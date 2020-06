Corona-Virus Update 10. Juni 2020

In Südamerika ist die Pandemie noch immer nicht unter Kontrolle. In den USA lässt die Pandemie vielerorts zwar nach, sie breitet sich aber in einigen ländlichen Regionen weiter aus. Deutschland will ab Mitte Juni die Reisebeschränkungen zu anderen EU-Ländern aufheben. In China deuten schwache Inflationszahlen auf eine nur langsame Erholung der Nachfrage.

Weltweite Neuinfektionen

In Südamerika ist die Pandemie noch immer nicht unter Kontrolle. In Brasilien nimmt das Infektionsgeschehen weiter zu. Die Infektionsrate (die Neuinfektionen der letzten 7-Tage je 100.000 Einwohner) ist auf 13,4 gestiegen (Grafik 1).

Auch in den USA und Russland ist die Infektionsrate mit 6,6 und 6,1 unverändert hoch.

In der EU ist das Virus weiterhin unter Kontrolle. Die zahlreichen Lockerungen haben sich bislang nicht negativ auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt. Die Infektionsrate liegen in allen Ländern mit Ausnahme von Schweden (7,4), das bei der Bekämpfung des Virus einen Sonderweg geht, deutlich unter 1 (Grafik 2).

Deutschland beendet Reisebeschränkungen

Die Bundesregierung will die Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 31. August verlängern. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sollen aber Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden können, die bestimmte Kriterien erfüllen. Welche dies sind, ist noch nicht bekannt. Hingegen werden ab dem 16. Juni die Reisebeschränkungen innerhalb der EU aufgehoben. Bis zum 1. Juli soll dann auch im Schengenraum – also auch nach Island, Norwegen, Liechtenstein und in die Schweiz – Reisefreiheit bestehen. Dann sollen auch die letzten Quarantänebestimmungen für Reisende aus diesen Ländern aufgehoben werden.

USA – Pandemie nimmt in Städten ab, breitet sich aber auf dem Land oft noch aus

Anthony Fauci, einer der führenden US-Epidemiologen, warnte, dass die Pandemie noch längst nicht überwunden sei.

Während die Neuinfektionen in stark betroffenen Gebieten wie New York sinken, breitet sich die Pandemie in anderen Teilen des Landes noch aus. In Texas beispielsweise stieg die Zahl der im Krankenhaus befindlichen Covid-Patienten auf einen neuen Höchststand und übertraf damit das alte Hoch vom 5. Mai.

Die Pandemie hat für erhebliche Probleme bei den Präsidentschaftsvorwahlen in Georgia gesorgt. Wie Wahlen während der Pandemie durchgeführt werden können, ist im Vorfeld der Präsidentschafts- und Kongresswahl im November zu einem wichtigen politischen Streitthema geworden.

Kevin Hassett, einer der wichtigsten Wirtschaftsberater von Präsident Trump, sieht die Chancen auf ein weiteres finanzpolitisches Hilfspaket als “sehr sehr hoch” an.

China: Schwache Verbrauchernachfrage

Chinas Inflationszahlen lagen im Mai unter den Erwartungen. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai um 2,4% im Jahresvergleich, wobei die Preise gegenüber dem Vormonat den dritten Monat in Folge um 0,9% zurückging. Dies ist zwar einerseits auf sinkende Lebensmittelpreise und Mieten zurückzuführen. Andererseits deutet die nachlassende Inflationsdynamik aber auch auf eine schwache Verbrauchernachfrage. Gleichzeitig fielen die Produzentenpreise um 3,7% im Jahresvergleich, gegenüber April um 3,1%.