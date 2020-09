Corona-Virus Update 11. September 2020

In den USA und Brasilien gehen die Fallzahlen deutlich zurück. In Indien befinden sich die Fallzahlen weiter auf einem sehr hohen Niveau. Im Euroraum steigen die Neuinfektionen ebenfalls weiter an.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionssituation

In den USA fallen die Fallzahlen seit einer Woche deutlich (Grafik 1). Aktuell liegt die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – knapp unter 11. In Brasilien ist die Infektionsrate auf 13,4 gefallen. Das rasante Abfallen der Infektionszahlen in den letzten Tagen deutet jedoch auf Ungenauigkeiten bei den Tests.

Indien vermeldete gestern mit 95.000 Neuinfektionen einen neuen traurigen Rekord. Die Infektionsrate ist mittlerweile auf 6,5 angestiegen. Auch im Vereinigten Königreich steigen die Fallzahlen seit etwa zwei Wochen wieder deutlich an: die Infektionsrate liegt nun bei 3,6 – der höchste Wert seit Ende Mai.

Im Euroraum steigen die Neuinfektionen weiter an (Grafik 2). In Spanien liegt die Infektionsrate aktuell bei 19,5. In Frankreich liegt sie bei 11,5.

In Italien stiegen die Fallzahlen zuletzt ebenfalls wieder leicht an – die Infektionsrate liegt aktuell bei 2,5. In Deutschland ist die Infektionsrate leicht gestiegen auf 1,6 – davor waren die Neuinfektionen zwei Wochen konstant geblieben.

Wirtschaftliche Meldungen

China: Der akkumulierte Stromverbrauch in Nordchina lag laut Betreibern am 2. September wieder über dem Vorjahreswert, was darauf hindeutet, dass die Erholung vom Corona-Einbruch weit fortgeschritten ist. Die Betreiber betonten jedoch auch, dass der Stromverbrauch uneinheitlich sei: In bestimmten Branchen, wie dem Exportsektor, und in einigen Dienstleistungssektoren – einschließlich Bildung – liege der Verbrauch immer noch weit unter dem Normalniveau.