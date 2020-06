Corona-Virus Update 12. Juni 2020 – Fokus Euroraum

In Frankreich geht es seit der Lockerung der Beschränkungen Anfang Mai wieder spürbar aufwärts. In Italien ist die Erholung gut vorangeschritten, der Einzelhandel hat zwei Drittel des Einbruchs wettgemacht. In den USA sind die Aktienkurse gestern deutlich gefallen, weil die Notenbank einen düsteren Wirtschaftsausblick vorgelegt hatte und die Anleger sich über eine zweite Welle von Infektionen Sorgen machen.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Frankreich: April war der Tiefpunkt

Die Industrieproduktion ist im April gegenüber März um 20% eingebrochen. Besonders stark war der Produktionsrückgang im Fahrzeugbau (-47,5%, nach -35 im März). Damit dürfte aber der wirtschaftliche Tiefpunkt erreicht sein.

Seit der Lockerung der Beschränkungen am 7. Mai geht es wieder aufwärts. Das deutlich gestiegene Frachtaufkommen hat den Stromverbrauch wieder steigen lassen. Akuell liegt er nur noch 6% unter dem Niveau des Vorjahres, nach -25% Mitte April.

Im ersten Quartal haben per Saldo mehr als 500.000 abhängig Beschäftigte ihren Job verloren. Besonders stark sank die Zahl der zeitlich befristeten Stellen (-318.000). Inzwischen scheint aber wieder etwas Bewegung am Arbeitsmarkt zu sein. Die Online-Jobangebote zeigen im Trend nach oben (Grafik 2).

Mit der Öffnung der Geschäfte ist auch das öffentliche Leben wieder erwacht. Die Nachfrage im Einzelhandel ist sprunghaft gestiegen. Dass sich die Menschen wieder auf die Straße wagen, zeigt auch ein Blick auf den öffentlichen Nahverkehr in Paris, der wieder stärker genutzt wird.

Italien: Ein Gutteil des Weges ist geschafft

Seit Anfang Mai lockert die Regierung schrittweise die Anti-Corona-Maßnahmen. Das wirtschaftliche und soziale Leben sind auf bestem Wege zur Normalisierung, wie unsere Echtzeit-Indikatoren belegen:

1. Einzelhandel hat zwei Drittel des Einbruchs wettgemacht (letzter Wert: 5. Juni)

Der Einzelhandel (ohne Lebensmittel) verzeichnete im Lauf der vergangenen Woche (30. Mai bis 5. Juni) – soweit sind aktuelle Zahlen verfügbar – mehr Zulauf. Die Kundenbesuche im Einzelhandel lagen zuletzt 30% unter üblichen Niveaus (Grafik 4). Vor einer Woche waren dies -35%, am Tiefpunkt Anfang April waren knapp 90% weniger Kunden in den Geschäften.

2. Immer mehr Menschen nutzen wieder den öffentlichen Nahverkehr (letzter Wert: 11. Juni)

In der vergangenen Woche, also vom 5. bis 11. Juni, ist die Zahl der Beförderten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kontinuierlich gestiegen. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die in unserer Auswertung die Nutzung der App für den ÖPNV in Rom und Mailand zeigt, lag das Passagieraufkommen zuletzt 53% unter üblichen Niveaus (Grafik 5). Dies war eine spürbare Verbesserung im Vergleich zur Vorwoche (-62%). Der Stromverbrauch ist zuletzt wieder deutlich gestiegen, nachdem zuvor die beiden Feiertage (Pfingstmontag am 1. Juni und der Nationalfeiertag am 2. Juni) den Verbrauch deutlich nach unten gedrückt hatten. Allerdings dürfte der Stromverbrauch und die Erholung der Produktionsseite der Wirtschaft in den kommenden Wochen etwas langsamer laufen, da am 7. Juni in den ersten Regionen die Sommerferien begonnen haben, die erst Mitte September enden werden.

Weltweite Neuinfektionen

In Südamerika spitzt sich die Lage weiter zu. Brasilien meldete im Durchschnitt der letzten 7 Tage fast 27.000 Neuinfektionen. Dies entspricht 12,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Grafik 6).

Weiterhin hoch ist das Infektionsgeschehen auch in den USA und Russland, wo die Infektionsraten seit nunmehr zwei Wochen bei 6,5 und 6,1 stagnieren.

In der EU ist das Virus unter Kontrolle. Trotz der weitgehenden Lockerung der Beschränkungen werden nur noch vergleichsweise wenige Neuinfektionen gemeldet. Inzwischen weisen alle großen EU-Länder eine Infektionsrate von deutlich unter 1 auf (Grafik 7).

USA – Kurseinbruch am Aktienmarkt

Der Dow Jones-Aktienindex ist am Donnerstag um 7% gesunken. Gründe sind der düstere Wirtschaftsausblick der US-Notenbank am Mittwoch und die Furcht vor einer zweiten Welle an Infektionen.

Die US-Notenbank erwartet in den nächsten Jahren eine hohe Arbeitslosigkeit und eine Inflationsrate, die das 2%-Ziel unterschreitet. Entsprechend stellt die Fed auf Jahre hinaus Nullzinsen in Aussicht.

Im Mai sind die US-Verbraucherpreise den dritten Monat in Folge gefallen. Im Zuge der Coronakrise verbilligten sich erneut Hotelübernachtungen, Flugtickets, Mietwagen, Autoversicherungen, Benzin und Bekleidung, während Nahrungsmittel deutlich teurer wurden.

Im Monat Mai verzeichnete der US-Bundeshaushalt ein Defizit von 399 Mrd Dollar. In den acht Monaten seit Beginn des Haushaltsjahres am 1.10.19 beträgt das Gesamtdefizit damit 1880 Mrd Dollar.

China: Optimistische Prognose der Autoverkäufe