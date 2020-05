Corona-Virus Update 11. Mai 2020

In Deutschland sorgen Berichte über eine auf über 1 gestiegene Reproduktionszahl für Schlagzeilen. Wir sehen darin aber keinen Grund zur Besorgnis. Neuer Pandemieherd ist Russland. In den USA steigt der Druck auf den Kongress, ein weiteres Hilfspaket zu verabschieden.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

Weltweit verharren die Neuinfektionen weiter bei etwas mehr als 80.000 (Grafik 1). Neuer Pandemieherd ist Russland, wo auch gestern mehr als 11.000 neue Fälle gemeldet wurde.

In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen weiter leicht rückläufig. Der 7-Tage-Durchschnitt ist auf gut 25.000 gesunken.

In Europa ist die Ausbreitung des Virus weitgehend unter Kontrolle. Die Zahl der Neuinfektionen ist inzwischen auf Werte gesunken, die von den Gesundheitssystemen beherrschbar sind.

Die Meldung des Robert Koch-Institutes, dass die Reproduktionszahl am Wochenende wieder über 1,0 gestiegen ist, hat in den Medien einmal mehr viel Echo gefunden. Doch wie schon mehrfach an dieser Stelle erwähnt, sagt uns die Schwankung des R-Wertes nichts. Der Anstieg ist vermutlich auf zwei Faktoren zurückzuführen: (1) Die Infektionsausbrüche in zwei Schlachthöfen. (2) Die niedrigen Neuinfektionen über das verlängerte Wochenende um den 1. Mai, das derzeit die Vergleichsbasis für die R-Wertberechnung ist. Mitte der Woche wird der R-Wert wieder unter 1 sinken. Denn am Wochenende ist die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich gesunken. Am Sonntag waren es nur 357 Fälle. Der 7-Tage-Durchschnitt ist auf 914 gesunken. Solange dieser fällt, besteht kein Grund zur Sorge.

Die neue Beschränkungs-Regel in Deutschland

In Deutschland haben Bund und Länder vereinbart, dass Landkreise und kreisfreie Städte wieder zu den Beschränkungen vom 23. März zurückkehren, wenn dort in den letzten 7 Tagen mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gezählt werden. Doch dabei handelt es sich mehr um eine “Kann”-Regel. Ist das neue Infektionsgeschehen noch klar eingrenzbar, etwas auf ein einzelnes Alten- oder Pflegeheim, können die neuen Beschränkungen auf die jeweilige Einrichtung begrenzt werden. Einige Bundesländer, etwa Niedersachsen und Berlin, wollen dagegen schon früher reagieren. Aktuell wird die Obergrenze in Coesfeld, Greiz und Sonneberg überschritten (Grafik 3).

Deutschland – Staat will helfen, ohne mitzureden

Laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier will sich der Staat aus unternehmerischen Entscheidungen heraushalten, auch wenn er Firmen mit Milliarden Euro hilft. Derzeit laufen Verhandlungen über ein milliardenschweres Hilfsprogramm für die Lufthansa.

Die Bundesregierung will die Produktion von Atemschutzmasken massiv ankurbeln. Geplant ist ein staatlicher Investitionskostenzuschuss von bis zu 30 Prozent. Damit sollten Anreize geschaffen werden, um eine Produktionskapazität von jährlich etwa 2,5 Milliarden Schutzmasken aufzubauen.

Der Druck auf Innenminister Seehofer wächst, die Grenzen zu den Nachbarländern wieder zu öffnen. So fordert NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Übergänge nach Frankreich umgehend wieder zu öffnen.

USA – Regierung erwartet noch schlechtere Arbeitsmarktzahlen

Die US-Regierung stellt sich auf noch schlechtere Arbeitsmarktdaten ein. Bereits im Mai könnte die Arbeitslosenquote die Marke von 20% übersteigen, so Wirtschaftsberater Hassett (April: 14,7%). Finanzminister Mnuchin sagt, dass die “wahre” Arbeitslosenquote – die auch Unterbeschäftigte mit einschließt – bald 25% betragen könnte. Die Regierung will jetzt abwarten, wie sich die Lockerungsmaßnahmen auf die Wirtschaft auswirken.

Zwar zögert die republikanische Führungsriege noch, aber der Druck für ein neues Hilfsprogramm im Kongress steigt. Laut Wirtschaftsberater Hassett sei es aber zu früh, über zusätzliche Hilfe an die Bundesstaaten nachzudenken (diese stehen unter massivem fiskalischem Druck, da ihre Einnahmen wegbrechen und sie fast alle verfassungsmäßige Vorgaben zum Budgetausgleich haben). Informelle Gespräche hätten aber begonnen.

Das Weiße Haus hat seine Angriffe auf Obamacare verstärkt und den obersten Gerichtshof aufgefordert, das zugrundeliegende Gesetz für nichtig zu erklären. Justizminister Barr hat den Präsidenten allerdings vor den politischen Risiken dieser Strategie inmitten in einer Gesundheitskrise gewarnt.

China: Externer Gegenwind nimmt zu