängerkreis zu erweitern. Ansonsten traf die Krisenreaktion der Fed aber auf breite Zustimmung.

China: Lokale Abschottungsmaßnahmen