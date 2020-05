Corona-Virus Update 12. Mai 2020

In Deutschland machen sich die Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus langsam positiv bemerkbar. Zwei der von uns in unserem Corona Recovery Update betrachteten Indikatoren haben sich zuletzt weiter verbessert. Die anderen beiden bewegen sich weiter seitwärts. In den USA beginnt die Federal Reserve heute mit ihrem Kaufprogramm für Unternehmensanleihen und ETF, die darin investieren. In China gibt die niedrige Inflation Spielraum für weitere geldpolitische Lockerungen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutschland: Zarte Lebenszeichen

Deutschland lebt langsam wieder auf. Zwei unserer vier Echtzeit-Indikatoren haben sich in der letzten Woche spürbar verbessert, während sich die anderen beiden seitwärts bewegten:

1. Mehr Teilnehmer am öffentlichen Personennahverkehr (letzter Wert: 11. Mai)

Seit Montag letzter Woche nehmen wieder deutlich mehr Personen am öffentlichen Nahverkehr teil (Grafik 1). Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die die Nutzung für den ÖPNV in sechs Städten Deutschlands zeigt, wurden in der Woche vom 5. bis 11. Mai 58% weniger Personen befördert als gewöhnlich. In der vorangegangen Woche (28. April bis 4. Mai) waren 66% Personen weniger mit Bus und Bahn unterwegs.

2. Einzelhandel erholt sich weiter (letzter Wert: 2. Mai)

Der Indikator für den Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel hat seinen leichten Aufwärtstrend nur augenscheinlich unterbrochen (Grafik 2). Nachdem der Indikator vom 19. bis 25. April leicht gestiegen war, stagnierte dieser in der Woche vom 26. April bis 2. Mai – soweit sind aktuelle Zahlen verfügbar. Allerdings waren die Geschäfte wegen des Feiertags am 1. Mai geschlossen, so dass der in der Grafik gezeigte 7-Tages-Durchschnitt nach unten verzerrt ist. Wären hingegen die Geschäfte ähnlich besucht gewesen wie am 2. Mai, hätte sich der Aufwärtstrend klar fortgesetzt und in den Geschäften wären zuletzt 45% weniger Kunden gewesen als zu normalen Zeiten. In der Woche vom 19. bis 25. April waren es 50% weniger.

3. Kein weiterer Anstieg des LKW-Verkehrs (letzter Wert: 6. Mai)

Die in der vergangenen Woche zu beobachtenden leichten Hoffnungszeichen haben sich leider nicht bestätigt: Der 7-Tagesdurchschnitt des vom Maut-System erfassten LKW-Verkehrs hat sich in den vergangenen Tagen kaum verändert und liegt weiterhin etwa 14% unter dem durchschnittlichen Niveau im Februar. Offensichtlich hat das teilweise Wiederhochfahren der Produktion im Automobilsektor und die weitgehende Öffnung des Einzelhandels den Lieferverkehr bisher kaum beeinflusst.

4. Stromverbrauch erneut nicht gestiegen (letzter Wert: 11. Mai)

Auch beim Stromverbrauch haben sich die Lockerungen bisher noch nicht positiv niedergeschlagen. Der zwischenzeitliche leichte Anstieg des 7-Tagesdurchschnitts ist alleine darauf zurückzuführen, dass der 1. Mai aus ihm “herausgefallen” ist. Denn an diesem Feiertag war der Stromverbrauch wie üblich deutlich niedriger als an einem “normalen” Freitag wie dem zuletzt in den Durchschnitt eingehenden 8. Mai.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit stagniert die Zahl der Neuinfektion auf hohem Niveau, während sie in den USA inzwischen leicht rückläufig ist (Grafik 5).

In Europa scheint sich die Zahl der Neuinfektionen auf niedrigem Niveau zu stabiliseren. Der 7-Tage-Durchschnitt ist nur noch leicht rückläufig (Grafik 6).

Dass die Daten zu den Neuinfektionen nicht auf die Goldwaage gelegt werden sollten, wurde uns gestern wieder vor Augen geführt. Da meldete das Robert Koch Institut für Deutschland 357 neue Fälle. Tatsächlich waren es deutlich mehr. Außerhalb von Baden-Württemberg waren es allein 454. Für Baden-Württemberg wurde ein Wert von -97 gemeldet. In einer Fußnote verweist das RKI darauf, dass aus einem Landkreis in Baden-Württemberg 150 Fälle weniger gemeldet wurden.

USA – Demokraten drängen auf neues Hilfspaket

Die Gesundheitsbehörden machen sich Sorgen um die Folgen einer verfrühten Lockerung der Kontaktsperren. Dr. Fauci, oberster Seuchenschützer des Landes, will heute bei einer Anhörung im Senat entsprechende Bedenken vorbringen.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus arbeiten an einem weiteren umfangreichen Hilfsprogramm, das unter anderem Hilfen für die klammen Bundesstaaten und Kommunen vorsieht. Ein Gesetzentwurf könnte binnen einer Woche vorgelegt werden. Die Republikaner zögern und würden gerne erst einmal die Wirkung der bisher verabschiedeten Hilfspakete abwarten. Im Senat hätte dieses Gesetz daher zurzeit nur geringe Erfolgsaussichten.

Die Fed hat nach längeren Vorbereitungen eine der neuen Fazilitäten scharfgeschaltet. Diese soll am Sekundärmarkt Unternehmensanleihen oder ETF, die in Corporate Bonds investieren, erwerben. Die Fazilität, die am Primärmarkt Unternehmensanleihen kaufen soll, wird demnächst ihren Betrieb aufnehmen.

China: Deflation bei Produzentenpreisen