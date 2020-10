Corona-Virus Update 1. Oktober 2020 – Fokus Deutschland

Heute analysieren wir in unserem Corona Recovery Update den Stand der wirtschaftlichen Erholung in Deutschland, die bereits weit fortgeschritten ist. Die Neuinfektionen in Spanien und Frankreich scheinen den Scheitelpunkt überwunden zu haben.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Deutsche Wirtschaft: Erholung weit gediehen und setzt sich kaum noch fort

Bei unseren Echtzeitindikatoren gab es zuletzt kaum noch Fortschritte, was zu einem beträchtlichen Teil daran liegen mag, dass die Erholung bereits sehr weit fortgeschritten ist. Immerhin war der Stromverbrauch zuletzt zum ersten Mal wieder höher als in den Vorjahren. Eine leichte Abwärtstendenz gab es zuletzt bei den Restaurantbesuchen:

Lkw-Verkehr weiter leicht unter Vorkrisenniveau (letzter Wert: 25. September)

Wenig Neues gibt es beim Lkw-Verkehr. Dieser hat sich in den vergangenen drei Wochen kaum verändert. Damit zeigt er keine weiteren Fortschritte bei der Erholung. Allerdings liegt der Indikator auch nur noch knapp 2% unter seinem Vorkrisenniveau. Damit scheint die Erholung in den von ihm erfassten Sektoren wie der Industrie und dem Handel auch schon sehr weit fortgeschritten zu sein.

Stromverbrauch (letzter Wert: 30. September)

Deutlich gestiegen ist zuletzt der Stromverbrauch, der zum ersten Mal seit Beginn der Krise wieder über unserem Vergleichsmaßstab – dem Durchschnittswert der vergangenen drei Jahre – liegt. Dies mag zum Teil an der zuletzt kühleren Witterung liegen. Allerdings hätten dann in den Wochen vorher auch die ungewöhnlichen hohen Temperaturen den Verbrauch gedrückt. Auf jeden Fall signalisiert nun auch der Stromverbrauch eine weitgehende Erholung in dem Sektor, der für einen Großteil des gewerblichen Stromverbrauchs verantwortlich ist, nämlich in der Industrie.

Restaurantbesuche im leichten Abwärtstrend (letzter Wert: 29. September)

Die Anzahl der Restaurantbesuche ist in den vergangenen Wochen in der Tendenz gefallen (Grafik 3). Allerdings liegt der 7-Tagesdurchschnitt weiterhin mehr als 6% über dem Vorjahresniveau. Ein Grund für den leichten Abwärtstrend könnte sein, dass mit den kühleren Temperaturen am Abend die Außengastronomie weniger attraktiv wird. In diesem Fall dürfte sich der Abwärtstrend in den kommenden Wochen fortsetzen.

Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass Open Table ausschließlich die wieder eröffneten Restaurants betrachtet und mit dem Vorjahr vergleicht.

Öffentlicher Personennahverkehr wieder deutlich gestiegen (letzter Wert: 30. September)

Die Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind zuletzt deutlich gestiegen. Nach Daten der Reiseplanungs-App Moovit, die die Nutzung für den ÖPNV in sechs Städten Deutschlands beschreibt, wurden zuletzt etwa 16% weniger Personen befördert als vor Corona. Die zwischenzeitliche Schwächephase des Index dürfte an der Reise- und Feriensaison liegen, die zum Ende September hin wohl zu Ende ging und die Menschen wieder ihre Arbeit aufnehmen.

Einzelhandel: Die Daten werden wegen Qualitätsverbesserungen derzeit nicht aktualisiert (letzter Wert: 4. September)

Google hat vorübergehend Daten-Aktualisierungen in einzelnen Kategorien, darunter den Einzelhandel, ausgesetzt, weil die Daten zuletzt nicht immer die Anforderungen an Qualität und Datenschutz erfüllten. Es wurden sogar die Daten seit Mitte August gelöscht. Die Grafik zeigt deshlab den Datenstand, als wir das “Corona Recovery Update: Fokus Deutschland” zum letzten Mal am 9. September veröffentlichten. Google arbeitet an einer Verbesserung der Datenqualität, so dass diese baldmöglichst in konsistenter Weise aktualisiert werden können.

Infektionssituation