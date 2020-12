Corona-Virus Update 10. Dezember 2020

In den USA breitet sich das Coronavirus weiter unkontrolliert aus. Auch in der EU scheint sich die Lage wieder zu verschlechtern. In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen weiter gestiegen. Die Forderungen nach einem harten Lockdown werden immer lauter.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Infektionsgeschehen

In den USA spitzt sich die Lage weiter zu. Im Durchschnitt der letzten sieben Tagen wurden 64 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gemeldet, so viele wie noch nie (Grafik 1).

Der starke Anstieg der Infektionszahlen bringt das US-Gesundheitswesen zusehends unter Druck. Daten der Gesundheitsbehörden zeigen, dass mehr als ein Drittel der Einwohner in Regionen lebt, wo die Krankenhäuser an die Belastungsgrenze kommen. Dort sind weniger als 15% der Intensivbetten noch frei, was die Behörden als kritische Schwelle ansehen.

In Brasilien pendelt die Infektionsrate seit einer Woche um 20. In Indien scheint die Lage nach wie vor unter Kontrolle zu sein.

In der EU meldeten viele Länder auch gestern mehr neue Infektionen. In den Niederlanden zeigt die Infektionskurve wieder steil nach oben (Grafik 2). Die Infektionsrate ist inzwischen höher als in Italien, wo die Kurve nach wie vor leicht nach unten zeigt.

Frankreich scheint es trotz eines harten Lockdown nicht zu gelingen, die Neuinfektionen weiter zu verringern. Im Gegenteil, die Infektionsrate ist auch gestern leicht gestiegen.

Auch in Deutschland zeigt die Zahl der Neuinfektionen weiter. Gestern waren es 23.679, 1633 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Der Sieben-Tage-Durchschnitt stieg auf 23,3, ein neuer Rekordwert. Vor diesem Hintergrund sind weitere Corona-Beschränkungen nur eine Frage der Zeit.

Die Lage in den deutschen Krankenhäusern wird immer angespannter. Gestern wurden 4278 Corona-Patienten intensiv-medizinisch behandelt, ein Plus von 8,1% gegenüber Vorwoche (Grafik 3).

Auch der letzte Woche auf 10,25% gestiegene Anteil der positiven Tests zeigt, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland noch immer zunimmt (Grafik 4).

Wirtschaft

Jeffrey Gerrish, ehemaliger stellvertretender US-Handelsbeauftragter, sagte, dass China zwar in vielen Sektoren erheblich hinter den im Phase-1-Deal vereinbarten Kaufzielen zurückbleibe, die Käufe von amerikanischen Agrargütern jedoch immer noch das Ziel für 2020 erreichen könnte. Er sagte auch, dass China bereits mehr als 50 der 57 zugesagten Strukturveränderungen im Agrarsektor in Angriff genommen habe.

Das US-Repräsentantenhaus hat eine einwöchige Verlängerung der Ausgabengenehmigung für die Bundesregierung beschlossen; die alte wäre morgen ausgelaufen. Damit erkauft man sich einige Tage Zeit, um ein umfassenderes Budget zu beschließen und sich auf ein neues Stimuluspaket zu einigen.

In Deutschland werden in Sachsen von kommendem Montag an Schulen, Kindertagesstätten und die meisten Geschäfte geschlossen. Lediglich Lebensmittelgeschäfte und Läden für den Grundbedarf bleiben geöffnet. Auch Bayern will diesen Weg gehen. Bayerns Ministerpräsident Söder schlägt deshalb für die Zeit zwischen Weihnachten und dem 10. Januar einen kompletten Lockdown vor. Dies könnte bei einem weiteren Corona-Gipfel mit Kanzlerin Merkel am Wochenende oder Anfang kommender Woche besprochen werden.