Corona-Virus Update 10. Juli 2020 – Fokus Euroraum

Die Erholung im Euroraum setzt sich fort: Der Einzelhandel kann sich wieder über mehr Kunden in den Geschäften und gestiegene Umsätze freuen. In den USA nimmt das Infektionsgeschehen weiter zu. Hongkong sorgt sich mittlerweile sogar um eine mögliche dritte Welle, wohingegen in Peking den vierten Tag in Folge keine Neuinfektionen aufgetreten sind.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Euroraum: Kunden strömen wieder in die Geschäfte

Laut Google-Auswertungen ist die Zahl der Kunden in Einzelhandelsgeschäften (ohne Lebensmittel) in allen großen Euro-Ländern erneut gestiegen. Allerdings gibt es noch immer spürbare Unterschiede zwischen den Ländern. Am Weitesten vom Vorkrisenniveau entfernt ist weiterhin Spanien. Auch hier ist jedoch ein positiver Trend zu erkennen: Die Kundenzahlen lagen diese Woche nur noch 17 % unter dem üblichen Niveau. In der Vorwoche waren es noch -24 % (Grafik 1). In Deutschland liegen die Kundenzahlen nur noch etwa 6 % unter dem üblichen Niveau. Auch in Frankreich war in den letzten Tagen eine deutliche Erholung zu erkennen. Die Abweichung vom Vorkrisenniveau beträgt aktuell nur noch -10 %, im Gegensatz zu -15 % in der Vorwoche.

Einzelhandelsumsätze im Mai deutlich gestiegen

Mit der Rückkehr der Kundschaft haben auch die Umsätze im Einzelhandel wieder merklich zugelegt. Allerdings gibt es regional große Unterschiede. In Deutschland übertrafen die Umsätze im Mai sogar das Niveau des Vorjahres. In Frankreich und Spanien konnte der Einzelhandel den Einbruch im März/April nur rund zur Hälfte wettmachen (Grafik 2).

Industrie fährt nur zögerlich die Produktion hoch

Auch die Industrieproduktion konnte im Mai wieder zulegen. Gemessen ab Absturz fiel der Anstieg aber sehr moderat aus. So produzierte die Industrie in Deutschland und Frankreich immer noch gut 1/5 weniger als im Durchschnitt der ersten zwei Monate des Jahres (Grafik 3). Offensichtlich braucht es seine Zeit, bis die Lieferketten wieder funktionieren. Aber auch die verhaltenen Absatzperspektiven dürften ein Grund für das zögerliche Hochfahren sein.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA nimmt das Infektionsgeschehen noch immer zu. Im Durchschnitt der letzten 7 Tagen wurden landesweit mehr als 53.000 Neuinfektionen gemeldet. Dies entspricht 16,4 Fälle je 100.000 Einwohner (Grafik 4). Betroffen sind vor allem die Bundesstaaten im Süden und Westen.

In Brasilien steigen die Neuinfektionen seit einer Woche im Trend nicht mehr. Die Infektionsrate hat sich bei hohen 18 eingependelt.

In der EU ist die Lage weiterhin unter Kontrolle. Diverse Infektionsausbrüche in verschiedenen Einrichtungen haben nicht zu einem landesweiten Anstieg des Infektionsgeschehens geführt. Die Infektionsraten liegen in allen großen EU-Ländern weiterhin deutlich unter 1 (Grafik 5).

USA – Infektionen steigen weiter

Die Neuinfektionen steigen weiter und haben gestern einen neuerlichen Höchstwert erreicht. Die aktuelle Welle der Neuinfektionen wird weiterhin von den Staaten im Süden und Westen getrieben. Besonders besorgniserregend ist dabei die Lage in Texas, das gestern beinahe 11 Tausend neue Fälle verzeichnete. In Florida geraten immer mehr Krankehäuser an ihre Kapazitätsgrenze bei der Behandlung von Intensivpatienten, die Todeszahlen dort steigen.

Dr. Fauci, der oberste Infektionsexperte des Landes, hat die besonders betroffenen Bundesstaaten dazu aufgefordert, weitere Lockerungsmaßnahmen auszusetzen, er plädiert aber nicht für einen neuerlichen Shutdown.

Laut Finanzminister Mnuchin arbeitet die Regierung zusammen mit dem Senat daran, bis Ende Juli ein weiteres Corona-Hilfspaket auf den Weg zu bringen. Dieses soll die zusätzlichen Leistungen an Arbeitslose verlängern , die sonst auslaufen würden. Zudem sind weitere Direktzahlungen geplant.

