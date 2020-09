Corona-Virus Update 1. September 2020

In den USA sind die Fallzahlen aktuell konstant und sinken nicht weiter. Im Euroraum steigen die täglichen Neuinfektionen in Frankreich, Spanien und Italien weiter an. In Deutschland sanken die täglichen Neuinfektionen zuletzt wieder.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weltweite Neuinfektionen

In den USA sind die täglichen Neuinfektionen seit Ende Juli spürbar gefallen (Grafik 1). Die Infektionsrate – durchschnittliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen – verharrt nun jedoch seit einigen Tagen knapp unter 13 und scheint aktuell nicht weiter zu fallen. Auch in Brasilien verharren die Fallzahlen seit einigen Wochen auf einem hohen Niveau: aktuell liegt die Infektionsrate bei 19,5.

In Asien steigen die Infektionszahlen dagegen in vielen Ländern weiter an. Vor allem in Indien ist seit Anfang Juli ein konstantes Ansteigen der täglichen Fallzahlen zu erkennen. Mittlerweile liegt die Infektionsrate in Indien bei 5,5. Auch in Südkorea stiegen die Fallzahlen in der letzten Woche wieder an – insgesamt bewegen sich die täglichen Neuinfektionen in Südkorea aber auf einem niedrigen Niveau.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Euroraum steigen die Neuinfektionen in einigen Ländern weiterhin deutlich an (Grafik 2). In Spanien liegt die Infektionsrate mittlerweile bei 16,3 – seit dem Wochenende wurden hier von öffentlicher Seite allerdings, was nicht unüblich ist, noch keine neuen Zahlen veröffentlicht. Auch in Frankreich steigen die Infektionszahlen weiter deutlich an: Die Infektionsrate liegt mittlerweile bei 7,7. Italien verzeichnet in den letzten Wochen ebenfalls einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen. Die Infektionsrate ist auf 2,1 gestiegen: vor zwei Wochen lag sie noch unter 1.

In Deutschland sind die Infektionszahlen dagegen seit einigen Tagen wieder rückläufig. Aktuell liegt die Infektionsrate bei 1,5, nachdem sie vor einer Woche bei 1,7 lag. Der Trend scheint aktuell nach unten zu zeigen.

Deutschland – Kurzarbeit sinkt leicht

Das Münchner Ifo-Institut gab gestern bekannt, dass die Zahl der Firmen mit Mitarbeitern in Kurzarbeit weiter sinkt. Im August nutzten 37% der Unternehmen die Kurzarbeit, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abzufedern – im Juli waren es noch 42% gewesen. In der Industrie ist der Anteil mit 53% aber weiterhin deutlich höher. Im Dienstleistungssektor sind vor allem Reiseveranstalter, Arbeitskräftevermittler und Beherbergungsunternehmen überdurchschnittlich betroffen.

USA – Weiter Unklarkeit über neues Hilfspaket

Finanzminister Mnuchin hofft darauf, dass die Republikaner im Senat in der kommenden Woche einen neuen Vorschlag für ein weiteres Hilfspaket präsentieren können. Allerdings müssen für eine Verabschiedung die Demokaraten, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellen, an Bord geholt werden. Eine Einigung ist allerdings weiterhin nicht absehbar.

Die neuen Corona-Fälle sind im Landsdurchschnitt seit Juli deutlich gefallen. In neun Staaten, vor allem im Mittelwesten, sind die Infektionszahlen aber merklich gestiegen, einige dieser Staaten weisen sogar rekordhohe Daten aus.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

China: Erholung auf Hochtouren